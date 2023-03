(Alle foto: Stein Arne Negård)

Birgit Dorthea Kleppa Madslien (67) og Marius E. Aamodt (47) klare til start.

D21-

- Det var veldig fint å gå i dag, selv om jeg bommet litt er jeg fornøyd, oppsummerer Anna Ulvensøen etter seier på lørdagens sprint under Norgescupen i skiorientering på Totenåsen. Tidstapet, eller bommene, som hun refererer til kom i skogspartiene av løypen.

- Der var det noen spor som var vanskelig å se, forteller dagens vinner i dameklassen. Hun var 20 sekunder foran Idunn Strand med Evine Westli Andersen på 3. plass 40 sekunder bak. Dette danner utgangspunktet foran jaktstarten i morgen:

- Det blir moro, sier Ulvensøen før hun avslører hva som er planen: - Jeg satser på å gå ut hardt slik at de ikke skal få ryggen min. Med andre ord har Ulvensøen planer om å avslutte med stil under sesongens siste Norgescupløp denne sesongen.

H21-

Styrk Hunseid Kamsvåg har også lagt til rette for en suksessfull helg på Totenåsen med seier på sprinten.

- Jeg har gått et veldig bra løp uten feil, sier han om prestasjonen som bragte ham til toppen av pallen for første gang i Norgescup-sammenheng.

- Det er moro, og noe man husker, kommenterer Hundseid Kamsvåg selv. Men der Ulvensøen har planer om å gå ut hardt for å kvitte seg med forfølgerne har dagens vinner i herreklassen andre planer for morgendagens jaktstart:

- Jeg ønsker faktisk at feltet samles litt, slik at vi kan få et skikkelig oppgjør om seieren. - Jeg skal være kald, og vente dem inn.

Det er Vegard Gulbrandsen og Henrik Fredriksen Aas som ble nummer 2 og 3 i dag som kommer nærmest på jaktstarten med henholdsvis 14 og 21 sekunder opp til dagens vinner.

- Det kan bli artig å se hvem som er best på slutten av en jaktstart, sier karen som med seier i dag har det beste utgangspunktet før jaktstarten.

D/H 17-21

I juniorklassene er det Ole Gunnar Kleppa Madslien og Birgit Dorthea Kleppa Madslien som går først ut på søndagens jaktstart etter seier på sprinten lørdag.

Kilde: Norsk Orientering.

Ragnhild Mathea Helmersen (66) og Even Lien (46) ut fra start.

Birgit Dorthea Kleppa Madslien, Lillehammer OK vant D17-20​.

Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK (t.h) vant H17-20 foran Even Lien, Gjø-Vard OL.

Anna Ulvensøen, Nydalens SK (t.h) vant D21 foran Idunn Strand, IL BUL-Tromsø​.

Styrk Hundseid Kamsvåg, Konnerud IL (t-h) vant H21 foran Vegard Gulbrandsen, NTNUI​.

Resultater NC sprint ski-o 11.03.2023: Arr. org.: OL Toten-Troll D50 - 2 730 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Valborg Madslien Lillehammer OK 16.42 2 Hege Solerød Gjø-Vard OL 19.42 +3.00 3 Unn Mette Klopbakken Vang OL 23.41 +6.59 4 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 23.51 +7.09 5 Hege Heiberg Hadeland OL 40.24 +23.42 H50 - 2 930 m 1 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 17.17 2 Sigurd Dæhli Løten o-lag 20.43 +3.26 3 Stein Arne Negård Vang OL 22.18 +5.01 4 Morten Mosland Oppsal Orientering 24.41 +7.24 5 Even Erlien Gjø-Vard OL 25.17 +8.00 H60 - 2 730 m 1 Bjørnar Tollefsen OK Øst 17.09 2 Jon Herman Ulvensøen OL Tønsberg og omegn 32.35 +15.26 A-åpen - 3 200 m 1 Jonas Krogh Oppsal Orientering 24.30 2 Øyvind Helmersen Fet OL 38.17 +13.47 B-åpen - 2 510 m 1 Jo Randar Holmøy Hadeland OL 22.47 2 Vegard Osvold Løten o-lag 22.57 +0.10 3 Jane Helmersen Fet OL 27.30 +4.43 4 Stian Lillegård Lillomarka OL 35.10 +12.23 5 Dominique Lazanski Chigwell Epping Forest Orien 46.20 +23.33 D 13-14 - 2 510 m 1 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 19.24 D 15-16 - 2 730 m 1 Kajsa Harstad Arntsen Heming Orientering 24.26 2 Margrethe Thirud OL Toten-Troll 28.33 +4.07 D 17-20 - 2 680 m 1 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 14.12 2 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 14.46 +0.34 3 Ragnhild Mathea Helmersen Fet OL 17.25 +3.13 4 Elsa Sofie Lysheden-Vogt Konnerud IL 21.04 +6.52 D 21 - 2 680 m 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 13.21 2 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 13.41 +0.20 3 Evine Westli Andersen Løten o-lag 14.01 +0.40 4 Åsne Haavengen Kongsberg OL 14.03 +0.42 5 Åsa Zetterberg Eriksson OK Djerf 14.21 +1.00 6 Synne Strand Lierbygda OL 14.38 +1.17 7 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 15.04 +1.43 8 Zsuzsa Fey Tyrving IL 16.08 +2.47 9 Ingeborg Rognstad Hadeland OL 22.57 +9.36 H 11-12 - 1 840 m 1 Vide Zetterberg OK Djerf 13.17 2 Sølve Skram Nittedal OL 35.45 +22.28 H 13-14 - 2 510 m 1 Tor-Eivind Hem Lardal OL 15.17 2 Emil Engh Sagvold OL Toten-Troll 16.02 +0.45 3 Vinjar Ellef Skram Nittedal OL 16.05 +0.48 H 15-16 - 2 930 m 1 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 18.27 2 Estin Skram Nittedal OL 21.54 +3.27 3 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 27.12 +8.45 4 Odin Holen Bekkelund OL Toten-Troll 32.16 +13.49 H 17-20 - 3 090 m 1 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 14.38 2 Lars Lien Gjø-Vard OL 14.59 +0.21 3 Axel Aalde Nydalens SK 15.03 +0.25 4 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 16.13 +1.35 5 Even Lien Gjø-Vard OL 16.30 +1.52 6 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 18.54 +4.16 7 Markus Hirsch Bækkelagets SK 21.51 +7.13 8 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 22.00 +7.22 9 Marius E. Aamodt Oppsal Orientering 22.08 +7.30 H 21- 3 090 m 1 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 13.42 2 Vegard Gulbrandsen NTNUI 13.56 +0.14 3 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 14.02 +0.21 4 Øyvind Wiggen NTNUI 14.19 +0.37 5 Aslak Heimdal Konnerud IL 14.45 +1.03 6 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 14.50 +1.08 7 Christian Hohl Byåsen IL 16.26 +2.44 8 Vegard Blomseth Johnsen Nydalens SK 16.55 +3.13 9 Erik Lokreim Slapgard OL Toten-Troll 19.27 +5.45 10 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 25.42 +12.00

Alle resultater, kart og løyper i Livelox