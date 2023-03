Jakob Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre løp i hvert sitt kvalifiseringsheat for å komme seg til finalen i på 3000 meter i EM innendørs, som nå pågår i Istanbul. Jakob løp i det første heatet der han la seg sist i feltet fra start. Farten har var ikke spesielt høy, den engelske kommentaren på Allathletics kalte det «fotgjengerfart» da de lå an til en tid godt over 8 minutter. Men farten ble satt opp mot slutten da Jakob kom seg opp i front og kontrollerte seg inn til heatseier.

De 6 beste i hvert heat gikk videre til finale, og de tre beste på tid.

Magnus Tuv Myhre startet i den andre heatet, og der gikk det litt raskere. Magnus lå stort sett blant de siste i feltet og så ut til å ikke være helt komfortabel med farten. Men siden det gikk så fort så gikk tre av deltagerne fra dette heatet videre på tid, og Magnus var den siste av disse tre.

Magnus Tuv Myhre satte ny personlig bestetid på 3000 meter med dette løpet, så det gikk absolutt raskt.

Finalen på 3000 meter går i morgen søndag 5. mars klokken 18:00.

Resultater kvalifiseringsheat for 3000 meter

Rank Bib Number Name Result 1 311 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 7:56.57 SB Q 2 177 FRA AUGUSTO Bastien 7:56.71 Q 3 229 GER PARSONS Sam 7:57.18 Q 4 304 NED VERBAANDERT Tim 7:57.28 Q 5 214 GBR ROWE Jack 7:57.29 Q 6 375 SWE DANIELSSON Emil 7:57.45 Q 7 114 BEL HEYMANS John 7:57.87 8 278 ITA RIVA Pietro 7:58.89 9 140 DEN LILLESØ Joel Ibler 8:00.48 10 289 MKD IVANOVSKI Dario 8:17.93 Rank Bib Number Name Result 1 355 SRB BIBIĆ Elzan 7:50.21 Q 2 158 ESP MECHAAL Adel 7:50.69 Q 3 216 GBR WEST James 7:50.73 Q 4 255 IRL MCELHINNEY Darragh 7:51.11 Q 5 288 LUX GRETHEN Charles 7:51.30 Q 6 382 SWE SUNDSTRÖM Simon 7:51.30 PB Q 7 113 BEL HENDRIX Robin 7:51.32 q 8 298 NED FOPPEN Mike 7:51.61 q 9 314 NOR MYHRE Magnus Tuv 7:52.47 PB q 10 274 ITA PADOVANI Mattia 7:54.31 SB

Q: direkte til finale

q: kvalifisert på tid.