Jakob Ingebrigtsen jaktet sin tredje strake EM-gull på 3000 m og sitt 11. mesterskapgull da han entret stadion i Istanbul søndag ettermiddag som storfavoritt. Magnus Tuv Myhre kom seg også blant de 15 som kvalifiserte etter lørdagens semifinaler.

Jakob brukte som vanlig en runde på å komme opp i tet og styrte deretter EM-finalen bare litt hjulpet av spanjolen Adel Mechaal. Tempoet gikk gradvis opp, og etter 2.41,8 på de første 1000 meterne gikk rundetidene ned under 30 sekunder. Mechaal og serberen Elzan Bibić var de eneste som greide å holde ryggen til storfavoritten. Etter en siste 1000 m på 2.24.8 cruiset Jakob inn på på 7.40.32 som også er ny norsk innendørsrekord uten at det var noe mål med for løperesset. Som vanlig virket Jakob helt uberørt bare skunder etter målgang og kunne takk samtlige konkurrenter som lå nede etter Sandnes-gutten knock-out.

Magnus Tuv Myhre la seg på halen av feltet fra start og greide å passere to mann på oppløpet og ble 12 mann på 7.51.30, en solid senking av sin personlige rekord fra gårsdagen løp med sju sekunder.

- Jeg følte meg bra til tross for all treningen som er lagt ned, og jeg løp mot meg selv.

- Godt å kjenne litt på syra og at man lever, sa han blant annet til NRK etter løpet, men ville ikke gi seg selv mer enn terningkast 4 for løpet!

Rank Bib Number Name Name Result 1 311 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 7:40.32 2 158 MECHAAL Adel ESP 7:41.75 3 355 BIBIĆ Elzan SRB 7:44.03 4 255 MCELHINNEY Darragh IRL 7:44.72 5 288 GRETHEN Charles LUX 7:46.65 6 304 VERBAANDERT Tim NED 7:47.24 7 229 PARSONS Sam GER 7:48.01 8 216 WEST James GBR 7:48.22 9 214 ROWE Jack GBR 7:48.32 10 113 HENDRIX Robin BEL 7:50.46 11 298 FOPPEN Mike NED 7:50.95 12 314 MYHRE Magnus Tuv NOR 7:51.30 14 382 SUNDSTRÖM Simon SWE 7:52.54 15 177 AUGUSTO Bastien FRA 8:20.60 13 375 DANIELSSON Emil SWE DQ

