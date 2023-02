Grenaderen (eller Grenaderløpet) er et turrenn på ski. Opprinnelig gikk rennet fra Hakadal i Nittedal til Asker - og var på 90 kilometer. Rennet er til minne om en hendelse fra Karl XII av Sverige sitt første felttog mot Norge i 1716. En ex-grenader fikk beskjed om å dra raskest mulig med en beskjed til de norske forsvarsstyrkene.



I år gikk rennet som en rundløype fra Kleivstua til Løvlia, videre til Ringkollen og ned til Storflåtan. Deretter en runde rundt Ringkollen, tilbake til Storflåtan og Løvlia - og til slutt tilbake til mål ved Kleivstua.Total distanse for denne løypa er fortsatt voksen - 85 kilometer.



Tunge tider for Grenaderløpet

Det en gang så store Grenaderløpet sliter i litt motvind for tiden. Tidlig på 80-tallet samlet løpet over 2000 deltakere. Nå førti år senere er situasjonen en helt annen. Etter tre år med avslysninger på grunn av koronapandemi og snømangel, så det ut til å gå mot enda en avslysning - denne gang på grunn av dårlig påmelding. Kun en uke før start var det 70 påmeldte. Allikevel bestemte arrangøren seg for å gjennomføre løpet som planlagt, og 7:30 lørdag morgen gikk starten.



Patrick Fossum Kristoffersen og Elin Farestveit vant

Etter 85 kilometer i Nordmarka var det Gjerdrumløperen Patrick Fossum Kristoffersen som kom først til mål ved Kleivstua. Han gikk på 4.35.35 og var godt over 22 minutter foran andremann Hans Christian Tungesvik fra Jardar IL. Morten Wttergreen fra Øvrevoll Hosle IL tok tredjeplassen med 5.14.39. Tungesvik ble for øvrig klassevinner i klasse 31-35 år, mens Wettergreen tok klasseseieren i klasse 46-50 år.

Patrick Fossum Kristoffersen kom først til mål i Grenaderen. Her fra Holmenkollmarsjen i 2022, hvor det ble 2. plass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



I kvinneklassen var det Elin Farestveit fra Abgsc/Asker som kom først til mål, med 6.19.45 på klokka. Elisabeth Gløersen Prøsch fra Sandvika Aktiv/Try ble nummer to, 4.31 bak vinneren. På tredjeplass kom Isabella Vianello fra Italia og OSI Ski. Hun gikk på 6.37.13.



Elin Farestveit ble best av kvinnene i dag. Her fra forrige helgs Holmenkollmarsjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



