Rundt ti prosent av deltakerne stiller i konkurranseklassen der de 30 beste vil ha samme startnummer som plassering i 2022. Siden flere av vinnerne de siste årene har lagt opp, vil vi få en ny vinner av seierskransen og seierssjekken på 50 000 kr.

I startlisten finner vi 13 av de 25 beste i årets Ski Classics. Det er verdt å merke seg at hver løper i Ski Classics kan ta med sitt beste resultat fra Challengers-serien i sammendraget. En seier i et Challenger-renn som Tjejvasan gir 50 poeng (mot 200 poeng i et vanlig Ski Classics-renn og 300 poeng i Vasaloppet som er et Grand Classics-renn sammen med Marcialonga, Jizerska Padesatka og Birkenbeinerrennet).

Merk at både Magni Smedås og Ida Dahl allerede har tatt med seg 50 poeng i et Challenger-renn fra rulleskirenn i sommer. Tredjeplasserte Emilie Fleten er den eneste av de ti beste i Ski Classics som ikke har gått et Challenger-renn så langt. For Fleten betyr derfor plasseringen i Tjejvasan litt ekstra på lørdag.

Av andre favoritter kan nevnes Linn Sömskar som har blitt nummer tre og fem i Tjejvasan de to siste årene. Jenny Larsson ble nummer fem i både 2020 og 2021. Karolina Hedenström er nummer fem i Ski Classics. Flere påmeldinger kan komme inn helt frem til start.

Se intervjuer: Eliteløperne Ida Dahl, Jenny Larsson, Magni Smedås og Emilie Fleten om Tjejvasan 2023

Følg deltagere i den offisielle Vasaloppsappen

Fra fjorårets løp. (Foto: Ulf Palm/Vasaloppet)

Topp 10 i Ski Classics 2023:

1 Magni Smedås, Team Eksjöhus, 1630 poäng

2 Ida Dahl, Team Engcon, 1625

3 Emilie Fleten, Team Ramudden, 1305

4 Jenny Larsson, Team Ragde Charge, 1287

5 Karolina Hedenström, Lager 157 Ski Team, 1181

6 Kati Roivas, Team Næringsbanken Stora Enso, 1044

7 Sandra Schützová, Vltava Fund Ski Team, 898

8 Silje Öyre Slind, Team Aker Dæhlie, 835

9 Ida Palmberg, Team Ramudden, 774

10 Anikken Gjerde Alnes, Team Ragde Charge, 772

Vinnere og vinnertider de siste fem årene:

2018: Katerina Smutná, Tjeckien, 1.35.26

2019: Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 1.21.03

2020: Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 1.24.34

2021 Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 1.06.47 (Kortere løype)

2022: Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 1.15.39 (Løyperekord)



Sendetider Tjejvasan lørdag 25. februar:

SVT sender Tjejvasan direkte 08.45–11.30 i SVT1 och SVT Play

Tjejvasan kan også følges på fra start till mål på Vasaloppet.TV

Vasaloppets vintervecka 2023:

Fredag 24 02: Vasaloppet 30, 30 km, start Oxberg

Lørdag 25.02: Tjejvasan, 30 km, start Oxberg

Søndag 26.02: Ungdomsvasan, 9 km start Eldris, 19 km start Hökberg

Søndag 26.02: Öppet Spår söndag, 90 km, start Sälen

Mandag 27.02: Öppet Spår måndag, 90 km, fri stil, start Sälen

Tirsdag 28.02: Vasaloppet 45, 45 km, start Oxberg

Fredag 03.03: Stafettvasan, 90 km, femmannalag, start Sälen

Fredag 03.03 Nattvasan 90, 90 km, individuellt eller i par, fri stil, start Sälen

Fredag 03.03: Nattvasan 45, 45 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg

Fredag 03.03: Nattvasan 30, 30 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg

Lørdag 04.03: Vasaloppet 10, 9 km, fri stil, start Eldris

Søndag 05.03: Vasaloppet, 90 km, start Sälen (FULLTEGNET)