Pressemelding:

Startskudd for folkestafett i Stavanger

- Endelig får Energihovedstaden sin egen folkestafett. Med solide støttespillere i ryggen og drahjelp fra medlemmene våre, er jeg sikker på at 3. juni og verdenspremieren på Energistafetten blir en suksess. Dette er bare starten, sier en engasjert prosjektleder, Tina Paasche i Bedriftsidretten i Rogaland.

Energistafetten bygger på modellen til Holmenkollstafetten, med 10 etapper, fra 700 til 2300 meter. Start og mål blir ved Forum Expo, med løype rundt Mosvannet, over Eiganes, ned til Stokkavannet og tilbake til mål. I målområdet planlegges scene, storskjerm med tilhørende liv og røre.

22. februar gikk det symbolske startskuddet hvor Wintershall Dea-sjef Michael Zechner leverte den oransje Energistafett-pinnen til Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Fra i dag må alle bedrifter i Rogaland være forberedt på å motta stafettpinnen og bli utfordret på delta.

Over 500 stafettpinner skal komme i omløp de neste ukene, og målet er en massemobilisering av bedriftsidrettslag og folk generelt.

- Det er en folkestafett, og alle som vil kan delta. Laget finner selv sitt ambisjonsnivå, men vi ser jo for oss at det kan bli litt sunn kniving mellom bedrifter og lag. Vi lover uansett god stemning langs hele løypa og masse heder og ære, sier Paasche.

Energistafetten arrangeres av Bedriftsidretten i Rogaland, med støtte fra et knippe medlemsbedrifter. Daglig leder Torger Været er svært takknemlig.

- For Bedriftsidretten er det stort når mange av våre viktigste bedrifter og bedriftsidrettslag blir med for å skape noe nytt og stort for regionen. Pandemien slo knock-out på bedriftsidretten i nesten to år. Derfor er det utrolig bra at vi nå får en ny giv. Bedriftsidretten er en leverandør av folkehelse, og det handler om mye mer enn trening. Energistafetten skal gi ny energi, styrke samhold og øke trivselen i hele regionen, forteller Været.