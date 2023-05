Gateløps-VM skal også bli en stor folkefest og bak de som kjemper om VM-gull, blir det folkeløp på alle tre distanser. 5 km og en mile går lørdag 30. oktober mens halvmaraton går søndag 1. oktober.



Norge har en løper som ville være kanskje den største favoritten på alle de tre VM-distansene: Jakob Ingebrigtsen. Rykter i den mer kulørte presse melder at Jakob går med planer om et bryllup rundt VM-datoen, men dette VM-et kan være en store utfordring for mange norske løpere. Foreløpig har friidrettsforbundet en lunken holdning til gateløps-VM.



Slik uttrykker forbundet seg om VM i gateløp:

Kvalifiseringskriterier:

Interesserte deltagere bes kontakte NFIF innen 30. juli 2023 for preliminær påmelding.

* Kvalifiseringsperiode: Foreløpig ikke oppgitt fra World Athletics.

* Egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).



Til helgen går Riga Marathon

Lørdag går One mile som teller som latvisk mesterskap. I tillegg er det Olympic Kids Run som inngår i World Athletics-arrangementet Kids Athletics Day. Det internasjonale friidrettsforbundet venter rundt 400.000 små friidrettsutøvere i aksjon denne dagen hvorav 5000 i barneløpet i Riga.



På distansen 1609 meter er det 3414 påmeldte i lørdagens løp inklusive de beste mellomdistanseløperne i Latvia..



Søndag er imidlertid den store Riga Marathon-dagen med hele fire distanser på programmet: Maraton, halvmaraton, 10 og 5 km.



I alt er det 123 norske løpere som har meldt seg på:

20 på maraton

68 på halvmaraton

19 på 10 km

16 på 5 km



Det er ingen norske eliteløpere med, men noen kjent løpernavn finner vi, blant annet John Erik Lein, vara i styret for Kondis som løper maraton, Nils Hjelle på 10 km og ikke minst snart 80 år gamle Harald Vik, som er døvstum, men likevel har løpt New York Marathon 19 ganger. Han har gjennomført mange sykkelbragder og fått Kongens fortjenstmedalje for å fremme de døvblindes sak.



Tidligere var det maratonløp som var målet når norske løpere dro til utlandet. Nå fordeler de norske deltakerne seg jevnt på flere distanser, likevel med klart flest på halvmaraton.



Daugava: Riga deles i to av en stor elv, og mye av løpet dreier seg om de to broene over elva. Løpet er veldig flatt med bare drøye 10 meter mellom høyeste og laveste punkt. (Foto: arrangøren)



Stor deltakelse i Riga

Når det gjelder Riga Marathon totalt er det de korteste distansene som samler flest;

1491 på maraton

3452 på halvmaraton

4341 på 10 km

6121 på 5 km



Det betyr at søndagens fire løp har 15408 påmeldte, og med 2414 påmeldte på lørdagens 609 meterløp, blir det tett på 18000 på distansene for "voksne" løpere pluss mange deltakere i barneløpet. Det totale deltakertallet ligner mye på Oslo Maraton. Latvia som har en befolkning på 1,88 millioner innbygger, dvs rundt 1/3 av Norges befolkning.



Det internasjonale innslaget er stort i Riga Marathon, - klart større enn i Oslo Maraton. Arrangøren har vært dyktig på internasjonal markedsføring.



Litt om latvisk løping

Det er få internasjonale eliteløpere med i årets Riga Marathon, men likevel gode pengepremier til de beste på alle distanser. Totalt er det 20.000 Euro i pengepremier til de beste på de fem distansene, dvs. ca. 235.000 norske kroner. I tillegg er det solide ekstrapremier, totalt 8000 Euro til de som setter latviske rekorder. Når vi ser på de latviske rekordene, så kan det bli en bra lønningsdag på herresiden.



Latviske rekorder

Discipline Result Athlete Year 5 km men's 00:14:20 Dmitrijs Serjogins 2022 5 km women's 00:15:30 Jeļena Prokopčuka 2009 10 km men's 00:29:10 Dmitrijs Serjogins 2019 10 km women's 00:31:33 Jeļena Prokopčuka 2006 Half-marathon men's 01:04:23 Dmitrijs Serjogins 2023 Half-marathon women's 01:08:43 Jeļena Prokopčuka 2001 Marathon men's 02:14:24 Valērijs Žolnerovičs 2017 Marathon women's 02:22:56 Jeļena Prokopčuka 2005



Jelena Prokopčukas sterke resultater på alle fire distansene for kvinner gjør det ikke like enkelt å sette latviske rekorder.





Klart for Riga Marathon i dag og søndag. (Foto: arrangøren)