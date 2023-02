På resultatservicen ser vi at det gjennom hele 5 km var samme tid på alle passeringspunktene for de to beste: Sondre Haukanes og Sondre Johan Knutsen. Det var først inn mot mål at Sondre Haukanes avgjorde det til sin fordel og vant Vinterkarusellens 5 km, et sekund foran Sondre Johan Knutsen. Ofte fordeler de beste løperne seg utover, men denne gangen ble det en skikkelig duell her altså.

På de andre oppgjørene ble det ganske større differanser mellom de beste og de nest beste: Anna Hanstveit vant klart på kvinnenes 5 km, nesten to minutter foran Tiril Hausberg Kåstad og Inger-Marie Schjøtt Lie, som delte andreplassen med samme tid, til tross for at de startet i ulike puljer. Anna Hanstveit har herjet på resultatlistene i mange år sammen med sin søster Emma, men de har begge vært litt skadeforfulgt i det siste.

På 10 km ble det for kvinnene en klar seier til Tonja Johansen, som begynner å bli fortrolig med premiepallen her etter hvert. Hun var godt foran den tidligere proffsyklisten Vita Heine. Tredjeplassen gikk til Hilde Beate Daland, som vant i det forrige løpet i Vinterkarusellen. Denne gangen hadde hun en maraton i beina, hun vant nemlig lørdagens løp i Maratonkarusellen, så 52-åringen restituerer tydeligvis raskt. Men gangsperr hadde hun, innrømmet hun etter målpassering.

Stian Bråten Johannessen vant mennenes 10 km på gode 36:51. Dette var enda litt raskere enn det han vant samme distanse i Åsane Løpskarusell på i forrige uke. Etter ham fulgte veteranen Fredrik Meyer-Lampe og Marius Paulsen.

Det var denne gangen enda større oppslutning enn i forrige løp, 465 deltakere kom seg igjennom enten 5 eller 10 kilometer. Forholdene var ganske gode, isfritt og mildt, men en del vindkast som spesielt 10-kilometerløperne fikk kjenne på.



Her viser Sondre Haukanes konvolutten som inneholder premien for å ha vunnet 5 km. Han som ble slått i innspurten, Sondre Johan Knutsen, var ikke til stede på premieutdelingen. Eskil Hagenes (t.v) tok tredjeplassen. Begge representerer arrangørklubb Gneist.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 316 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M15-19 17:19 2 612 Sondre Johan Knutsen Dnb-Klubben M20-34 17:20 3 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 18:14 4 11 Steffen Opheim Bergensavisen M35-39 18:16 5 5529 Håvard Nøttestad Gneist, IL / Gneist IL M15-19 18:19 6 5539 Christian Vognstølen Godvik M40-44 18:27 7 206 Frederick Dahl Bergen M20-34 18:34 8 79 Anders Søyland Viking, TIF / Tif Viking M50-54 18:40 9 5540 Henrik Kjelling Nesttuntorget Fysioterapi M20-34 18:47 10 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 18:52 11 420 Johan Lybak Schlumberger M35-39 18:53 12 764 Kjetil Steinstø Avo M20-34 19:13 13 5504 Bjørnar Sælen Opptur Løpeklubb M45-49 19:18 14 309 Christopher Ringkjøb Bruun Bergen CK M15-19 19:22 15 350 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-19 19:40

Sigurd Eikner er her på vei ut fra start.



15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5509 Anna Hanstveit Mjøsdalen IL K15-19 19:06 2 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 20:54 2 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 20:54 4 917 Elis Angeli Fana il K15-19 21:16 5 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:07 6 5538 Thea Våge Bergen K20-34 23:46 7 602 Janniche Eide Dnb-Klubben K35-39 23:50 8 68 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 23:52 9 770 Silje Dyb Endresen Gneist, IL K1-14 23:56 10 5501 Helen Nilsen Sandefjord K45-49 25:07 10 683 Ingun Risa Dnb-Klubben K45-49 25:07 12 299 Rita Kvamme Søreidgrend K50-54 25:10 13 850 Lisbeth Fauskanger Ask Friidrett/ Løp Sammen Askøy K50-54 25:21 14 883 Lada Stranska Bergen K40-44 25:30 15 835 Kristin Aarestad Steine Rådal K20-34 25:31



Premiepallen kvinner 10 km: Vita Heine, Tonja Johansen og Hilde Beate Daland.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger K20-34 41:37 2 579 Vita Heine Dnb-Klubben K35-39 44:12 3 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 45:23 4 4 Lena Rå Bergensavisen K45-49 45:32 5 330 Hege Bussesund Rådal K40-44 47:27 6 189 Cathrine Ø. Mellingen Bergen K20-34 47:45 7 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:03 8 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 48:20 9 331 Monica Rekdal Nesttun K35-39 49:10 10 31 Anette Langhelle Kleppestø K35-39 49:17 11 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 49:23 12 5548 Jannicke Eide Bønes K45-49 49:37 13 358 Cecilie Øvredal Sirevaag Sædalen Idrettslag K40-44 49:50 14 793 Irene Langhelle Rådal K40-44 50:14 15 5512 Marie Krohn-Hansen Rådal K20-34 50:27



Hege Stunner er her på vei ut fra Fana Stadion på sin 5 km.



Premiepallen menn 10 km: Fredrik Meyer-Lampe, Stian Bråten Johannessen og Marius Paulsen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5532 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M20-34 36:51 2 798 Fredrik Meyer-Lampe Odfjell Technology M45-49 37:59 3 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 38:13 4 328 Tore Stakkkevold Bergen M35-39 38:15 5 183 Trygve Halsne Norwegian Meteorological Institute M35-39 38:33 6 5518 Daniel Botnevik Opptur Motbakkeklubb M20-34 38:37 7 468 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 39:05 8 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M15-19 39:12 8 5546 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54 39:12 10 366 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 39:14 11 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 39:29 12 151 Torstein Klokk Pettersen Fana IL M40-44 39:59 13 490 Øyvind Sandven Multiconsult M20-34 41:21 14 492 Daniel H. Reed Multiconsult M20-34 41:22 15 635 Olav Henneli Ingebrigtsen Slow Pace Fast Shades M20-34 41:41

Kampen om tredjeplassen på 5 km: Håvard Nøttestad spurter mot Eskil Hagenes. Det blir Eskil som kan motta medaljen på stadion.

Anette og Irene Langhelle er godt fornøyde med sine 10-km: – Vinden var ikke plagsom, bare forfriskende, forteller de.



Monica Schrøder og Magne Aunebakk.





Søstrene Linda Sæterlid og Ina Aas har begge løpt 10 kilometer.