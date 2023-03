Av: Rune Helle

ULSTEINVIK: -Dette ble en god helg, sier Maria som løp nesten på hjemmebane. Maria har konkurrert minimalt de siste sesongene grunnet skader og overtrening. I helgen ble det to klare gull til den spurtsterke fra Ørsta.

- Jeg er godt fornøyd. Det er første gang jeg vinner gull på et nasjonalt mesterskap. I helgen var det viktigere med plassering enn sterke tider for mitt vedkommende. De personlige rekordene kommer ikke så ofte på mesterskap, men jeg klarte det på 1500 meter, sier Maria som er fra Volda. Hun har tidligere to sølv og ett gull fra UM, men det er første gang hun står øverst på seierspallen.

- I Volda har vi lite friidrettsmiljø. Derfor konkurrerer jeg for Ørsta som har en langt større gruppe, forteller hun. Kravene til hoved-NM på 800 m (2.14,99) og 1500 (4.45) var sesongens store mål for Maria. Hun vant 800 m med 2.17,95 i et sololøp, før hun tok kravet søndag.

- I et bedre felt burde jeg vært tettere på min bestetid også på 800 m. De siste 400 løp jeg alene. Nå var jeg nesten to sekunder bak pers, presiserer hun. Maria og hardeste konkurrent Dordi Forseth gjorde også opp kampen om gullet på 1500 meter.

- Jeg er primært best på 800, mens Dordi har mer erfaring enn meg med 1500, sier den doble gullvinneren.

Tunge år

I 2021 var Maria helt ute med overtrening. I fjor slet hun med det samme i tillegg til en beinhinnebetennelse og korona.

-Det er virkelig kjekt å være tilbake, påpeker Maria som også driver svømming på høyt nivå.

- Jeg er best i friidrett. Det er også det jeg satser mest på, avslutter hun.

Ingrid Nilssen (151), Dordi Forseth (416) og Maria Mjelva Straume (317). (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Cathrine Grønbech (198) og Cathrine Grønbech (207), begge IL I BUL inn til 3. og 4. plass. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

KU20 - 1500 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 317 Maria Mjelva Straume Ørsta IL 4,40,24 2 416 Dordi Forseth Steinkjer FIK 4,51,79 3 198 Cathrine Grønbech IL I BUL 5,01,38 4 207 Inger Johanne Giercksky Russnes IL I BUL 5,17,55

ALLE RESULTATER FRA UM SØNDAG

Reportasjer og resultater fra lørdagens 800 m finner du her:

G15: Vest var best på 800 m i G15 i UM

G16: Overraskelsesmannen Sondre Søgård Lehmann

G17: Programmessig seier til Håkon Moe Berg på 800 m i UM

J15: Gull for halv maskin til Wilma Hollås Hamborg på 800 m

KU23: Erle Musum Lyng strålte etter seier på 800 m i KU23

Se 65 bilder fra 800 m i UM

Reportasjer og resultater fra søndagens 1500 m:

G15: Christian Magnus Lothe Hitland en verdig vinner av 1500 m i G15

G16: Magnus Øyen tilbake på toppen på 1500 m i G16

G17: Håkon Berg Moe jaktet mesterskaps-rekorden på 1500m i G17

J17: Helgens dobbel av Andrea Nygård Vie (17) i UM

KU23: Maria Mjelva Straume (18) glad for UM-gull og NM-krav

Mesterskapets nettsider

Mesterskapets facebookside