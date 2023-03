Erle Musum Lyng og Ingrid Nilssen fulgte hverandre fra start. (Foto: Martin Hauge-Nilsen

Av: Rune Helle og Dag Eliassen

ULSTEINVIK: - En sterk tid og en god prestasjon, sier Erle som vant i fjor også. Men da på tre sekunder svakere tid. Hun presiserer at dette var over all forventning. Erle var en av våre mest lovende jenter på 800 meter for noen sesonger siden. Hun gjorde 2.11,37 allerede i 2018.

- Siden var jeg skadd helt til i fjor da jeg fikk noen løp, men også da var jeg skadeplaget, sier nord-trønderen som nå har flyttet til Bergen for å studere.

- Jeg stortrives i Bergen. Miljøet i Gular er topp både sportslig og sosialt, men jeg er ikke sikker på om journalistutdanningen er noe for meg, presiserer hun. Erle gjorde et svakt senior-NM for noen uker tilbake da hun løp på 2.14.

- Egentlig var det ikke planen å løpe her i dag. Jeg presterte så svakt på NM i Bærum at jeg bestemte meg for å ta med meg dette mesterskapet også, sier Erle som var strålende fornøyd med alt hun gjorde i Ulsteinvik. Planen var egentlig å delta på 400 meter også.

- Det passet ikke med avreise til Sunnmøre, sier Gular-jenta som dermed ga seg etter ett løp.

Startet på hekk

Erle tok medalje på langhekk under UM i 2017 på Fana stadion.

- Siden ble det 800 meter. Det vil det nok klart bli denne sesongen også, sier nord-trønderen som nå begynner å se for seg tider under 2.10.

- Men det blir utendørs. Dette er trolig mitt siste stevne innendørs, sier Erle som var et stykke foran Ingrid Nilssen fra Herøy lørdag. Hun har vært i finalen på senior-NM det siste året både ute og inne. Men i Ulsteinvik var det liten tvil.

Ingrid Nilssen fra Herøy IL inn til 2. plass på 2.13.49. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Hanna Hagevik Bakke fra Trysil IL inn til 3. plass på 2.21.71. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

KU23 - 800 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 191 Erle Musum Lyng IL Gular 2,11,61 2 151 Ingrid Nilssen Herøy IL 2,13,49 3 455 Hanna Hagevik Bakke Trysil IL 2,21,71 4 281 Siri Gamst Glittenberg Laksevåg Turn og IL 2,29,48

KU20 - 800 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 317 Maria Mjelva Straume Ørsta IL 2,17,96 2 416 Dordi Forseth Steinkjer FIK 2,21,37 3 198 Cathrine Grønbech IL I BUL 2,28,76 4 207 Inger Johanne Giercksky Russnes IL I BUL 2,39,85

