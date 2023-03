Edgar Broks – fra NM-gull i volleyball til løping som tilstedeværelse i nuet

I serien om «løping som mentalt kosttilskudd» skal vi denne gangen møte 64 år gamle Edgar Broks. Bankmannen som i sin ungdom ble norgesmester i volleyball, løper både for å være til stede i nuet og for å oppleve stressmestring.





Løping som mentalt kosttilskudd

Forskningen har for lenge siden dokumentert de positive, mentale effektene fysisk aktivitet har på vårt humør, overskudd, glede og velvære. Hvilken aktivitet man bedriver er i mange tilfeller underordnet, det viktigste er at man gjør noe.

Mange mennesker løper. Og de aller fleste barn løper hele tiden. Mennesket har løpt siden tidenes morgen. Og som sagt, mange mennesker løper. Blant disse menneskene er det mange ulike målsettinger når det kommer til løpingen. Noen løper for medaljer og heder, penger og priser, ære og berømmelse.

Andre løper av helt andre grunner. Noen av dem skal du få møte i denne serien med intervju. Det disse løperne har felles, er at de løper regelmessig. Hvorfor de løper og hva som gjør at de forsetter å løpe, forteller de selv om her.

Intervjua er laga av Alf B. Dahl som er en av Norges beste veteranløpere. Nylig satte han norsk maratonrekord i klasse 65-69 år med sitt 3.00.35-løp i Valencia. Intervjuserien kan også lese på Alf B. Dahls blogg, Livet.