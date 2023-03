På 3 km var det en svømmer som vant distansen for guttene, Noah Skar (61) Kristiansand Svømmeallianse, på 10.28. Her ble beste dame Kerstin Kalsås, Kristiansand løpeklubb, med 10.50. Klassen 15 - 16 år ble nesten pallbelagt med Kalsås, men Erik Elias Fiskvik (64), KIF, splittet de med en andreplass, 12.23. Edvald Kalsås (71) Kristiansand løpeklubb, ble best med 11.32.

Kerstin Kalsås. (Foto: Ivar Gogstad)

Noah Skar. (Foto: Ivar Gogstad)

På 10 km var det ingen som var i nærheten av Erik Udø Pedersen (228) Ull/Kisa, som ikke var langt unna å komme under 31, men havnet på 31.03. På de neste plassene fulgte Lars Aanonsen (255), MHI, med tiden 32.19, og deretter Gabriel Ingebretsen (240), Kristiansand løpeklubb med 32.38.

Beste dame ble Frida Reiersølsmoen (245) som ble fint coachet av Finn Kollstad inn til 36.35.

De løperne som har løpt fire løp eller flere, ble alle tildelt deltakervase, totalt var det tolv vaser som ble utdelt. Neste vinterkarusell er i gang igjen i januar nste år i Søgne.

Erik Udø Pedersen. (Foto: Ivar Gogstad)

Frida Reiersølsmoen​. (Foto: Ivar Gogstad)

