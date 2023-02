Hafjell Skimaraton byr på flere distanser. Trimmere kan velge 13 kilometersrennet, eller man kan gå for klassisk helmaraton eller halvmaraton, eller man kan velge å skøyte hel- eller halvmaraton. Det var knall himmel i dag, men stedvis relativt solid vind.



Bilder kommer i løpet av helgen



Klassisk helmaraton Elite

Ski Classics-profilen Andreas Nygaard stilte til start på den klassiske helmaratonen, og var naturligvis en stor favoritt. Snaue to timer etter start kunne han gå inn til en klar seier på 1.58.42. Men, hvis vi leser listene korrekt, så lå han på 4. plass da løperne passerte Hornsjø etter 46 minutter. Da var det Eivind Vold som hadde stukket fra og lå 15 sekunder foran resten av feltet.



I mål var det Mattis Sjøli fra Halmsås og Omegn Skilag som tok andreplassen 2.09 bak Nygaard. Marius Borge fra Fiskebeinern SK ble nummer tre. Videre fulgte forrige helgs vinner av Holmenkollmarsjen, Henrik Haugland Syverinsen, før Ansgar Evensen og Eivind Vold.



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 1 Andreas Nygaard Burfjord IL 1:58:42.0 0:00.0 2 42 Mattis Sjøli Halmsås og Omegn Skilag / Team Mjøs-Produkter 2:00:51.0 2:09.0 3 40 Marius Borge HEIR Fiskebeinern SK 2:01:03.0 2:21.0 4 16 Henrik Haugland Syverinsen Lyn Ski / Lyn Ski Moseteråsen 2:02:41.0 3:59.0 5 45 Ansgar Evensen Vind IL 2:02:49.0 4:07.0 6 49 Eivind Vold Oslo Kajakklubb 2:02:52.0 4:10.0 7 41 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL 2:02:56.0 4:14.0 8 13 Henrik Vik Tolo Asker SK / Asker Skiklubb 2:04:16.0 5:34.0 9 47 Henrik OLIMB Jevnaker Idrettsforening Ski 2:05:44.0 7:02.0 10 23 Sondre Selberg Gjelleråsen IF / Team Driv Trening 2:06:33.0 7:51.0



I kvinneklassen tok altså Ingrid Hannestad fra Kamp/Vestheim IF en klar seier på 2.2.8.27, over fem minutter foran Karen Amalie Nordseth fra Snertingdal IF, som gikk på 2.33.30. Thea Sørum fra Lillehammer skiklubb ble nummer tre med 2.37.14. På de neste plassene fulgte Ine Løvlien, Julie Kvale Støstad og Marte Emilsen.



Ingrid Hannestad tok en klar seier i kvinnenes eliteklasse. (Foto: Stein Arne Nygård)



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 54 Ingrid Hannestad Kamp/Vestheim IF / Straye Flammekaster 2:28:27.0 29:45.0 2 53 Karen Amalie Nordseth Snertingdal IF Ski / Team Synnfjell 2:33:30.0 34:48.0 3 52 Thea Sørum Lillehammer Skiklubb 2:37:14.0 38:32.0 4 55 Ine Løvlien Lillehammer Skiklub 2:37:33.0 38:51.0 5 51 Julie Kvale Støstad Krokstadelva 2:38:43.0 40:01.0 6 58 Marte Emilsen Team Bull Aktiv 2:40:11.0 41:29.0 7 56 Pernille Gullikstad Søre Ål Idrettslag / Søre Ål IL 2:46:18.0 47:36.0 8 59 Sigrid BYE Eidsvold Værks Skiklub / Team Bull Aktiv 2:48:46.0 50:04.0 9 57 Stine Haugen Rustad IL 2:49:56.0 51:14.0 10 60 Aurora Storlien Ulen Lillehammer Skiklub 2:53:13.0 54:31.0

Klassisk helmaraton

På klassisk helmaraton for resten (altså ikke eliten) var Ola Sandholt best. Det var jevnt mellom han og andreplassen, men Sandholt vant til slutt på 2.17.23, ti sekunder foran Edvard Hamilton fra Sør-Fron IL. Tredjeplass gikk til Anders Karlsen fra Kaarlsen & Nordseth Ent AS, som gikk på 2.19.54.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 63 Ola Sandholt Maura M 51-60 2:17:23.0 0:00.0 2 1312 Edvard HAMILTON Sør-Fron IL M 31-40 2:17:33.0 0:10.0 3 67 Anders Karlsen Karlsen & Nordseth Ent. AS M 51-60 2:19:54.0 2:31.0 4 68 Ola Holmestad Gjøvik SK / Eika BIL M 41-50 2:22:40.0 5:17.0 5 64 Aadne Bækken Bjerke IL Ski M 61-70 2:22:47.0 5:24.0 6 66 Rune SVARTVADET Eika Forsikring M 51-60 2:22:59.0 5:36.0 7 69 Christoffer Hagen Team Driv Trening M 31-40 2:23:05.0 5:42.0 8 61 Edvard Fossum Olstad Øyer-Tretten IF M 15-20 2:23:32.0 6:09.0 9 74 Richard Høgås Roterud IL / Roterud/Team Mosetertoppen M 51-60 2:24:04.0 6:41.0 10 248 Anders Resell Veritas BIL M 21-30 2:24:31.0 7:08.0



I kvinneklassen vant Ragnhild Haukåen fra Ringebu/Fåvang SK. Hun gikk på 2.42.20, som var snaue to minutter foran Anna Elise Jevne fra Øti/Bdo. Hun gikk på 2.44.17. Tredjeplass gikk til Astrid Kristin Ruud fra Hakadal IL. Hun gikk på 2.49.10, og vant klart klassen sin 51-60 år.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 50 80 Ragnhild Haukåen Ringebu/Fåvang SK K 21-30 2:42:20.0 24:57.0 57 1380 Anna Elise Jevne Øti/Bdo K 21-30 2:44:17.0 26:54.0 68 1356 Astrid Kristin Ruud Hakadal IL / Hakadal/Hufserypene K 51-60 2:49:10.0 31:47.0 84 62 Jøri Vatten Surnadal IL K 21-30 2:54:56.0 37:33.0 103 1362 Andrea Storlien Ulen Lillehammer Skiklub K 15-20 2:59:39.0 42:16.0 117 163 Eva Gustumhaugen Flo Oslo K 41-50 3:03:20.0 45:57.0 119 265 Mona Hegna Gransherad IL K 21-30 3:03:45.0 46:22.0 120 150 Ingvild Bretzeg Oslo K 21-30 3:03:51.0 46:28.0 125 300 Lisbeth Nordengen Biri IL K 31-40 3:06:08.0 48:45.0 127 176 Kristin Holt Rustad IL K 51-60 3:06:38.0 49:15.0

Skøyting helmaraton

Erlend Nydal fra Asker SK gikk til topps på helmaraton for de som valgte å skøyte, på tiden 1.54.49. Sjur Obrestad Gabrielsen fra Sandnes IL tok andreplassen med 1.56.27 og tredjeplasssen gikk til Torjus Børsheim fra Ulvik IL på 1.57.40. Videre fulgte Magnus Lian Aarrestad, Øyvind Gløersen Haga og Torbjørn Svanstrøm.

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 309 Erlend Nydal Asker SK / Fiskebeinern M 31-40 1:54:49.0 0:00.0 2 303 Sjur Obrestad Gabrielsen Sandnes IL / Lyn Ski Moseteråsen M 31-40 1:56:27.0 1:38.0 3 376 Torjus Børsheim Ulvik IL / Atomic Racing Team M 31-40 1:57:40.0 2:51.0 4 386 Magnus Lian AARRESTAD Sandnes IL / Sandnes IL - HSG M 21-30 2:00:29.0 5:40.0 5 367 Øyvind Gløersen Haga Rustad IL M 31-40 2:03:26.0 8:37.0 6 395 Torbjørn Svanstrøm Fet SK / Aas Jakobsen M 31-40 2:05:40.0 10:51.0 7 305 Gøran Syversen Harestua IL M 51-60 2:09:56.0 15:07.0 8 301 Wilhelm Louis Sjåfjell Idrettslaget Try M 15-20 2:10:06.0 15:17.0 9 377 Ole Anders ek LUNDBY Drøbak-Frogn IL / Norconsult BIL M 21-30 2:10:45.0 15:56.0 10 381 Nils Henrik Kvale Østre Toten Skilag M 21-30 2:11:10.0 16:21.0



I kvinneklassen var det Kirsten Daae Wiig fra Ullensaker SK som var raskest. Hun gikk i mål på 2.11.26, og var dermed over et kvarter foran Hanne Nilsen fra Hamar SK som gikk på 2.26.46. Madeléne Wanvik Holum fra Melhus IL tok tredjeplassen med 2.30.45. Pia Sofie Måbø ble nummer fire, Ingrid Andersen ble nummer fem og Sara Græsli ble nummer seks.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 369 Kirsten Daae Wiig Ullensaker SK K 21-30 2:11:26.0 16:37.0 2 304 Hanne Nilsen Hamar SK K 21-30 2:26:46.0 31:57.0 3 324 Madeléne Wanvik Holum Melhus IL K 21-30 2:30:45.0 35:56.0 4 315 Pia Sofie Måbø Ntnui Langrenn K 21-30 2:37:18.0 42:29.0 5 341 Ingrid Andersen twr Lundmarks K 21-30 2:46:55.0 52:06.0 6 393 Sara Græsli Sweco K 21-30 2:47:56.0 53:07.0 7 392 Signe Lindstad Isum Nmbui K 21-30 2:51:42.0 56:53.0 8 394 Linnea Harbyengen MjøsSki K 31-40 2:52:12.0 57:23.0 9 389 Andrine Daleng Salangen If-Ski K 21-30 2:54:12.0 59:23.0 10 383 Sofie Granskogen Bjerregård Raufoss IL Langrenn K 15-20 2:56:25.0 1:01:36.0

Klassisk halvmaraton

På halvdistansen var det Linus Engdahl fra Torvikbukt IL som vant på klassiskøvelsen. Mons Melbye fra Årvol IL ble nummer to og Sander Haukvik-Jensen, også han fra Årvoll IL, ble nummer tre. Da det gjenstod kun noen hundre meter av rennet, lå disse tre fortsatt helt likt.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 503 Linus Engdahl Torvikbukt IL M 15-20 1:06:11.0 0:00.0 2 502 Mons Melbye Årvoll IL M 15-20 1:06:21.0 0:10.0 3 504 Sander Haukvik-Jensen Årvoll M 15-20 1:06:26.0 0:15.0 4 510 Anders Grini MjøsSki M 15-20 1:08:08.0 1:57.0 5 506 Daniel Henriksen Gunnerød Njård M 15-20 1:08:30.0 2:19.0 6 505 Andreas Hermansen Vang Skiløperforening M 15-20 1:08:33.0 2:22.0 7 559 Sondre Norheim Eidsvold Værks Skiklubb/Ntg-L M 15-20 1:08:39.0 2:28.0 8 507 Ask Jørgensen If Kilkameratene M 15-20 1:09:53.0 3:42.0 9 581 Martin Spigseth Nes Ski M 15-20 1:09:58.0 3:47.0 10 520 Aksel Bjørkhaug Førde IL M 15-20 1:10:11.0 4:00.0



I kvinneklassen ble det en klarere seier, da Oline Vestad fra Vågå IL vant på 1.13.44, 1.19 foran Hedda Bakkemo fra Gjøvik Skilubb. På tredjeplass fulgte Synne Bollingmo fra Raufoss IL.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 587 Oline Vestad Vågå IL K 15-20 1:13:44.0 7:33.0 2 501 Hedda Bakkemo Gjøvik Skiklubb/Team Elon Innlandet K 21-30 1:15:03.0 8:52.0 3 511 Synne Bollingmo Raufoss il Langrenn K 15-20 1:21:50.0 15:39.0 4 509 Marthe Skram Botterud Bærums Skiklub / Team Vestmarka K 15-20 1:24:47.0 18:36.0 5 514 Vilma Halstenstad Stovner Røa Allianseidrettslag / Antibes Beach Club K 15-20 1:25:25.0 19:14.0 6 573 Ida Lockert Skjold Åsen IL - Ski K 15-20 1:28:13.0 22:02.0 7 515 Hedda Høntorp Oppegård IL K 15-20 1:28:42.0 22:31.0 8 526 Ingrid Sørum Gjelleråsen IF K 21-30 1:31:25.0 25:14.0 9 571 Ane Hustvedt Rustad IL K 15-20 1:35:36.0 29:25.0 10 575 Marthe Sand Lillehammer K 21-30 1:37:20.0 31:09.0

Skøyting halvmaraton

På halvdistanse skøyting for herreklassen var det Christoffer Rúger fra Tyskland og Gulset IF som gikk raskest. Han gikk i mål på 1.00.59. Sindre Østlien Evensen fra Vind IL ble nummer to, 1.07 bak og Johannes Galåen fra Kjelsås IL ble nummer tre, 1.25 bak vinneren.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 603 Christoffer Rüger Gulset If/Grenland Ski M 15-20 1:00:59.0 0:00.0 2 604 Sindre Østlien Evensen Vind il M 15-20 1:02:06.0 1:07.0 3 649 Johannes Galåen Kjelsås IL M 15-20 1:02:24.0 1:25.0 4 639 Fredrik Schwencke Kamp/Vestheim IF M 31-40 1:02:45.0 1:46.0 5 647 Audun Nesheim Hægeland Rustad IL M 15-20 1:02:48.0 1:49.0 8 641 Hannes Hov Lommedalens IL / Team Vestmarka M 15-20 1:06:18.0 5:19.0 9 607 Philip Rüger Eselbingen IL M 21-30 1:06:23.0 5:24.0 10 609 Reinar Aaland Lillehammer M 31-40 1:06:24.0 5:25.0 11 628 Sindre Sætre Hammerlund Asker M 31-40 1:06:42.0 5:43.0 12 611 Magnus Braathen Olsen Lillehammer Skiklub M 21-30 1:06:46.0 5:47.0



Milla G. Andreassen fra Bækkelagets SK vant kvinneklassen med 1.03.00. Mathilde Skjærdalen Myhrvold fra Vind IL ble nummer to, 1.58 bak og Synne Selberg fra Gjelleråsen IL tok tredjeplassen med 1.08.49.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 601 Milla G Andreassen Bækkelagets SK K 15-20 1:03:00.0 2:01.0 2 613 Mathilde Skjærdalen Myhrvold Vind IL K 21-30 1:04:58.0 3:59.0 3 602 Synne Selberg Gjelleråsen IF K 15-20 1:08:49.0 7:50.0 4 606 Tuva Johnsen Team GTL K 21-30 1:13:51.0 12:52.0 5 605 Mari Victoria Robøle Lien Lillehammer Skiklub K 21-30 1:16:21.0 15:22.0 6 654 Sandra Hanevold Oslo K 41-50 1:19:57.0 18:58.0 7 622 Ingunn Husmoen Rustad IL K 51-60 1:29:23.0 28:24.0 8 642 Lene Håskjold Nittedal IL K 41-50 1:29:23.0 28:24.0 9 640 Camilla Aastorp Andersen Propud K 41-50 1:33:03.0 32:04.0 10 634 Mari Weider Propud K 41-50 1:42:55.0 41:56.0



Mer informasjon

Se alle resultater her

Hafjell Skimaratons hjemmeside