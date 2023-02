8382 løpere fullførte maratonløpet i den andalusiske hovedstaden i Spania. Sevilla er en spennende by å besøke med sin lange historie og vel bevarte gamleby. Så det er flere grunner enn en veldig lett løype for å løpe maraton i Sevilla.



På grunn av tekniske problemer er denne reportasjen blitt forsinket og vil bli oppdatert i dagene som kommer.



Kenyansk damevinner: Jakline Chelal forbredret persen fra 2.29.22 til 2.20.29 i et jafs i Sevilla. (Foto: Kjell Vigestad)



Damer - de beste resultatene

Plass St. nr. Navn Nasjon Offisiell tid 1 61 JACKLINE CHELAL KEN 2:20:29 2 59 ABERU AYANA MULISA ETH 2:21:54 3 58 URGE DIRO SOBOKA ETH 2:23:05 4 304 CITALI MOSCOTE MEX 2:24:53 5 307 DEBORAH SCHÖNEBORN GER 2:25:52 6 55 MULUHABT TSEGA CHEKOL ETH 2:26:02 7 318 HANNE VERBRUGGEN BEL 2:26:32 8 360 MERITXELL SOLER DELGADO ESP 2:26:37 9 63 ALIA MOHAMED ? 2:27:08 10 312 ALISA VAINIO FIN 2:27:26 .... 26 352 MARIA SAGNES WÅGAN NOR 2:34:04 31 873 LINN BENGTSSON SWE 2:36:41

De tre beste herrene: Etiopia dominerte klassen med hele fem løpere på topp. Vinneren Gadisa Birhanu Shumie står i midten, Kebede Tulu Wami er til venstre og Makuant Ayenew Gebre til høyre. (Foto: Kjell Vigestad)



Herrer - de beste resultatene

Plass St. nr. Navn Nasjon Offisiell tid 1 18 GADISA BIRHANU SHUMIE ETH 02:04:59 2 3 KEBEDE TULU WAMI ETH 02:05:19 3 2 MEKUANT AYENEW GEBRE ETH 02:05:24 4 19 GASHAU AYALE ETH 02:05:33 5 4 BETHWEL CHUMBA KEN 02:05:42 6 12 ENOCK ONCHARI KEN 02:05:47 7 14 MULUGETA ASEFA ETH 02:06:07 8 101 NICOLÁS NAVARRO FRA 02:06:45 9 6 DOUGLAS KIPSANAI CHEBII KEN 02:07:11 10 23 WILFRED KIMELI KIMITEI KEN 02:07:22 11 104 CRISTHIAN SIMEON P. MENDOZA PERU 02:07:38 24 118 ADAM PIOTR NOWICKI Siste under 2.10 02:09:48 31 293 ARCHIE CASTEEL SWE 02:10:49 58 194 EBBA TULU CHALA SWE 02:15:38 72 276 ARTTU VATTULAINEN FIN 02:18:20 82 223 PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS Siste under 2.20 2:19:47 90 608 OSCAR HOLMSTRÖM FIN 2:21:29 95 453 ALEXANDER KIRKEBERG NOR 2:21:42 190 472 MAGNUS WARVIK NOR 2:32:35 241 235 PETTER RYPDAL NOR 2:34:03 260 624 JAKOB HYSTAD NOR 2:36:57 452 1666 EINAR GJELSVIK NOR 2:45:08 479 500 EIRIK NORDVIK NOR 2:46:10

Resultatlistene for Sevilla Marathon er ikke søkbare på nasjon og nasjon er heller ikke angitt for løperne. Det er derfor leitearbeidet som har gitt denne resultatlista. Send gjerne tips om manglende resultater til kjell.vigestad@gmail.com..Artikkelen blir oppdatert i dagene som kommer.