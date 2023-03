Det var fine forhold med rundt fem minusgrader i Berga by da det var tid for det 99. Vasaloppet klokken 8. Det kom imidlertid en lett snøbyge like før start, og oppe på myrene lå det rundt en halv centimeter nysnø i sporet. Men det ble en dag med fin for de 15800 påmeldte deltakerne.

Starten for det 99. Vasaloppet har gått i Berga By. (Foto: Vasaloppet)

Herreklassen

Først opp til det høyeste punktet 528 moh etter tre kilometers ridning var akkurat som 2022 Herman Paus. Nysnøen gjorde at tempoet i år var lavere enn den høye farten som ble satt ved starten 2022, og løperne stod stort sett og staket mellom sporene stort sett.

Det var 14 løpere igjen i teten ved Høkberg med de store favorittene med, nemlig fjorårets toer Emil Persson fra Lager 157 Ski Team og fjorårets vinner Andreas Nygaard fra Team Ragde Charge. Men akkurat som i fjor så Emil ut til å være mer alene, mens Nygaard hadde med seg fire egne lagkamerater.

Emil Persson var først til sluttsprintpremien i Eldris fulgt av tre Ragde-løperne, Kasper Stadaas, Johan Hoel og Andreas Nygaard samt Petter Stakston fra Team Aker Daehlie.

Det var Emil Persson som ledet da kvintetten svingte inn på det 320 meter lange oppløpet. Andreas Nygaard var kun fjerdemann inn på oppløpet og Emil Persson klarte å holde unna med sitt sterke slag helt inn til mål. Vinnertiden ble 3.37.43. Andre ble Andreas Nygaard, slått med 0,3 sekunder. Emil Persson vant dermed den første svenske seieren på herresiden siden 2012.

I fjor var det Andreas Nygaard som svingte inn på oppløpet først og vant Vasaloppet, men i år ble han nummer to og var til tross for skuffelsen en god taper:

– Var det en som fortjente å vinne så var det Emil, han har vært supersterk hele sesongen, sa Andreas Nygaard. Jeg er faktisk veldig skuffet, for jeg følte meg sterk på slutten. Du vet at det ikke er ofte du har denne muligheten. Men det var et bra løp og vi var sterke. Andreplassen er bra, men jeg ville ha mer. Det ble litt trangt i siste sving og jeg burde kanskje gått litt lenger frem. Det var litt dårlig av meg, men Emil fortjente en seier her.

Emil Persson sammen med årets kranskulla etter sin første triumf i Vasaloppet. (Foto: Vasaloppet)

Dameklassen

Fjorårsvinner Astrid Öyre Slind var først opp til klatrepunktet og ledet med 22 sekunder foran nest beste dame. Etter sin tiendeplass på tremila i VM i Planica lørdag hadde hun sovet bare to timer og ved passering i Risberg var Emilie Fleten i ferd med å ta igjen Astrid. Fem nordmenn var i tet og også her var det klart at det helt sikkert ville bli norsk seier. Før dagens renn hadde Fleten 16 pallplasser i Ski Classics, men ingen seier... I fjor ble hun nummer tre i Vasaloppet og hun ble også nummer tre i Tjejvasan forrige helg.

I Evertsberg omtrent halvveis ledet Emilie Fleten allerde med over to minutter, foran en sliten Astrid Öyre Slind. Fletens ledelse ved neste kontroll i Oxberg var tre minutter, med den forskjellen at nå var det tvillingsøster Silje Öyre Slind som var nærmest.

Emilie Fleten var i ensom majestet resten av løpet. Hun kom i mål på 4.04.08 og vant med to og et halvt minutt. Silje Öyre Slind ble nummer to og etter det kom Ida Dahl som avanserte til nok en tredjeplass i Vasaloppet.

Emilie Fleten slet med å holde tilbake gledestårene etter å ha fullført.

– I dag var det en berg-og-dal-bane, sa Emilie Fleten. - Det begynte med at jeg falt på startgjerdet og så trodde jeg det var over, men så begynte jeg å ta igjen Astrid og da kjente jeg at jeg klarte å komme meg. Etter 16 pallplasser kom den første seieren.

– Jeg har hatt en veldig bra sesong, men så føler du på når den første seieren kan komme. At at den gjør det i dag er helt fantastisk!

Emile Fleten og Emil Persson. (Foto: Vasaloppet)

TOPP 10 MENN:

1 Emil Persson, (SWE), Lager 157 Ski Team, 3.37.43

2 Andreas Nygaard, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.43

3 Kasper Stadaas, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.44

4 Petter Stakston, (NOR) Team Aker Daehlie, 3.37.45

5 Johan Hoel, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.49

6 Joar Andreas Thele, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.59

7 Oskar Kardin, (SWE) Team Ragde Charge, 3.37.59

8 Alvar Myhlback, (SWE) Lager 157 Ski Team, 3.38.00

9 Max Novak, (SWE) Team Aker Daehlie, 3.38.01

10 Karstein Johaug, (NOR) Team Ragde Charge, 3.38.01

TOPP 10 KVINNER:

1 Emilie Fleten, (NOR) Team Ramudden, 4.04.08

2 Silje Öyre Slind, (NOR) Team Aker Daehlie, 4.06.41

3 Ida Dahl, (SWE) Team Engcon, 4.08.08

4 Magni Smedås, (NOR) Team Eksjöhus, 4.09.21

5 Astrid Öyre Slind, (NOR) Team Aker Daehlie, 4.11.22

6 Anikken Gjerde Alnes, (NOR) Team Ragde Charge, 4.13.28

7 Jenny Larsson, (SWE) Team Ragde Charge, 4.14.02

8 Kati Roivas, (FIN) Team Naeringsbanken Stora Enso, 4.14.05

9 Hanna Lodin, (SWE) Ski Team Göhlins, 4.18.16

10 Sandra Schützová, (CZE) Vltava Fund Ski Team, 4.18.44

Spurtprisvinnere menn:

Smågan 11 km: Vebjörn Moen, (NOR), 30.54

Mångsbodarna 24 km: Anton Elvseth, (NOR), 1.01.57

Risberg 35 km: Lorenzo Busin, (ITA), 1.26.39

Evertsberg 47 km (Bergspriset): Tord Asle Gjerdalen, (NOR), 2.01.27

Oxberg 62 km: Oskar Kardin, (SWE), 2.33.12

Hökberg 71 km: Karstein Johaug, (NOR), 2.54.34

Eldris 81 km: Emil Persson, (SWE), 3.17.20



Ski Classics Climb (efter 3 km och 528 m ö h): Herman Paus (NOR), 11.55,3

Stratnr. 100 i det 100. Vasaloppet (førsta mann till Mångsbodarna): Anton Elvseth

Spurtprisvinnare 2023, damer

Smågan 11 km: Astrid Öyre Slind, (NOR), 32.09

Mångsbodarna 24 km: Astrid Öyre Slind, (NOR), 1.04.38

Risberg 35 km: Astrid Öyre Slind, (NOR), 1.32.18

Evertsberg 47 km (Bergspriset): Emilie Fleten, (NOR), 2.09.52

Oxberg 62 km: Emilie Fleten, (NOR), 2.46.39

Hökberg 71 km: Emilie Fleten, (NOR), 3.12.35

Eldris 81 km: Emilie Fleten, (NOR), 3.40.14



Ski Classics Climb (etter 3 km och 528 moh): Astrid Öyre Slind (NOR), 13.15,4

Startnr. 100 i det 100. Vasaloppet (forste kvinne till Mångsbodarna): Astrid Öyre Slind.

