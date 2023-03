Ivar Andreas Sandø fyller 70 år senere i år, og han er dermed i gang med sin første sesong i klasse M70-74. Han har selv klasserekorden i M65-69, og nå er han tydeligvis på rekordjakt i sin nye aldersklasse. Tiden 18:59 er en forbedring av klasserekorden i M70-74 med 27 sekunder. Den gamle klasserekorden tilhørte Kolbjørn Hjertvik, med 19:26, satt i 2021.

Det var ideelle løpsforhold i det 6. løpet i sesongens Frikarusell, vindstille og med bar asfalt, temperatur rundt 5 plussgrader. Dette er vel de beste forholdene som har vært gjennom vinterens løp i denne karusellen. 41 løpere hadde tatt utfordringen med å gjennomføre det 5 kilometer lange løpet med start og mål ved Espelandshallen i bydelen Arna i Bergen. Mange av deltakerne var veteraner, 23 av dem var over 50 år.

Beste herre ble Øyvind Loftås fra arrangørklubb Fri IL, han løp i mål på gode 16.48. Han er i klasse 40 - 44 år. Etter ham fulgte Kenneth Westerheim og Henrik Revheim, fra henholdsvis Stord IL og Osterøy IL.

Beste kvinne ble en som deltar i aldersklassen over herrevinneren, Vigdis Gaupholm Reigstad fra Fri IL. Hun løp inn på 18:59, og hun går med inn på toppen av årets aldersstatistikk over 5 km-løp i klasse Kvinner 45 - 49 år. Bak henne fulgte Marianne Nesbø Ådland og Solveig Vannes, som begge måtte se at det var et par minutter opp til vinneren.

Starten har gått i Frikarusellens 6. løp for sesongen.



De tre beste kvinner: Marianne Nesbø Ådland, Vigdis Gaupholm Reigstad og Solveig Vannes.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 119 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL Kvinner 45 - 49 år 18:59 2 120 Marianne Nesbø Ådland FRI IL Kvinner 50 - 54 år 21:39 3 153 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:54 4 117 Tonje Lien Sletten Indre Arna Kvinner 23 - 39 år 22:10 5 81 Linn Lohne FRI IL Kvinner 23 - 39 år 24:14 6 132 Bente Midtun Orkla Kvinner 65 - 69 år 25:55 7 147 Esther Bliksås Indre Arna Kvinner 70 - 74 år 30:04 8 121 Britt Torvund FRI IL Kvinner 80 - 84 år 37:03



De tre beste menn: Kenneth Westerheim, Øyvind Loftås og Henrik Revheim.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 139 Øyvind Loftås FRI IL Menn 40 - 44 år 16:48 2 142 Kenneth Westerheim Stord IL Menn 50 - 54 år 17:23 3 150 Henrik Revheim Osterøy IL / Team Batti Menn 23 - 39 år 17:40 4 151 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40 - 44 år 17:56 5 152 Christopher Ullrich Espeland Menn 23 - 39 år 18:07 6 135 Jon Ivar Djønne FRI IL / Constructa Entrepenã¸R AS Menn 40 - 44 år 18:35 7 148 Espen Johan Ellefsen FRI IL / Norconsult Menn 40 - 44 år 18:54 8 144 John Steinar Urne Ask Friidrett Menn 55 - 59 år 18:56 9 136 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb Menn 70 - 74 år 18:59 10 101 Nils Tore Sæterdal FRI IL Menn 55 - 59 år 19:36 11 103 Eirik Frøholm FRI IL Menn 40 - 44 år 19:46 12 77 Haakon Gunby FRI IL Menn 55 - 59 år 20:21 13 137 Yngve Solbakken Aker Solutions AS Menn 23 - 39 år 21:11 14 97 Sindre Bysheim Lohne FRI IL Menn 23 - 39 år 21:26 15 71 Ronny Førland FRI IL Menn 50 - 54 år 21:51 16 141 Janos Kozma Asko Menn 40 - 44 år 22:05 17 134 Geir Tore Trohaug FRI IL Menn 50 - 54 år 23:40 18 82 Helge Såtendal Espeland Menn 50 - 54 år 23:47 19 146 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke Menn 75 - 79 år 24:03 20 104 Morten Heggertveit Røysen Bergen Menn 23 - 39 år 24:11 21 118 Ole Magnus Høysæter Samnanger IL Menn 23 - 39 år 24:14 22 87 Eirik Bækkevold Rådal Menn 60 - 64 år 24:58 23 102 Steinar Lohne FRI IL Menn 60 - 64 år 26:09 24 149 Trond Sigurd Ellefsen Telesport Bergen Menn 65 - 69 år 26:24 25 140 Frode Eikeland FRI IL Menn 65 - 69 år 27:21 26 145 Tor Hjelmeland Viking, TIF Menn 75 - 79 år 27:46 27 99 Helge Hagen FRI IL / ABB Menn 45 - 49 år 27:53 28 67 Roger Angelvik FRI IL Menn 75 - 79 år 28:22 29 130 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL Menn 75 - 79 år 28:32 30 133 Asbjørn Kvernrød Gular, IL Menn 75 - 79 år 28:37 31 124 Knut Erik Reigstad Valestrandsfossen Menn 23 - 39 år 31:42 32 143 Arthur Lillefosse Gular, IL Menn 75 - 79 år 34:48 33 96 Egil Trosvik Rådal Menn 70 - 74 år 34:56

To garvede løpere som leverer løp på et høyt nivå innen sine aldersklasser: Bente Midtun og John Steinar Urne. Sistnevnte har gjort comeback etter flere år uten konkurranseløping.

Knut Erik Reigstad tar innspurten mot mål.