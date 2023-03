Storfavoritten i front fra start. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Av: Rune Helle og Dag Eliassen

ULSTEINVIK: - Jeg gjør et bra løp. Under 1,55 solo er bra, oppsummerer han. Håkon har pers på 1.53,20. Han var like bak den under senior-NM der han ble nummer seks.

- Det burde være mulig å løpe litt fortere her i dag, understreker han. Kyrksæterøra-gutten vurderte å droppe helgens mesterskap etter senior NM i Bærum.

- Det var først dagene etter mesterskapet i Bærum jeg tok den endelige avgjørelsen, sier Håkon som hadde Europas beste tid i sin aldersklasse på 1500 meter i fjor. I fjor ble han også nummer fire på U-18 EM som beste løper i sin aldersklasse i Jerusalem. KIL-gutten var ikke fornøyd med sine tider på senior-NM.

- 800 var brukbar i et bra felt. 1500 meteren i Bærum var direkte dårlig. Helgens store mål er å gjøre noe med det.

- Her har jeg en sjanse til, sier han.

Sølvvinneren fra Stadsbygd kom inn to sekunder bak.

- Jeg var litt dau. Målet er alltid å vinne, men jeg innså at det ville bli vanskelig, sier Sondre som fredag kveld vant 400 meter.

- Jeg presterte ikke helt topp i mitt første senior-NM innendørs. 1500 meteren der jeg ble nummer ti etter et lureløp der samtlige medaljer gikk utenom finaleheatet som jeg var kvalifisert for, var en gedigen skuffelse. 800 meter der jeg ble seks på en tid på pers var et steg i riktig retning en helt annen prestasjon for to uker tilbake.

Håkon Moe Berg har økt ledelsen med Sondre Svarholt nærmest. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Samarbeider

Sondre fra Stadsbygd har begynt på friidrettslinjen i Steinkjer.

- Jeg valgte Trondheim. Vi diskuterte en stund å trene sammen, men jeg mente de ville være bedre for meg og ikke flytte så langt hjemmefra, sier talentet fra Kyrksæterøra. Etter nesten ikke å ha konkurrert i 2021 på grunn av skader, hadde Håkon en fantastisk sesong i fjor. Han toppet statistikken på alt av lange løp i Norge. På de fleste distansene var han også topp tre gjennom alle tider.

- 1500 meter er min klare favoritt, sier KIL-gutten som er storfavoritt på den øvelsen søndag.

Toeren Sondre Svarholt gratulerer med seieren. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

G-17 - 800 m Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 271 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL Kil 1,54,95 2 413 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 1,56,54 3 83 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL 1,58,17 4 459 Eirik Alvik Tyrving IL 1,58,82 5 193 Adrian Sevaldstad IL I BUL 2,04,78 6 295 Sander Rustad-Johansen Lørenskog FriIL 2,07,41 7 15 Eivind Moen Jørner Asker SK 2,08,76 8 406 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 2,09,58 9 125 Eskil Bjørlykke Naustenget Hareid IL 2,10,14 10 106 Sebastian Skoge-nilsen Fyllingen IL 2,17,81

