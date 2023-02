Kan Jakob Ingebrigtsen ta to EM-gull?

Etter å ha slitt med sykdom i en måned, vant Jakob Ingebrigtsen for et par uker siden på overbevisende måte 1500 m i et innendørsstevne i franske Lievin på 3:32,38. Til torsdag er han klar for å løpe samme distanse i innendørs-EM. Han er også påmeldt, og forhåndsfavoritt til, 3000 m i samme mesterskap.

Det store spørsmålet er: Hvem kan hindre Jakob Ingebrigtsen i å ta gull på begge distanser?

På 1500 m kan nok britiske Neil Gourley være nærmeste utfordrer. I et innendørsstevne i Birmingham løp han nylig på 3:32,48 (altså kun ett tidel bak Ingebrigtsens årsbeste på 3:32,38) og satte med det britisk innendørsrekord. I samme stevne løp Andrew Coscoran på 3:33,49 og satte irsk innendørsrekord. Begge er påmeldt 1500 m i EM.

På 3000 m har Jakob Ingebrigtsen vunnet de to foregående innendørs europamesterskapene. Men hvor mye sykdommen har satt han tilbake? Og kan det i nåværende form bli for hardt å løpe to distanser i samme mesterskap?

Spanske Adel Mechaal, som i det tidligere nevnte stevnet i Birmingham løp 1500 m på 3:33,28 og satte spansk rekord, vil bli en hard konkurrent for Jakob. Mechaal har både hurtighet og utholdenhet. Også Sam Parsons, som løper for Tyskland, kan sannsynligvis være med i medaljekampen. Han har i år løpt 3000 m innendørs på 3:39,94.

Hva kan Hedda Hynne prestere?

På 800 meter for kvinner er både Hedda Hynne og Malin Nyfors påmeldt. På papiret er Hynne den klart beste løperen vi har i Norge på distansen, men det er usikkert hvordan formen hennes er for tiden. I begynnelsen av februar var hun påmeldt 800 m i Karsten Warholm Invitational, men valgte å trekke seg på grunn av forkjølelse. Heller ikke i innendørs-NM for en drøy uke siden stilte hun til start.

Til start i NM stilte imidlertid Malin Nyfors som har hatt en god innendørssesong og levert tre 800-meterløp på 2:05-tallet. Nyfors vant NM-gullet overlegent. Det blir spennende å se hvordan det går med henne i EM.

Men det blir i EM svært tøff konkurranse for de norske deltakerne. Britiske Keely Hodgkinson, som har løpt på 1:57,71 innendørs i år, er den store forhåndsfavoritten. Bak Hodgkinson følger slovenske Anita Horvat, sveitsiske Audrey Werro, franske Agnés Raharolahy og britiske Isabelle Boffey som alle har løpt på 2:00-tallet i år.

Følgende norske mellom- og langdistanseløpere skal delta i EM

Menn

800 meter

Ole Jakob Høsteland Solbu, Ås IL.

1500 meter

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve.

3000 meter

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IL.

Opprinnelig var også Narve Gilje Nordås, Sandnes IL og reserve Per Svela, IL Norna-Salhus uttatt til 3000 m, men begge meldte forfall 26. februar.



Kvinner

800 meter

Hedda Hynne, IK Tjalve.

Malin Nyfors, IK Tjalve.

3000 meter

Ine Bakken, SK Vidar.

Opprinnelig var også Amalie Sæten, Ull/Kisa IL uttatt til å løpe 1500 m, men hun meldte forfall 22. februar.



Ine Bakken skal løpe 3000 m i innendørs-EM. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)

Tidsskjema for mellom- og langdistanseøvelsene

NB: Oppgitt i norske tider (Tyrkia ligger to timer foran Norge).

Torsdag 2. mars

17:00 - 800 meter menn forsøk.

Norsk deltaker: Ole Jakob Høsteland Solbu.

17:40 - 800 meter kvinner forsøk.

Norske deltakere: Hedda Hynne og Malin Nyfors.

18:30 - 3000 meter kvinner forsøk.

Norsk deltaker: Ine Bakken.

19:05 - 1500 meter menn forsøk.

Norske deltakere: Jakob Ingebrigtsen og Ferdinand Kvan Edman.



Ingen sending på NRK torsdag.

Fredag 3. mars

09:30 - 1500 meter kvinner forsøk.

Ingen norske deltakere.

18:18 - 3000 meter kvinner finale.

Mulig norsk deltaker: Ine Bakken.

18:40 - 1500 meter menn finale.

Mulige norske deltakere: Jakob Ingebrigtsen og Ferdinand Kvan Edman.



NRK2 sender fredag fra 16:55-18:00 og 19:00-19:55.

Lørdag 4. mars

08:00 - 3000 meter menn forsøk.

Norske deltakere: Jakob Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre.

17:15 - 800 meter kvinner semifinale.

Mulige norske deltakere: Hedda Hynne og Malin Nyfors.

17:35 - 800 meter menn semifinale.

Mulig norsk deltaker: Ole Jakob Høsteland Solbu.

18:00 - 1500 meter kvinner finale.

Ingen norske deltakere.



NRK2 sender lørdag fra 16:30-19:00.

Søndag 5. mars

18:00 - 3000 meter menn finale.

Mulige norske deltakere: Jakob Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre.

18:22 - 800 meter menn finale.

Mulig norsk deltaker: Ole Jakob Høsteland Solbu.

18:35 - 800 meter kvinner finale.

Mulige norske deltakere: Hedda Hynne og Malin Nyfors.



NRK1 sender søndag fra 17:00-19:00 og NRK2 fra 18:55-19:15.



I fjor sommer deltok Ferdinand Kvan Edman på 1500 m i EM utendørs. Til helga skal han delta på samme distansen i EM innendørs. (Foto: Arne Dag Myking)

Mer informasjon om EM

Arrangørens hjemmeside

Tidsskjema

European Athletics