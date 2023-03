På søndag 5. mars klokken 8:00 starter et fulltegnet Vasalopp, som betyr at 15 800 skiløpere legger av gårde de 90 kilometerne fra Sälen til Mora i Sverige.

Vi har etter hvert blitt vant med at det er en norsk vinner i herreklassen, det har i hvert fall vært tilfellet de siste 10 årene. I fjor fikk vi også en norske vinner av kvinneklassen med Astrid Øyre Slind. Andreas Nygaard ble herrevinner, og han stiller til start i år også. Et annet spennende navn her er Petter Northug, som har vist sterk langrennsform i år, senest ved å ta en femteplass i Ski Classics-rennet Grönklitt Criterium.

Tord Asle Gjerdalen har også gjort gode prestasjoner Ski Classics, blant annet tok 40-åringen en andreplass i årets Marcialonga.

Og fjorårsvinner Astrid Øyre Slind er også påmeldt årets Vasalopp, til tross for at hun for tiden deltar i ski-VM, der hun sist helg tok en VM-bronse på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Hun står også på startlisten til 30 km klassisk på lørdag i VM. Hvis hun faktisk stiller der så blir det en travel helg for Astrid Øyre Slind. Hun er ellers en spesialist på langløp, og ligger nå på en 11. plass sammenlagt i årets Ski Classics, da har hun også stått over noen renn for å kvalifisere seg til VM. Serien ledes i dag av norske Magni Smedås, som i år går Vasaloppet for første gang.

Jubileum neste år

I år er det den 99. utgaven av Vasaloppet, noe som blant annet markeres med at vinneren mottar prispenger i en sum av 99.000 svenske kroner.

Neste år blir det dermed en jubileumsutgave når Vasaloppet feirer 100 år. Påmeldingen til neste års renn åpner akkurat i det første løper ankommer et bestemt punkt i løypen, Mångsbodarna.

Vasaloppet er siste arrangement i en omfattende vinteruke av flere ulike arrangementer med nærmere 50.000 deltagere. Les mer om det i Vasakalenderen.

NRK sender fra Vasaloppet fra klokken 7:45 på søndag.

Fjorårsvinnerne i Vasaloppet: Andreas Nygaard og Astrid Øyre Slind. (Foto: Vasaloppet)