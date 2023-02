Drøyt 4.900 jenter og kvinner fra rundt tretti nasjoner var påmeldt til den 35. Tjejvasan, for å gå de 30 kilometerne i Vasaloppsarenaen. Solskinn, minus fem grader ved startpunktet i Oxberg og fine snøforhold sørget for perfekte rammer for skirennet. Med 15 av de 25 beste i årets Ski Classics Pro Tour påmeldt, var det også håp om gode tider. Det ble det også, med høy fart helt fra start.

Først til sjekkpunktet i Oxberg etter et par kilometer var Moa Lundgren, Moa Hansson og Ida Dahl. En gruppe utkrystalliserte seg raskt med tolv løpere som fikk et forsprang. Etter seks-sju kilometer satte norske Emilie Fleten opp farten, og ved Gopshus lå feltet på en lang utstrekt rekke.

Etter 20 minutters løpstid klarte de tre forhåndsfavorittene å komme seg avgårde fra resten. Det var fjorårets nummer fire Ida Dahl, fjorårets nummer tre Magni Smedås og Tjejvasan-debutanten Emilie Fleten.

I Hökberg etter 11 kilometer tok Magni Smedås første spurtpris foran Dahl og Fleten. Smedås viste seg å ha de beste skiene i dag, men det var Fleten som tok det meste av drajobben. Smedås vant også sprintprisen i Eldris, da det gjenstod 9 kilometer til mål.

Magni Smedås var den som kom først inn på oppløpet, etterfulgt av Ida Dahl. Smedås så ut til å gå mot en sikker seier, men da de to var på høyde med Mora kirke gikk Ida Dahl ut og opp på siden. Det måtte dermed et målfoto til, for å fastslå at det var Dahl som var de nøldvendige centimetrene foran.



Ida Dahl ble intervjuet av SVT etter løpet:

– Jeg følte at jeg kanskje lå litt foran. Jeg hadde bedre ski på slutten, men måtte slite ekstremt hardt de første 15 kilometerne. Når spesielt Emilie, som var ekstremt sterk, presset på, var det tungt. Jeg tenkte at hvis jeg skal ha en sjanse, må jeg spare så mye jeg kan, så jeg bestemte meg for at i dag blir det en sprint! Jeg har kjørt mye 40/20 hjemme med samboeren min (Eddie Edström), så nå tenkte jeg bare «nå tar jeg ham». Jeg så ham foran meg og da var det bare å kjøre. Jeg vet at løpet er langt og det er ikke over før det er over. Seieren betyr mye og jeg er superfornøyd.



Magni Smedås vurderer større sko

Magni Smedås andreplass var den beste norske plasseringen i Tjejvasan siden 2015, da Laila Kveli vant.

– Jeg var litt dårlig til å strekke ut foten på slutten der, så det er bra at jeg har en uke til å øve meg på før Vasaloppet. Jeg så at Ida kom veldig fort på min venstre side og jeg hadde en liten følelse av at hun tok det. På målbildet kan du også se det ganske tydelig. Jeg får prøve fem skostørrelser større neste helg. Gjennomkjøringen var bra før Vasaloppet. Jeg hadde gode ski og kroppen føltes bra. Siden forrige helg har jeg for det meste hvilt meg på sofaen, sa Smedås til SVT.



Tøft for Emilie Fleten

– Det var tøft. Jeg følte meg ikke så bra fra start, for det gikk så fort. Men så trakk det ut og da følte jeg meg sterk og bestemte meg for å kjøre hardt. Kanskje jeg kjørte litt for hardt litt for lenge, så jeg hadde ikke så mye å gi på slutten. Men samtidig ønsket jeg å få en god gjennomkjøring til neste helg, fortalte hun til SVT.



De 10 beste // Tjejvasan 2023, 30 km seniorklassen

1 Ida Dahl, (SWE), Team Engcon, 1.18.21

2 Magni Smedås, (NOR), Team Eksjöhus, 1.18.21

3 Emilie Fleten, (NOR), Team Ramudden, 1.18.23

4 Moa Lundgren, (SWE), Exsitec Ski Team, 1.20.11

5 Linn Sömskar, (SWE), Team Engcon, 1.20.17

6 Sandra Schützová, (CZE), Vltava Fund Ski Team, 1.20.18

7 Moa Hansson, (SWE), Ski Team Göhlins, 1.20.20

8 Hedda Bångman, (SWE), Team Nordic Experience, 1.20.23

9 Märta Rosenberg, (SWE), Trillevallens Sportklubb, 1.20.52

10 Sofie Elebro, (SWE), Team Eksjöhus, 1.20.53