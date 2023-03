Siste heat samlet fra start med Axel Wold Møller fra IL Koll i front. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Av: Rune Helle

ULSTEINVIK: Best tid både på 800 m og 1500 m i gutter 15 før UM hadde Bjørnar Risa Taksdal fra Undheim. Han ble nummer fem. Endre Hartveit Haugen åpnet rolig, men etter hvert plukket han opp alle som en.

- Mot slutten følte jeg at jeg hadde en viss kontroll, oppsummerer bergenseren. Endre vant på 2.05.07. Hitland hadde 2.05.63.

- Normalt er jeg best på 1500 m, sier Endre som har vært best av de tre de siste årene. Hans to argeste konkurrenter kommer imidlertid nærmere og nærmere. Alle tre har pers på 800 på 2.04-tallet.

- Jeg har et mål om medalje begge dager, sier Christian som egentlig regner seg som best på 800 meter.

-Starten min var ikke bra her i dag. Jeg kom likevel inn like bak pers, det må være bra, sier Endre som vant Lerøylekene på 1500 meter i fjor. På 600 meter ble han nummer to.

- Bjørnar og Christian var uten tvil de jeg fryktet mest her i dag. Det blir kjapt det samme på 1500 meter, sier Endre som bor på Bønes.

Var klart best

Lørdagens gullvinner undervurderer ikke sine to antatt hardeste konkurrenter.

- På 1500 meter tror jeg det blir mer fart enn lureløping. Det mener jeg å kunne tjene på, sier han. Trioen presiserer at formen er prima.

- For oss er dette vinterens høydepunkt, avslutter de tre.

Aron Alexander Rotmo, Verdal FIK (496) spurter inn foran Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, IF Sturla (158) med Eirik Markussen, Fyllingen IL (93) like bak. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

G-15 - 800 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 95 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 2,05,07 2 240 Christian Magnus Lothe Hitland IL Norna Salhus 2,05,63 3 316 Jonatan Ryste Ørsta IL 2,05,67 4 254 Axel Wold Møller Koll, IL 2,06,84 5 489 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL 2,09,92 6 496 Aron Alexander Rotmo Verdal FIK 2,10,86 7 158 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 2,10,91 8 259 Magnus Maximilian Odland Koll, IL 2,11,90 9 7 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 2,12,48 10 93 Eirik Markussen Fyllingen IL 2,11,95 11 400 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 2,14,73 12 490 Erik Mæle-Kommedal Undheim IL 2,17,15

