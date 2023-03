I fjor sommer kom både Forerunner 955 og 255 på markedet. Vanligvis pleier det å ta langre tid mellom oppdateringene, men allerede nå har oppfølgerne blitt lansert.

Forerunner 965 og Forerunner 265 er Garmin sine første dedikerte GPS-smartklokker for løping i Forerunner-serien med AMOLED-skjermer. Klokkene er utviklet i lettvektsmaterialer, har lang batterikapasitet og er beregnet for bruk i alle værforhold. Med responsive berøringsskjermer kompletteres Garmins tradisjonelle design med fem knapper. Programvaren i klokkene skal ifølge Garmin være brukervennlig, og det skal være enkelt å se data som daglig helsestatus, aktivitetstatistikk, smartvarsler fra mobilen osv.

Lang batteritid

Forerunner 965 leveres med en lett urkasse med en besel i titan og med en myk silikonrem som skal være behagelig på håndleddet. I tillegg leveres multisportklokken fullspekket med avanserte helse- og treningsdata som skal gjøre forberedelsene til neste konkurranse enklere – uten at man gir avkall på batteritid. Forerunner 265 skal ha en batteritid på opptil 15 dager i smartklokkemodus, mens Forerunner 965 skal ha en batteritid på opptil 23 dager.

– Forerunner-serien har gjennom de siste 20 årene hjulpet atleter på alle nivåer med å nå sine mål. Vi er stolte av at vi fortsatt klarer å levere revolusjonerende fordeler i våre GPS-multisportklokker. Med disse nye modellene, leverer vi alt dette i nye, innovative og krystallklare AMOLED-fargeskjermer, forteller Dan Bartel hos Garmin.

– Med Garmins premium treningsdata, og avansert informasjon om trenings-, restitusjons- og helsedata – samt imponerende batteritid – kan utøvere fortsette å prestere på det absolutte toppnivå, tilføyer Bartel.

Forerunner 265 og Forerunner 965 leveres blant annet med følgende verktøy som skal hjelpe utøvere med å bryte nye grenser:

Start dagen med en morgenrapport som gir deg informasjon om hvordan søvnen har vært gjennom natten og hva du kan planlegge av trening for neste dag. I tillegg får man også en HRV/pulsvariasjons-status (heart rate variability) og værvarsler for dagen (når parkoblet med kompatibel smarttelefon) (ref. 1).

som gir deg informasjon om hvordan søvnen har vært gjennom natten og hva du kan planlegge av trening for neste dag. I tillegg får man også en HRV/pulsvariasjons-status (heart rate variability) og værvarsler for dagen (når parkoblet med kompatibel smarttelefon) (ref. 1). Benytt Garmins konkurransewidget for å motta treningstips, personlig tilpassede treningsprogram og forhåndsberegnet sluttid for neste løp basert på løype-/bane informasjon, vær og tidligere prestasjoner.

for å motta treningstips, personlig tilpassede treningsprogram og forhåndsberegnet sluttid for neste løp basert på løype-/bane informasjon, vær og tidligere prestasjoner. Se daglige foreslåtte treningsøkter som tilpasses etter hver runde for å optimalisere prestasjon og restitusjon. Dette beregnes også for de løpene man har planlagt og lagt inn i kalenderen i Garmin Connect™.

som tilpasses etter hver runde for å optimalisere prestasjon og restitusjon. Dette beregnes også for de løpene man har planlagt og lagt inn i kalenderen i Garmin Connect™. Funksjonen Treningsevne (Training Readiness) gir en poengsum som baseres på søvnkvalitet, restitusjon og treningsmengde. Med denne funksjonen kan man enkelt vurdere om det er på tide med tøffere eller roligere trening.

(Training Readiness) gir en poengsum som baseres på søvnkvalitet, restitusjon og treningsmengde. Med denne funksjonen kan man enkelt vurdere om det er på tide med tøffere eller roligere trening. Følg med på pulsvariabilitet (HRV) fra nattens søvn for å få et situasjonsbilde av helse og for å se behov for restitusjon.

(HRV) fra nattens søvn for å få et situasjonsbilde av helse og for å se behov for restitusjon. Mål løpskraft og løpedynamikk som kadens, skrittlengde, tid med bakkekontakt og mer direkte på håndleddet – uten behov for app eller tilbehør.

Designet for løpere

Ifølge Garmin er Forerunner 265 og Forerunner 965 designet for løpere, av løpere. Klokkene skal være spesialutviklet både i form av materialer, programvare og funksjoner som skal hjelpe utøvere med å bli bedre til å planlegge, forberede seg, prestere og med å holde seg trådløst tilkoblet underveis.



Garmin Forerunner 265: Klokka leveres i to ulke størrelser. Forerunner 265S på 42 mm og Forerunner 265 på 46 mm i diameter.

Forerunner 265

For å hjelpe atleter til å bli bedre, raskere og å prestere optimalt leveres Forerunner 265 med en mengde verktøy fra Garmin Firstbeat Analytics™som måler prestasjon, VO2 maks, kondisjonsutvikling, treningseffekt og mer. Trener man mot et løp kan man ta del i adaptive treningsplaner, legge inn løp i kalenderen i Garmin Connect og motta daglige foreslåtte treningsøkter fra profesjonelle trenere i Garmin Coach. Man kan planlegge konkurransestrategi ved hjelp av PacePro™ – stigningstilpasset veiledning for utvalgte løyper eller distanser – samtidig som man kan kjenne seg vitenskaplig trygg med SatIQ™ og multibånd-GPS teknologi, som gir overlegen posisjonsnøyaktighet også i krevende terreng og tett skog. Dette ifølge en pressemelding fra Garmin.

Forerunner 265 skal ha oversikt på helsen din døgnet rundt. Klokken leveres med håndleddsbasert Pulse Ox sensor (ref.2), måler energinivå med Body Battery™, viser avansert søvnregistrering med Sleep Score, gir mulighet til å registrere menstruasjonsyklus og graviditet og mer. Forerunner 265 er en smart løpeklokke som er fullspekket med trådløse funksjoner som smartvarsler og musikk fra Spotify®, Deezer eller Amazon Music (krever eget abonnement). For å være trygg underveis på turen leveres også klokken med hendelsesregistrering, assistansefunksjoner og LiveTrack, Garmin Pay for kontaktløs betaling og mer.

Forerunner 265 leveres i to størrelser. Forerunner 265S (42 mm) med en batteritid på opptil 24 timer i GPS-modus og opptil 15 dager i smartklokkemodus. Forerunner 265 (46 mm) med batteritid på opptil 20 timer i GPS-modus og opptil 13 dager i smartklokkemodus.



Garmin Forerunner 965: Denne GPS-multisportsklokken bygger videre på Forerunner 265 og leveres med enda flere funksjoner for å se prestasjonsdata, innebygde kart og mulighet for å lagre mer musikk direkte i klokken.

Forerunner 965

Forerunner 965 er utviklet for de som ønsker å bli best. Denne GPS-multisportsklokken bygger videre på Forerunner 265 og leveres med enda flere funksjoner for å se prestasjonsdata, innebygde kart og mulighet for å lagre mer musikk direkte i klokken. Med funksjonen Load Ratio (akutt belastning) kan man følge med på og spore treningsbelastning på kort og lengre sikt – for å nøyaktig følge med på og planlegge treningen slik at man kan holde seg frisk og unngå skader. I kombinasjon med kondisjonsberegningsfunksjonen Real Time Stamina kan man følge med på og unngå å gå tom for energi. Med ClimbPro kan man i sanntid se informasjon om løypa og kommende stigning, distanse og høydemetre. I tillegg vil preprogrammerte fargekart hjelpe deg til å holde deg på riktig spor og klare å gjennomføre hele distansen uansett om man springer eller sykler på vanskelige veier eller i tett skog.

Forerunner 965 leveres i 47 mm størrelse, med en lett urkasse og besel i titan og Garmins så langt største AMOLED-skjerm på 1.4’’. Klokken leveres med batteritid på opptil 31 timer i GPS-modus og opptil 23 dager i smartklokkemodus.

Garmin Forerunner 965 vil bli tilgjengelig i slutten av mars og har veiledende pris på 7399 kroner.

Garmin Forerunner 265 er allerede tilgjengelig og har en veiledende pris på 5699 kroner.

For mer informasjon, se www.garmin.no

Ref.1: Les mer på Garmin.com/ataccuracy.

Ref 2: Dette er ikke en medisinsk enhet og kan ikke benyttes til diagnostisering eller overvåking av medisinsk tilstand. Les mer på: Garmin.com/ataccuracy. Funksjonen Pulse Ox er ikke tilgjengelig i alle land.



Gult er kult: Garmin Forerunner 965 med karbongrå DLC-titanramme med sort urkasse og gul/sort silikonrem.