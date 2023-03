(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var de to som har vært de beste denne sesongen som vant herreklassene, Marius Sørli vant 5 km mens Tor-Aanen Kallekleiv vant på 10 km. De utfordret altså ikke hverandre, noe som kunne vært spennende.

Et interessant poeng her er at det før dette løpet var Tor-Aanen Kallekleiv som hadde løpt den raskeste 5 km i denne sesongen av Vinterkarusellen, med 16:41 på karusellens første løp den 7. november. Marius har 16:55 som sesongbeste fra da han vant den 30. januar. Men med dagens seier på 15:46 satte Marius Sørli skapet på plass og viste hvem som er kongen av 5 km her vestpå.

På andreplass etter Marius Sørli kom Tord Andresen, han har også vært blant de aller beste denne sesongen, med både første- og andreplasser. Anders Veum tok tredjeplassen på 5 km.

Beste kvinne på 5 km ble Tonja Johansen. Hun har vært en ivrig deltaker i Vinterkarusellen, og har vært med på alle løpene så langt denne sesongen, altså 6 løp. Det har bragt henne tre førsteplasser og tre andreplasser, på begge distanser. Hun ble etterfulgt av Karoline Fantoft fra NHH, som er et nytt navn på årets premiepall. Inger-Marie Schjøtt Lie tok tredjeplassen, hun er en rutinert deltager i Vinterkarusellen. Denne sesongen har hun stått på premiepallen i alle fire løpene hun har deltatt i.

På 10 km fikk Tor-Aanen Kallekleiv selskap på premiepallen av Steffen Opheim og Marius Paulsen. Her har Marius vært på pallen tidligere.

Beste kvinne på 10 km ble Kaja Theis, foran Ingri Birkeland. Ingri har ikke deltatt tidligere i årets karusell, men hun har gjort gode løp i Maratonkarusellen denne sesongen. Veteranen Hilde Beate Daland tok her tredjeplassen. Hun har tidligere vunnet i Vinterkarusellen, men tiden denne gangen var hennes beste denne sesongen, 43:45.

Deltakerantallet i Vinterkarusellen ser ut til å ha stabilisert seg i underkant av 500.

Denne gangen var det også antydning til dagslys på den første starten, noe som bærer bud om at Vinterkarusellen snart er over for denne gangen, og at våren kommer.

Løpet den 27. mars skulle egentlig vært det siste i denne sesongens Vinterkarusell, men det kommer i år et løp den 17. april, som er det utsatte adventsløpet.



Denne gangen kunne deltagerne varme opp i litt dagslys, kombinert med flomlysene på Fana Stadion.



En vinterblå og kald himmel over starten i Vinterkarusellens løp den 6. mars.



Premiepallen 10 km: Tord Andresen, Marius Garmann Sørli og Anders Veum.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5593 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M20-34 15:46 2 773 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 16:54 3 5583 Anders Veum EY BIL M20-34 17:09 4 5573 Andreas Fiskerstrand Nesttun M20-34 17:18 5 316 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M15-19 17:19 6 771 Martin Mjelde Gneist, IL M15-19 17:25 7 426 Magnus Kallager Cameron, Schlumberger M20-34 18:04 8 774 Magnus Hauge Øyen Gneist, IL M1-14 18:27 9 5568 Didrik Mikkelsen Bergen M20-34 18:38 10 5559 Tobias Natland Ask Friidrett M15-19 18:42 10 5560 Oskar Engelsen Natland Ask Friidrett M15-19 18:42 10 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M15-19 18:42 13 406 Sjur Grevsgård Bjørndalstræ M20-34 18:44 14 491 Andrew Dunn Multicosnult M20-34 18:47 15 420 Johan Lybak Schlumberger M35-39 18:49



Emine Taule.

Premiepallen kvinner 5 km: Karoline Fantoft, Tonja Johansen og Inger-Marie Schjøtt Lie.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger M20-34 19:42 2 5581 Karoline Fantoft NHH K20-34 20:25 3 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 20:26 4 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 20:40 5 5567 Maren Høviskeland Ask Friidrett K20-34 23:00 6 5601 Tone Irgens Henanger Bergen Triathlon Club K50-54 23:52 7 68 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 23:55 8 566 Kirsti Gaupseth Aker Bergen BIL K40-44 24:10 9 92 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 24:37 10 157 Kjersti Rognes Solbu Fyllingsdalen K40-44 24:47 11 142 Tuva Sandlund Fyllingen IL K1-14 24:58 11 91 Camilla Røren Rådal K45-49 24:58 11 299 Rita Kvamme Søreidgrend K50-54 24:58 14 13 Elisabeth Vevle Necon K45-49 25:01 15 850 Lisbeth Fauskanger Ask Friidrett/ Løp Sammen Askøy K50-54 25:03



Svend Gravdal fra DNB på vei ut. Denne gangen har han fått med seg sin sønn Mats Anders Gravdal (5596), som her debuterer i Vinterkarusellen.



Premiepallen menn 10 km: Steffen Opheim, Tor-Aanen Kallekleiv og Marius Paulsen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 505 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience M40-44 34:47 2 11 Steffen Opheim Bergensavisen M35-39 36:29 3 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 36:49 4 127 Ole-Jacob Birkeli Blomsterdalen M35-39 37:13 5 798 Fredrik Meyer-Lampe Odfjell Technology M45-49 37:16 6 317 Hugo-Jan Olsen Necon M55-59 37:43 7 5571 Tarjei Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Bergen Brannvesen M35-39 37:45 8 151 Torstein Klokk Pettersen Fana IL M40-44 37:47 9 5569 Richard Lunde OS M35-39 37:56 10 5591 Henrik Kjelling Nesttuntorget Fysioterapi M20-34 38:02 11 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 38:13 12 5570 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 38:27 13 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 39:24 14 247 Kristoffer Høyheim Necon M35-39 39:42 15 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 40:20



Vel gjennomført 5 km for far og sønn: Vegar og Aron Sæther.



Premiepallen kvinner 10 km: Ingri Birkeland, Kaja Theis og Hilde Beate Daland.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 128 Kaja Theis Bergen K20-34 41:48 2 5597 Ingri Birkeland Osterøy IL K35-39 42:20 3 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 43:45 4 5578 Cecilie Lille Dnb-Klubben K45-49 44:53 5 304 Anne Tveten Søyland TIF Viking K45-49 45:51 6 567 Cecilie Gjengedal Aker Bergen BIL K40-44 46:05 7 189 Cathrine Ø. Mellingen Bergen K20-34 47:23 8 5590 Thea Våge Bergen K20-34 48:04 9 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:15 10 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 49:12 11 926 Annemarie B Aarnes Cowi AS K40-44 49:13 12 358 Cecilie Øvredal Sirevaag Sædalen Idrettslag K40-44 49:29 13 683 Ingun Risa Dnb-Klubben K45-49 49:32 14 331 Monica Rekdal Nesttun K35-39 50:36 15 736 Lisbeth Hammersland Necon K60-64 50:43



Helene Minde og Åshild Hinna har begge gjennomført 10 km.



Abdirahman Osman Hassan og Torstein Bjørgo er begge godt fornøyde etter å ha gjennomført 10 km.



Irene Eline Valøen Sørli er mor til Marius Sørli og hun følger sønnen på de aller fleste løp han deltar i. Og som han oftest vinner.