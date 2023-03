Av: Rune Helle

ULSTEINVIK: - Jeg er veldig fornøyd. Det å sette en liten personlig rekord i et lureløp som dette er en prestasjon jeg er stolt av, sier vinneren fra Norna Salhus. Bjørnar Risa Taksdal gikk i tet og drog deler av løpet.

- Vi ble tre da Bjørnar ble hentet inn. Herfra og ut følte jeg egentlig at det var mitt løp, men sikker var jeg ikke for målpassering, sier Norna-gutten som ble nummer to på 800 meter.

Christian har hatt flott fremgang de siste årene

- Jeg har bare satset seriøst på friidrett i to år. Tidligere var Endre klart best i Bergen, men vi andre er kommet tettere på, sier Christian. Norna-gutten presiserer at han hadde ambisjoner om to medaljer.

- Bjørnar, Endre og jeg har slått hverandre i vinter. Jeg var derfor optimist, sier gullvinneren på 1500 meter som følte seg som en outsider i dette feltet.

Ble slått av Bjørnar

Christian var på Sør-Vest mesterskapet i Sandnes tidligere i vinter. Da gikk Bjørnar til topps på 800 m.

- Jeg følte ikke at jeg fikk ut mitt beste i helgen, sier Undheim-gutten som fremdeles har norsk årsbeste på de to lange løpene det ble konkurrert i denne helgen.

- Jeg var i bedre form i forrige uke. Jeg kjente at en grynende forkjølelse kom snikende fredagen. Kroppen fungerte dessverre ikke helt som jeg hadde håpet her i Ulsteinvik, sier Bjørnar som tok sølv på 1500 meter. På 800 ble han nummer fem.

- Klart i underkant av forventet, avslutter han.

Bjørnar Risa Taksdal tok kommandoen i feltet fra start. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Christian Magnus Lothe Hitland-IL Norna Salhus (240), Jonas Iversen Lilleskare-BFG Bergen Løpeklubb (33) og Axel Wold Mølle-IL Koll (254). (Foto: Martin Hauge-Nlsen)

G-15 - 1500 m Plass: Startnr: Navn: Land: Resultat: 1 240 Christian Magnus Lothe Hitland IL. Norna Salhus 4,21,22 2 489 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL 4,21,23 3 254 Axel Wold Møller Koll, IL 4,22,53 4 205 Henrik Bøe Johannessen IL I BUL 4,26,86 5 33 Jonas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 4,27,52 6 183 Martin Mjelde IL Gneist 4,27,56 7 316 Jonatan Ryste Ørsta IL 4,28,29 8 158 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 4,38,26 9 93 Eirik Markussen Fyllingen IL 4,39,67 10 400 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 4,50,39 11 493 Steinar Røssevold Amundstad Utleira IL 4,53,81

ALLE RESULTATER FRA UM SØNDAG

Reportasjer og resultater fra lørdagens 800 m:

G15: Vest var best på 800 m i G15 i UM

G16: Overraskelsesmannen Sondre Søgård Lehmann

G17: Programmessig seier til Håkon Moe Berg på 800 m i UM

J15: Gull for halv maskin til Wilma Hollås Hamborg på 800 m

KU23: Erle Musum Lyng strålte etter seier på 800 m i KU23

Se 65 bilder fra 800 m i UM

Reportasjer og resultater fra søndagens 1500 m:

G15: Christian Magnus Lothe Hitland en verdig vinner av 1500 m i G15

G16: Magnus Øyen tilbake på toppen på 1500 m i G16

G17: Håkon Berg Moe jaktet mesterskaps-rekorden på 1500m i G17

J17: Helgens dobbel av Andrea Nygård Vie (17) i UM

KU23: Maria Mjelva Straume (18) glad for UM-gull og NM-krav

Mesterskapets nettsider

Mesterskapets facebookside