Tor-Aanen Kallekleiv var denne gangen tilbake i Maratonkarusellen, der han er innehaver av løyperekorden på både helmaraton og 63 km. Denne gangen stilte også ultraspesialisten Bjørn Tore Kronen Taranger til start på maraton, og disse to fulgte hverandre gjennom store deler av løypen. Tor-Aanen var her fartsholder som dro Bjørn Tore gjennom til en tid som nesten ble en forbedring av ultraløperens personlige bestetid. Først etter 30 km dro Tor-Aanen i fra Bjørn Tore, og i mål var denne differansen rundt to minutter.

Bjørn Tore Kronen Taranger var da også godt fornøyd etter sin maraton som viste 2:39:53 på resultatlisten.

– Å løpe sub 2:40 så tidlig i sesongen, etter en vanvittig treningsleir på Gran Canaria med 755 km og en million høydemeter på 14 dager, er godt innafor, erklærer Bjørn Tore.

– Det var ikke optimale forhold. Men det var veldig kjekt å løpe sammen med Tor Kallekleiv som tok styringen og fungerte som en fartsholder for meg i over 30 km. Jeg var ganske nærme personlig rekord. Rekorden min er på 2:38:30, satt i Gran Canaria Marathon i en betydelig lettere trasé, framhever ultraspesialisten Bjørn Tore Kronen Taranger.

På halvmaraton ble beste mann Martin Karlsen. Det er ikke så mange som kan hamle opp med ham på hel- og halvmaraton, så når han stiller pleier han å vinne. Og hans vinnertid på 1:10 i en løype som var både glatt og med tidvis snø og vind, er absolutt en veldig god tid. Vi håper at Martin Karlsen får prøve seg i en rask trasé med god og effektiv drahjelp, så blir han nok innplassert langt oppe på den norske statistikken. Fem-seks minutter etter ham fulgte Kim Are Bull Hansen og Håvard Berland.

Blant kvinnene ble det også jevne løp mellom de to beste på maraton, Hilde Beate Daland og Marita Bertelsen. Her hadde Hilde Beate ved passering halvveis en ledelse med halvminuttet på Marita, men i mål var det krympet til 11 sekunder. Etter disse to fulgte veteranen og løpsentusiasten Liv B. Jegteberg Lystad.

Enda tettere ble det mellom de to beste kvinnene på halvmaraton, her klokket Malene Hjorteland inn i mål bare to sekunder foran Elisabeth Vik. Her ble det en stor differanse ned til tredje beste kvinne, som ble Anna Grøneng.

15 beste menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience Menn 40-44 2:37:56 2 446 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 2:39:53 3 11 Tor Arne Klepsvik Bakkasund Menn 40-44 2:49:04 4 397 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 2:50:49 5 448 Arne Dingstad Rong Ågotnes Menn 40-44 2:54:43 6 34 Henrik Løseth Jansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 2:56:11 7 381 Morten Lilleheil SK Viggo Menn 35-39 2:58:38 8 473 Jan Rolland Bergenbergen Menn 55-59 3:05:13 9 399 Lars Johnsen Kleppestø Menn 40-44 3:14:24 10 474 Geir Nygård Førde IL Menn 55-59 3:17:08 11 388 Ove Wolff Hyllestad IL Menn 55-59 3:17:09 12 466 Thomas Bucher-Johannessen Eidsvågneset Menn 50-54 3:17:30 13 410 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL Menn 55-59 3:24:40 14 9 Erik Werner Opptur Motbakkeklubb Menn 55-59 3:36:58 15 40 Geir Jensen BFG Bergen Løpeklubb Menn 60-64 3:41:05



Hilde Beate Daland holder seg noen meter foran Marita Bertelsen. De blir nummer 1 og 2 på maratondistansen. (Foto: Maratonkarusellen)

Resultat kvinner maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 61 Hilde Beate Daland Sandsli Kvinner 50-54 3:19:04 2 56 Marita Bertelsen Olsvik Kvinner 23-34 3:19:14 3 30 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 4:08:35 4 421 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 4:19:04 5 440 Mariann Sjursen Hetlevik Kvinner 45-49 5:01:56



Martin Karlsen gjør gode løp for tiden, han vinner her halvmaraton ganske så klart. Bilde fra det forrige løpet i Maratonkarusellen (Foto: Arne Dag Myking)

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 460 Martin Karlsen Deloitte Menn 23-34 1:10:15 2 455 Kim Are Bull Hansen Harding IL Menn 40-44 1:15:17 3 16 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 1:16:35 4 2 Truls Nesslin Nesttun Menn 40-44 1:19:14 5 417 Vegard Austevoll Kalandseid IL Menn 23-34 1:19:50 6 442 Jonas Møster Larsen Pro-Vent AS Menn 23-34 1:21:20 7 427 Fredrik Abrahamsen Madla IL Menn 23-34 1:21:38 8 413 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett Menn 45-49 1:21:41 9 468 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 1:21:56 10 435 Maciej Gargula BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:22:11 11 470 Ole Morten Gjøsæter EY Bil Menn 23-34 1:22:15 12 398 Christoffer Hjertaas Haukeland Sykehus Idrettslag Menn 40-44 1:24:47 13 445 Erling Hagen BFG Bergen Løpeklubb / Telesport Menn 50-54 1:25:09 14 49 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 1:25:40 15 420 Sakarias Breivik Ask Friidrett. Menn 16-17 1:26:00



Her ser vi Elisabeth Vik i front foran Leif Nordland og Malene Hjorteland, som alle tre løper i mål på halvmaraton på tider rundt 1:26. Malene Hjorteland vinner kvinneklassen foran Elisabeth Vik . (Foto: Maratonkarusellen)

Resultat kvinner halvmaraton: