VinterBirken QR skulle etter planen også gått lørdag 18. februar, men pga. sterk vind og snødrev i fjellet var det ikke forsvarlig å gjennomføre. Derfor er tilbudet utvidet slik at det er mulig å melde seg på og gjennomføre i hele vinterferieuka for Innlandet i uke 9.



QR-koden ut du må se etter langs løypa. Her fra Sjusjøen Langrensarena i den første virtuelle utgaven i 2021. (Foto: Rolf Bakken)

"Fleksi-Birken"

VinterBirken består av fem passeringspunkter med QR-koder, som er satt opp i Birkebeinerløypa mellom Rena og Lillehammer. QR-kodene vil stå oppe ut uke 9 og er plassert på Tingstadjordet, Skramstadsætra, Kvarstad, Sjusjøen og Birkebeineren Skistadion. Man bestemmer selv hvilken stilart og hvilken retning en vil gå. For de som synes 54 kilometer blir for langt på en dag, kan også VinterBirken deles opp i flere etapper og likevel få deltagelsen godkjent.

VinterBirken QR er et folkehelsetilbud som kan tilpasses for alle typer skiløpere fra de som du vil sette ny pers over fjellet til de som vil gjøre seg kjent med traséen og kose seg på tur over fjellet. Aldersgrensen er 13 år og man får godkjent deltagelsen på "Birken-CV-en".

Det er viktig å være forberedt på overraskelser når man skal ta turen over fjellet. Arrangørene anbefaler at sekken inneholder mat og drikke, vindtett jakke og bukse, tørt undertøy eller ekstra isolerende lag, votter, lue og buff. Solkrem og gnagsårplaster kan også være smart - og ikke minst: Sjekk værmeldingen og tenk på egen sikkerhet!

Lørdag 25. februar er det servering på Sjusjøen hvor det også arrangeres familiedag med masse aktiviteter og kos, hygge. Samme dag setter Birken opp buss fra Lillehammer til Rena.

Ved Kvarstadsætra er du omtrent halvveis uansett hvilken retning du går. (Foto: Rolf Bakken)

Økt internasjonal detagelse

Tre uker før renndagen melder Birken om økt interesse for rennet utenlands med over 1000 deltagere fra 38 ulike nasjoner. Spesielt er økningen fra Sverige og Danmark markant hvor det faktisk er en dobling i forhold til fjoråret som var den første utgaven på tre år. Det er også en stor andel utlendinger i SkøyteBirken og TurBirken som begg går fredag 17. mars.

Totalt er der pr. 24.02 påmeldt vel 6000 deltagere på de mange arrangementene i Birken Skifestival 2023. Av disse skal 4400 gjennomføre Birkebeinerrennet. Fjorårets tall for hovedarrangementet endte med 5375 påmeldte, 4411 startende og 4220 fullførte.

Fantastiske forhold over Midtfjellet under SkøyteBirken i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

