Det var under KM i Rogaland at Henrik Ingebrigtsens rekord på 3000 meter innendørs måtte falle denne helgen. Den nye rekorden lyder 7.45.39, og er en forbedring på 15 hundredeler av Ingebrigtsens rekord fra 2015. Narve Gilje Nordås forbedret med dette sin egen pers med nesten 5 sekunder.



Som forrige helg ble Per Svela nummer to også i KM. Han løp i mål på 7.54.39. Svelas pers lyder 7.51.15 og ble satt for nøyaktig ett år siden, under Sørvestmesterskapet i Sandnes.



De fem beste i Norge gjennom alle tider er nå:

Narve Gilje Nordås 7:45.39 (2023)

Henrik Ingebrigtsen 7:45.54 (2015)

Ferdinand Kvan Edman 7:46.92 (2022)

Jim Svenøy 7:47.59 (1998)

Jakob Ingebrigtsen 7:48.20 (2021)



Har du lyst til å prøve deg på den nye norske rekorden til Narve Gilje Nordås, så må du løpe 3 kilometer med 23,2 km/t i snittfart.