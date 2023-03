(Alle foto: Stein Arne Negård)

Seierspallen i Kaashagrunden ble inntatt allerede før start (fra venstre): Harald Kvikstad, Svein Christian Wedum og Espen Storslett.

Trolig tidenes minste fellesstart i Snøkutens 44 år lange historie. Trolig tidenes minste fellesstart i Snøkutens 44 år lange historie.

Tre spreke trimmer ute i løypa, bakerst Helle Joløkken, i midten Kristin Brænden, og først Tone Ulven. Tre spreke trimmer ute i løypa, bakerst Helle Joløkken, i midten Kristin Brænden, og først Tone Ulven.



"Småglatt" gjennom Kåshagan.

Svein Christian Wedum vel i mål.

Resultater Kaashagarunden 07.03.2023:

Menn 25-34 år:

1. Svein Christian Wedum 27,43

2. Espen Storslett 32,11

Menn over 70 år:

1 Magne H. Kvikstad 35,38

Sesongoppsummering:

Løpsleder Aud Jovall oppsummerte sesongen for de ca. 50 frammøtte til sesongavslutningen i forsamlingshuset Veldrom umiddelbart etter at siste snøkuter var i mål med følgende ord (gjengitt ordrett på dialekt):



Som vanlig har du vøri en god sesong. I november deltok 100 personer. Det er 4 år siea sist vi bikket et tresifret antall. Gjennomsnittet havnet på 66. Det er bra, særlig tatt i betraktning at vi måtte avlyse løpet på tid i desember grunnet kulde og at januarkuten gikk på klink is.

Det er nå 43 år sea de første snøskutera satt her på avslutning. Jeg har hørt at Snøkuten vart startet nærmest for moro skyld og som et lite midlertidig forsøk. Som kjent er løypa, noe spissformulert, rett opp og rett ned oppi denni kalde, glatte og vindfulle Veldreåsen. Likevel er det haugevis med folk som flyg, jogge hel går alene eller sammen med andre hår snøkutkveld. Jeg har ofte tenkt at det hadde vøri et betimelig spørsmål å kaste fram for resten av Norge. Noen bedre? I kveld klapper vi for oss sjølve for 44. gang.

Vi har nåen andre å klappe for og. Det er att fire Æressnøkutere, dvs. dom som har vøri med alle gangene sea starten. Det er John Ellefsæter, Harald Grønvold, Bjørn Tvedt og Terje Allergodt. Reis dekk, vi klappe!

Utmerkelser:

5 år: Tone Ulven. Sverre Wedum, Kristian D. Brenden, Mats Harby og Espen Storslett.

10 år: Rønnaug Viena (Bikkja har sikkert deltatt nesten like mange ganger)

20 år: Ingunn Johanne Friis, Bodil Hageberg, Janne Østerhagen. Egil Askehagen

30 år: Tove Elin Krogsti, Harald Frydenlund, Jan Arild Johansen, Egil Nordhagen

40 år: Kjell Einarsen

Takk for i år - og så sees vi i oktober! God sammar!

Forsamlingshuset Veldrom

Aud Jovall summerer opp årets sesong.

Det håndfaste beviset for at minst fire løp i Snøkuten 2022/23 er gjennomført.



Neste sesong er allerde planlagt!

Samleside for Snøkuten