Hvis du ser etter variasjon i trenings- og konkurranseopplegget ditt, så kan du legge trappeløpet i Gaustatoppen inn i planene for neste år. Da får du virkelig bryne deg på noe annerledes. Lørdag 18. februar inviterte Gaustabanen til årets blodslit. Godt over 3000 trappetrinn skulle forseres over en distanse på 1.050 meter i 39 graders helling.



Løpet starter med 850 meters "oppvarming" rett innover i Gaustatoppen, før den virkelige utfordringen starter vertikalt. Fra starten på 1150 meter over havet, skal det løpes oppover til mål som ligger 1800 meter over havet.



Briefing før start i 2022. (Foto: Skjermdump Gaustabanen)



Debut i 2022

For ett år siden ble trappeløpet arrangert for første gang. Den gangen med 23 deltakere. Raskest av alle var Rune Hana fra Vinje i Telemark. Han løp til topps på 27 minutter og 50 sekunder. Imponerende for en som aldri hadde løpt trappeløp tidligere.Kvinneklassen ble i fjor vunnet av Kristine Kiærbech på 33.28

En av deltakerne etter fjorårets løp. (Foto: Skjermdump Gaustabanen)



Rune Olsen og Mariona Salichs til topps i 2023

Bokstavelig talt gikk alle til topps, men raskest var Rune Olsen og Mariona Salichs. Førstnevnte brukte 25.32 på hele løpet. Salichs vant kvinneklassen med 36.10.På andreplass i hver kalsse kom Anders Aasen med 28.04 og Ane Obrestad med 36.23. Tredjeplassen gikk til Lasse Rypdal med 28.54 og Birgitte Nyblin-Austgulen på 38.47.



10 raskeste herrer

Plass Navn Klasse Tid i trapper 1 Rune Olsen 45-49 25.32 2 Anders Aasen 23-34 28.04 3 Lasse Rypdal 45-49 28.54 4 Oliver Skålevik Evensen 35-39 29.02 5 Håkon Brager-Larsen 45-49 29.46 6 Espen Lunde 50-54 29.48 7 Oscar Evensen 23-34 30.24 8 Martin Stien 23-34 31.09 9 Hans Otto Bjørkå 45-49 34.14 10 Einar Hagemann 45-49 34.27

10 raskeste damer

Plass Navn Klasse Tid i trapper 1 Mariona Salichs 45-49 36.10 2 Ane Obrestad 50-54 36.23 3 Birgitte Nyblin-Austgulen 40-44 38.47 4 Vilde Brager-Larsen 18-19 41.02 5 Linda Marvold 45-49 44.05 6 Martine Aas 14-15 46.42 7 Petra Odvodyova 40-44 48.10 8 Guro Grimnes 23-34 50.35 9 Mia Elizabeth Pedersen 35-39 53.20 10 Iris Hoff 23-34 54.28



Mer informasjon

Trappeløpets hjemmeside

Se alle resultater her