Det første løpet gikk allerede i 1984, men da under navnet Teledilten. Etter to år pause grunnet pandemien, er nå løpet fullt tilbake med Ålesundløpene som arrangør.

Magne Helland har løyperekorden for menn på tiden 13.34, satt så tidlig som i 1989. Løyperekorden for kvinner blei satt i 1992 da både Bjørg Storeide og Hilde Conradi kom likt i mål på tiden 16.54. Det er på tide at disse rekordene nå ryker.

Arrangøren melder om snøfritt underlag og gode meldinger for onsdagen.

