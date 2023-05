Friidrettsklubben i Kristiansund er mer aktiv enn på mange år, like før Atlanten stadion kan tas i bruk igjen i helt ny forfatning. Samtidig har Norodd reist et bygg som skal være deres hjem, samtidig som det brukes av både skoler og et idrettsmedisinsk senter.

1.mai har det blitt tradisjon at en gjeng med ny tilvekst av spreke langløpere de siste årene har løpt fra fjell til hav for å ta alle turer med Stikk Ut poster i kommunen. Dette gangen var også øya Grip og antallet økt fra 15 til 17 turmål.

Allerede klokka 07.00 satte 11 entusiaster kursen mot den vesle øya utenfor nordmørsbyen. Et par timer senere var de tilbake og klar ved foten av Freikollen for den første posten med løping. Deretter gikk det slag i slag fra 829 meters høyde opp og ned før de var helt nede i flomålet ute ved havet i Kristiansund.

– Skikkelig artig med Grip som Stikk Ut, sier Einar Engvig, som sammen med sine løpervenner hadde leid båt for å komme seg ut til øya som fram til 1964 var Norges minste kommune.





Francesca Bajada opprinnelig fra Malta løp for første gang, her sammen med Einar Engvig.



Kalde føtter

Været var ikke særlig vårlig med en del snø i høyden, som bokstavelig talt ga kalde føtter på løperne.

– Føttene ble veldig kalde i snøen og i vått terreng, sier Ann Kristin Amundsen, som var med på ekstremvarianten av Stikk Ut for andre gang.

I fjor syntes hun det gikk lettere, men både treningsmengde og været var dårligere i år. Også andre slet med både kalde føtter, snø og vind, men alle ti som hadde tenkt å fullføre, kom i mål.

– Jeg måtte få med meg så mye som mulig, men jeg måtte også være med på markeringen av 1. mai, sier Rødt-politikeren Sigve Torland.



Sosialt

Han rakk å være med til Grip før han holdt appell på Kirkelandet gravsted. Da løperkompisene hadde kommet seg til Skorpa, var Torland på plass med joggesko igjen. Han ble med til siste post på Varden.

Sosialt og utfordrende, kaller løperne selv dette stuntet hver 1. mai. Været er ingen hindring.

– Kjekt å ta alle Stikk Ut-turene i Kristiansund på én dag, så er vi ferdig med dem, sier Engvig, som ser på 1. mai-løpingen som markedsføring både av IL Norodd og Kristiansund Havmaraton om to måneder.

De fleste mandag løp med T-skjorter for løpet som IL Norodd arrangerer 1. juli. Arrangøren lokker med distanser fra 5 kilometer til halvmaraton. Eget barneløp er også en del av Kristiansund Havmaraton.

Årets sosiale rundløp på 54 kilometer hadde flere løpere enn tidligere år, og økte fra én til to kvinner. Alle løp samlet hele veien til mål.



To damer

– Jeg må være med som den eldste i gjengen og passe litt på dem, flirer 52 år gamle Ann Kristin Amundsen.

En betydelig yngre løper kommer opprinnelig fra Malta, og bidrar dermed til internasjonal deltakelse.

– Kjekt å bli kjent med byen gjennom en veldig variert løype, sier Francesca Bajada, som bor i Lillestrøm, og har løpt både maraton og ultraløp før.

Hun og kjæresten Are Fetveit skiftet i tillegg til et par andre fra lange bukser til shorts etter Freikollen, og også sko ble byttet fra terreng- til asfaltsko etter hvert.



Debutant

Marius Eriksen var debutant. Han har aldri løpt så langt tidligere, og fikk kjenne på utfordringene.

– Jeg prøvde en liknende runde for tre år siden, men måtte gi meg på Kvernberget stokk stiv. Også nå var det tungt og hardt siste delen, og jeg slet med å ta til meg mat og drikke. På Kvernberget følte jeg meg småkvalm, men kjempet meg til mål, sier Marius Eriksen.

Han hentet seg raskt inn igjen etter ankomst Varden. Og han ser allerede fram til 2024.

– Jeg blir med neste år også, sier Eriksen.

Mange var ute på tur i Kristiansund 1. mai. På Kvernberget var Stikk Ut-sponsor Neas på plass med saft og boller.

– Mange begynner å kjenne oss igjen. Det er bare moro, sier Fredrik Bru.





Her på høyeste punkt Freikollen kunne løperne registrere første post med en del snø å løpe i.





Her er 11 løpere samlet før turen med Los-båten ut til øya Grip.





Her løper de på berga langs havkanten, i omgivelser som skal brukes på Kristiansund Havmaraton.





Her ser vi løperne Einar Engvig, Marius Eriksen, Martin Melland, Eivind Solvik, Ann Kristin Amundsen, Sigve Torland, Andreas Sletbakk, Aleksander Dye, Franceska Bajada, Are Fetveit og Fredrik Bru på Klubba. Ikke lenge etter var det målgang på Varden.





Snø i mengder måtte Are Fetveit og de andre løperne forsere på fjellet Freikollen.