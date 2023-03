Moraløpet kunne i år markere at det er 90 år siden det ble stiftet og arrangert for første gang. Lørdag ble det arrangert for hele 82. gang under gode snøforhold slik at starten på det 27 km lange turrennet kunne gå fra Fagertun skole på Åkre og med målgang ved Storstua på Koppang.

