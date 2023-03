Årets lokale Tour de Ski ble gjennomført etter samme mal som i fjor, men ble lagt en måned tidligere på vinteren for å sikre mer stabile skiforhold. Tallene er litt lavere enn fjorårets, men det var en relativt større andel som gjennomførte alle fire løpene. Spesielt gjelder det de kvinnelige deltakerne som har latt seg motivere til å få en god skiøkt i varierte og nye løyper. Det er de fem skientusiastene som står bak konseptet veldig fornøyd med. Ved hjelp av passende utfordringer og fine premier som trekkes blant alle med "fire skitouer på rad", har de lyktes med sin viktigste målsetting om å få flest mulig elverumsinger til å spenne på seg skiene en ekstra dag i uka. Det har nok også bidratt til å motivere naboen, kollegaen og/eller trenings- kameraten/venninna til å benytte den fine aktiviteten for å holde seg i form vinterstid.

Kondis(skilt) viser vei også vinterstid i Elverum (Foto: Rolf Bakken)

Takk til ildsjeler

Forholdene har for øvrig blitt lagt meget godt til rette med preparering av løyper, og Tour de Ski-gjengen retter en stor takk til ildsjeler i Bergheim IL, Hernes IL, Strandbygda IL og Elverum Turforening for ekstra løypekjøring i forbindelse med årets opplegg.

Nye utfordringer

Den andre etappen ble lagt til Bergeberget ca. 20 km fra sentrum og hadde litt lavere deltakelse men var tourens mest spennende løype for deltakerne på flere måter. Lysløypa i bygda langs Trysilvegen ble et nytt bekjentskap for de aller fleste og var også den mest utfordrende med god fart i utforkjøringene og noen kraftkrevende kneiker. Arrangørene tar med seg de gode erfaringene fra løyper litt utenfor sentrum og er allerede på leting etter nye segmenter som kan gi mosjonister på alle nivåer utfordringer og skiopplevelser i "nye" løyper ved neste anledning.

Oppsummeringen av den andre Tour de ski Elverum i sin nåværende form viser at det totalt var 64 løpere, 22 kvinner og 42 menn, som prøvde seg på en eller flere av segmentene. Godt over halvparten, 15 kvinner og 21 menn, gjennomført alle fire løypene på til sammen 25,3 km. Etappene som vekselvis gikk i fristil og klassisk teknikk hadde økende distanse for hver uke og bestod med unntak av den første etappen av to runder i samme sløyfe.

Gaute Risnæs i aksjon i den spennende lysløypa i Bergeberget på den andre etappen i årets skitour i Elverum. (Foto: Amund Sigstad)

Løyper i Tour de Ski Elverum 2023:

1. etappe - 4.0 km fristil- Grundsetmarka - 54 deltakere

2. etappe - 5.3 km klassisk - Bergeberget - 42- deltakere

3. etappe - 7.5 km fristil - Hernes - 48 deltakere

4. etappe - 8.4 km klassisk - Løvbergsmoen - 46 deltakere

250 mil på ski

Det viktigste i lavterskel-konkurransen er å komme seg ut og delta uansett vær og føre, men med "World Cup-poeng" som motivasjon var det ikke fritt for at det også ble kjempet ganske innbitt for å klatre på lista da plassering og poeng skulle settes opp ved ukeslutt. Med vekslinger i temperatur og nedbør som endrer rammebetingelsene kraftig selv i februar, var det ikke fritt for at de mest konkurranse-orienterte var taktiske i valg av når ukas støt skulle settes inn.

Strava forteller ikke hvor mange forsøk som ble gjort i løpet av de fire ukene, men med en obligatorisk prøverunde pluss andre som gjorde mer enn et forsøk, er det trolig et dobbelt antall km som er tilbakelagt enn det som kommer fram på topplistene. De 64 deltekernes tellende forsøk utgjør alene 1185 km, men en kvalifisert gjetning er at 2500 km er tilbakelagt i Tour de Ski-løypene i løpet av måneden. Det kan trygt kalles et betydelig bidrag til Elverums litt glemte omdømme som "folkehelsebyen"!

Avgjorde i fristil

Mens Vilde Kvale tok fire strake seire og dermed ble en klar sammenlagt vinner i kvinneklassen fulgt av Lene Nylund og Berit Schulstad, ble det fem (!) forskjellige vinnere i herreklassen. Kjetil Finstad knep seieren etter sterke tider først og fremst på skøyteetappene. Marius Osvold besatte andreplassen med jevne plasseringer, og Jørgen Stensløkken som delte seieren på andreetappen med Marius Osvold ble tredjemann. Den kondisjonssterke vålersokningen Østen Brovold Midstundstad gjestet touren og feide alle motstand til side på den lengste fristiletappen på Varden i Hernes.



Vinner av Tour de Ski Elverum 2023 - Kjetil Finstad. (Foto: Privat)

Reportasje 1. etappe: Over 50 med på Tour de ski i Elverum



Mer info om Tour de ski Elverum:

Tour de Ski Slit og Kut på Facebook

Alle kvinner med fire løp: