Det er akkurat tre år siden Skjergardskarusellen hadde sitt forrige løp. Etter en koronapause er nå karusellen tilbake, men Øygardskarusellen er nå det nye navnet.

Da arrangementsleder Christer Kleppestø kunne ønske velkommen til et nytt karuselløp med utgangspunkt fra Toftøy Idrettsanlegg, så var det med et ønske om aldri mer koronapandemi. For det er akkurat tre år siden det forrige løpet ble arrangert i denne karusellen, som nå altså heter Øygardskarusellen. Navnebyttet har nok vært naturlig siden idrettslaget har byttet navn til Øygarden Idrettslag. Nå har både karusell og idrettslag samme navn som kommunen de holder til i, nemlig Øygarden kommune. Den ligger på Sotra utenfor Bergen. Og nå er altså arrangementet tilbake etter tre års koronapause.

Og selvsagt må en så stor kommune som Øygarden ha sitt eget karuselløp, den omfatter nå hele Sotra, og har et innbyggertall på 40.000. Det er en kommune i vekst, med mange barn og ungdommer. Dette viste seg også på startstreken i Øygardskarusellen, de fleste var under 15 år. Dette var altså fremtidens utøvere som fikk prøve seg på gateløp.

Christer Kleppestø mener at de nå har kommet sterkere tilbake med dette arrangementet:

– Forrige gang vi arrangerte løpskarusell her hadde vi 5 personer til å arrangere, men i år er vi 15 i arrangørstaben, forklarer han.

Arrangementssjefen var også godt fornøyd med at de hadde fått over 100 deltakere på startstreken i dette første løpet på tre år.

(Bildet: Christer Kleppestø)

Randi Hordnes tok en andreplass på 3 km. Hun synes dette ga mersmak:

– Når man får startnummer på brystet og løper sammen med andre så er det klart at dette er en helt annen opplevelse enn å trene alene, sier hun etter at medaljen er mottatt.

Og nå lurer hun på om hun ikke må komme tilbake på neste løp:

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å delta på alle løpene, men når jeg bare var ett sekund etter hun som vant så får jeg jo lyst til å prøve neste gang også.



Starten har gått for det unge startfeltet.



Øystein Torsvik er på vei ut i løypen på sin 5 km.



De to første som kommer tilbake til Toftøy Idrettsanlegg er Ksawier Brozek (fremst) og Simen Sæle. I mål er rekkefølgen omvendt.



Premiepallen kvinner 3 km: Randi Hordnes, Ann-Helen Dalen og Frida Fjeldstad.

10 beste kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 225 Ann-Helen Dalen Straumekjernen K30-39 14:26 2 202 Randi Hordnes Straume K40-49 14:27 3 58 Frida Fjeldstad Øygarden IL K40-49 15:35 4 26 Pavlina Kvamme Team Kvamme K30-39 16:27 5 49 Tilda Torsvik Rong Barn 0-10 16:41 6 89 Marielle Dale Rong Barn 0-10 16:43 7 65 Solveig Barmen-Johnsen Rong K40-49 17:21 8 79 Martine Dale Rong K11-12 17:31 9 35 Olivia Petrikke Kleppestø Øygarden IL K11-12 17:32 10 216 Christine Turøy Ågotnes K30-39 17:58



Premiepallen menn 3 km: Ksawier Brozek, Simen Sæle og Sebastian Kvamme.

10 beste menn 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 20 Simen Sæle Øygarden IL M11-12 13:40 2 228 Ksawier Brozek Rong M11-12 13:52 3 25 Sebastian Kvamme Team Kvamme Barn 0-10 16:14 3 203 Markus Hordnes Straumestraume M11-12 16:14 5 206 Håkon Mjøs Sørensen Ågotnes Barn 0-10 16:24 6 24 Lukas Kvamme Team Kvamme Barn 0-10 16:27 7 71 Martin Rong Øygarden IL Barn 0-10 16:40 8 84 Jakob Oen-Blom Rong Barn 0-10 17:01 9 66 Sebastian Barmen-Johnsen Rong M13-14 17:21 10 16 Ole Einar Fjeldstad Tjeldstø Barn 0-10 17:52 10 36 Cornelius Henry Kleppestø Øygarden IL Barn 0-10 17:52



Premiepallen kvinner 5 km: Linn Blom, May Therese Rong og Anne Marie Solsvik.

Resultat kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 48 May Therese Rong Øygarden IL K40-49 20:41 2 61 Linn Blom Øygarden IL K40-49 22:54 3 72 Anne Marie Solsvik Skjergard K40-49 24:55 4 7 Hilde Vik Rong K50-59 26:15 5 51 Hanne Misje Lokøy Misje K40-49 26:46 6 11 Monica Michelsen Ågotnes K30-39 28:40 7 62 Sigrid Marie Mikkelsen Misje K40-49 31:19 8 208 Aina Vatnvåg-Fjeldstad Rong K40-49 31:23 9 50 Nina Eileen Askeland Øygarden IL K40-49 32:23 10 22 Elisabeth Rygg Kolltveit K40-49 33:00 11 77 Hege Knarvik Fjeldstad Øygarden IL M40-49 35:29 12 55 Ann-Helen Magnesen Rong K13-14 39:48 13 52 Rita Backlund Vaa Rong K30-39 40:31

Premiepallen menn 5 km: Øyvind Blom, Daniel Wasbø og Kjartan Viksund.

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 212 Daniel Wasbø Gneist, IL M15-16 18:18 2 8 Øyvind Blom Øygarden IL M40-49 18:37 3 17 Kjartan Viksund Bergen M30-39 18:53 4 219 Odd-Arild Algrøy Straume M40-49 19:16 5 19 Andreas Breivik Øygarden IL M20-29 19:27 6 27 Øystein Torsvik Øygarden IL / Friidrett M30-39 20:48 7 32 Kristoffer Monsen Øygarden IL M30-39 20:52 8 1 Jørgen Viksund Øygarden IL M40-49 21:14 9 60 Torstein Nordhaug Ågotnes M40-49 21:19 10 9 Roald Steinsland Skjergard M50-59 21:25



Det var servering av frukt og saft i klubbhuset på Toftøy Idrettsanlegg.