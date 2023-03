Av: Rune Helle

ULSTEINVIK: - Det var ingen god dag. Jeg hevet meg tohundre prosent på 1500 meteren. Her mener jeg at jeg hadde rimelig kontroll. Selv når et par hentet meg inn i siste sving følte jeg at jeg styrte løpet, oppsummerer han. Magnus kom inn på 3.59,14. Persen er på 3,57.

- I løpet av sommeren vil jeg ned mot 3.50, sier Magnus. Han presiserer at det gikk fort på 800 meteren.

-I øyeblikket har ikke jeg fart til å straffe langsprinterne som kommer fra 400 meter, understreker han. Magnus tok to sølv under UM innendørs i fjor. Siden vant han alt i sin aldersklasse.

- Fjoråret ble et stort gjennombrudd med en rekke perser. Det har gitt meg ytterligere inspirasjon, sier Magnus som deltok på U-20 NM i fjor. Her kom han til finalen på 1500 meter.

Magnus Øyen og Åsmund Sunde Førde var i en klasse for seg på 1500 m. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Sebastian Børset, Rindal IL (356) og Markus Aseged Nesholen, Snøgg Friidrett (394). Foto: Martin Hauge-Nilsen.

G-16 - 1500 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 355 Magnus Øyen Rindal IL 3,59,14 2 251 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 3,59,78 3 386 Lars Johansson Hauge SK Vidar 4,14,16 4 384 Elias Torjussen SK Vidar 4,14,30 5 68 Nils August Rustad Fana IL 4,18,24 6 358 Iver Johan Andreassen-Holm Ringerike FIK 4,20,90 7 488 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 4,22,84 8 312 Amund Nybakke Oppegård IL 4,30,75 9 356 Sebastian Børset Rindal IL 4,38,42 10 53 Kristoffer Randall Drøbak-Frogn IL 4,59,66 394 Markus Aseged Nesholen Snøgg Friidrett DNF

