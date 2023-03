Fra Kittillirenntraséen på grensen mellom Trysil og Engerdal kommune. (Foto: Tore Stengrundet).

Fartsfylt trasé

Kittillirennet hadde 40-årsjubileum i fjor med fristil på programmet for første gang. Arrangørene i Gløtheim IL og UL Flendølen håper selvfølgelig at løpere på alle nivåer benytter muligheten til å variere teknikk helt fritt etter eget forgodtbefinnende. Traséen bør passe bra til skøyting med sin store variasjon fra slake myrkjøler hvor en kan flyte over i enkeldans, til utforkjøringer som innbyr til å jage fart gjennom svinger og over småkuler med en småkupert avslutning med bakker som krever rask padling og smidige teknikkskifter.







Lokalmat

Arrangørene satser også på sunn og kortreist lokalmat på premiebordet, og det kafé med sikburger og fersk stomp (lompe for uinnvidde) med Bryn-ost på menyen i Engerneset samfunnshus etter rennet. Det er full premiering tom. 16 år og i god turrenn-tradisjonen vanker det vandrepokaler og trekningspremier. Rennet passer for hele familen der trimmere uten tidtaking også kan velge en forkortet trasé på 14 km.

Vinnere 2016-2022

2016: Solveig Nymoen 1:16:37 Tore Stengrundet 52:43 2017: Marte Rønes 1:22:49 Tore Stengrundet 49:30 2018: Hanna Hagevik Bakke 1:04:52 Lars Bovold 47:02 2019: Anne Norderhaug Sætre 1:26:11 Lars Bovold 55:16 2020: Lin Iren Sætre 1:06:01 Alvar Myhlback 52:57 2021: Lin Iren Sætre 1.01.14 Alvar Myhlback 47.20

