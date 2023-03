Det tredje og siste heatet på 800 m samlet fra start. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Av: Rune Helle og Martin Hauge-Nilsen

ULSTEINVIK: -Utrolig bra. Både tid og plassering var langt i overkant av forventet, sier Sondre som løp ned sin pers til sterke 1.55,70.

- Pers med nesten fem sekunder. Jeg var klar over at formen var bra, men jeg innså at Magnus var favoritt her i dag, sier Sondre som leverte en taktisk perfekt finale. Favoritten fra Rindal drog det meste. Mot slutten var det klasseforskjell.

-Jeg drog i 600 meter. Så møtte jeg veggen, beina var bare blytunge. Det var ikke noe å svare med på oppløpet, oppsummerte Magnus etter 1.58.

Magnus var best på absolutt alt i fjor etter at han tok to sølv på UM innendørs.

-Taktikken var klar. Jeg ville ha bort de tøffeste og raskeste spurterne. Det var jeg bare ikke god nok til her i dag, sier favoritten.

Magnus Øyen prøvde å kvitte seg med konkurrentene, men Sondre Søgård Lehmann (296) og Åsmund Sunde Førde (251) hang på. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Dropper 1500 m

Sondre tok bronse på 800 m under UM utendørs i fjor. Da vant Magnus lett. Lørenskog-gutten løper ikke 1500 m.

- Jeg kommer fra langsprint. 1500 meter er for langt for meg, sier dagens store positive overraskelse.

- Jeg tror mine muligheter er større på 1500. Jeg har ikke konkurrert i vinter, og jeg er topp motivert for å komme tilbake med en god 1500 meter, avslutter Magnus.

Åsmund Sunde Førde fra Jølster IL inn til klar 2. plass på 1.57.16. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Mesterkapets nettsider

Mesterskapets facebookside

G-16 - 800 m Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 296 Sondre Søgård Lehmann Lørenskog FriIL 1,55,50 2 251 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 1,57,16 3 355 Magnus Øyen Rindal IL 1,58,11 4 237 Andreas Langhelle IL. Norna Salhus 1,59,65 5 104 Øyvind Magnus Morstøl Fyllingen IL 2,02,98 6 208 Jonas Mæland Rosholt IL I BUL 2,02,98 7 386 Lars Johansson Hauge SK Vidar 2,04,26 8 68 Nils August Rustad Fana IL 2,06,79 9 488 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 2,07,05 10 394 Markus Aseged Nesholen Snøgg Friidrett 2,08,79 11 312 Amund Nybakke Oppegård IL 2,09,06 12 384 Elias Torjussen SK Vidar 2,09,06 13 161 Jonas Hole Sletten IF Sturla 2,09,51 14 358 Iver Johan Andreassen-Holm Ringerike FIK 2,10,73 15 450 Jacob Bergmann Abusdal Tønsberg FIK 2,11,84

ALLE RESULTATER UM LØRDAG