Totalt startet 95 deltakere i det som var trimklassen under Vehhlifjellrennet. I turrennet over 34 kilometer var det 82 deltakere som gikk hele veien til mål.



Raskest av kvinnene var Theresa Fürstenberg fra Fossum IF. Hun gikk på 2.02.14. Da hadde hun meget god margin bakover. Faktisk var det hele 17 minutter og 19 sekunder til Theresa Haare fra Konnerud IL, som kom på andreplass. Hun gikk på 2.19.33. Hanne Eggereide, også hun fra Konnerud IL, tok tredjeplassen med 2.20.26.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 65 Theresa Fürstenberg Fossum IF K 21-25 år 2:02:14 19:30 2 33 Therese Haare Konnerud IL K 31-35 år 2:19:33 36:49 3 42 Hanne Eggereide Konnerud IL K 26-30 år 2:20:26 37:42 4 70 Toril Narum Jaren Bergkameratene Ski K 31-35 år 2:29:18 46:34 5 6 Ingvild Ofstad Tromsø Skiklubb Langrenn K 21-25 år 2:31:15 48:31 6 12 Marte Skaug Stokke IL K 26-30 år 2:35:52 53:08 7 28 Maren Feragen Bergkameratene Ski K 36-40 år 2:37:26 54:42 8 20 Bente Konst Stokke IL K 46-50 år 2:58:06 1:15:22 9 49 Turid Frydenlund Sælid Rustad IL K 66-70 år 3:08:06 1:25:22 10 24 Live Ytrehus Ringkollen SK K 66-70 år 3:14:20 1:31:36



I herreklassen var det litt jevnere, men fortsatt relativt klare avstander mellom de første. Espen Aakervik fra Fet SK tok den gjeveste plassen, med 1.42.44 på klokka da han passerte målstreken. Herman Brustad fra Gui SK ble nummer to, 3.51 bak vinneren. På tredjeplass fulgte Eirik Asdøl fra IL Jardar. Han gikk på 1.47.13, og var 4.29 bak vinneren.