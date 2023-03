Med en del nysnø over skianlegget på Sjusete dagen før, så det var topp forhold under årets Torefjellsrenn. Bortsett fra en snøbyge midt på dagen var det mye solskinn og fine værforhold. Og som vanlig var det et rikt utvalg av løyper av ulik lengde som deltakerne kunne velge mellom, både den lengste på 40 km i klassisk stil: hardhausen, fristilsløyper av kortere lengde, samt familie- og trimklasser av valgfri lengde. Sjusete Skianlegg har nemlig at tilbud om 20 km med preparerte skiløyper for både klassisk og skøyting.

Hardhausen klassisk er den barskeste og lengste distansen i denne pakken. Selv om Sjusete ligger på en fjellhylle over Hardangerfjorden så er ikke terrenget flatt, det går opp og ned slik det ellers gjør på vestlandet. Det var 14 skiløpere som tok utfordringen med å gå runden to ganger, som gir en samlet distanse på 40 kilometer, mens 4 skiløpere nøyde seg med den ene runden på 20 km.

For tredje året på rad ble Matias Oppedal fra Fana IL vinneren av den lengste distansen, og han må vel dermed være selve Hardhausen. Med seg på premiepallen fikk han klubbkompisene Arne Johan Larsen og Ørjan Andersen. Beste kvinne ble Siri Titland Martinsen foran veteranen Torild Kveberg. Disse to var faktisk de eneste kvinnene som tok utfordringen med å stille i Hardhausen, og i hele rennet deltok det kun 7 kvinner. En klar underrepresentasjon av kvinner altså.

På fristil ble den lengste distansen på 22 km vunnet av Thomas Vethe foran Bjarte Jordal og Magnus Kallager. De tre beste (og eneste) kvinner ble Ingrid Brattabø, Heidi Berlandstveit og Lena Øyberg.

Torefjellsrennet et ett av de få turrennene på vestlandet. Disse rennene har vist seg å vært litt utsatte for deltakernedgang både etter pandemien og litt dårlige vintre, men på Sjusete Skisenter har løypene klart seg fint gjennom den siste mildværsperioden.

Rennleder Jan Tore Tveit kan fortelle til Kondis at de sysler med tanken om å tilby en trimklasse uten tidtaking neste år. Kanskje kan det fange opp flere skiløpere til å gå Torefjellsrennet.



Starten har gått på Hardhausen, Matias Oppedal går i front med det samme.



Johan Olai Nes (109) og John Olav Måge (111) er i gang med Hardhausen.



Siri Titland Martinsen ble den kvinnelige Hardhausen, med seier i det 40 km lange rennet.

Vi spurte Siri Titland Martinsen om hvordan det er å være skiløper på vestlandet?

– Det er litt utfordrende, du må kjøre litt. I år har det ikke vært det helt store hjemme, det har blitt kjøring lenger enn til Frotveit.

– Vi kan skryte av Totræna, som er et skianlegg i Samnanger, forteller Siri Titland Martinsen.



Siri er medlem av skigruppen til Fana IL:

– Vi er kjempemange. Det er en stor og aktiv gjeng.

Hun skryer også av Torefjellsrennet og skianlegget på Sjusete:

– Dette er et kjempefint arrangement og et utrolig flott anlegg. Dette er det fineste vi har i Hordaland. Jeg var her mye da ungene var små, forteller Siri Titland Martinsen.

Resultater Hardhausen klassisk, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 106 Siri Titland Martinsen Fana IL K45-49 3:24:36 2 110 Torild Kveberg Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb K60-64 4:11:25



Torild Kveberg.



Matias Oppedal vant Hardhausen for tredje gang på rad.

Resultater Hardhausen klassisk, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 122 Matias Oppedal Fana IL M30-34 2:45:37 2 107 Arne Johan Larsen Fana IL M45-49 2:50:42 3 108 Ørjan Andersen Fana IL M45-49 2:55:42 4 109 Johan Olai Nes Statens Vegvesen M55-59 2:58:45 5 111 John Olav Måge Strandebarm IL M60-64 3:03:22 6 115 Jarle Handeland Klubbløs M60-64 3:05:24 7 112 Arne Johannesen Fana IL M60-64 3:06:56 8 116 Bjørn Knudsen Fana IL M65-69 3:13:29 9 103 Odin Strømberg Equinor M25-29 3:31:43 10 102 Gustav Aarre Mohus Klubbløs M25-29 3:32:32 11 117 Iver Blokkum Ternen IL M65-69 3:34:04 12 101 Henrik Moe-Nilssen Nedreås Klubbløs M18-19 3:53:37 13 121 Ivar Tveiten Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M70-74 3:54:09 14 104 Sjur Herheim Klubbløs M25-29 4:02:47



Arne Johan Larsen inn til en 2. plass på Hardhausen.



Ørjan Andersen går inn til en 3. plass på Hardhausen.



Gunnar Henry Fløystad vinner den korteste Hardhausen, på 20 km. Han er også den eldste av alle som deltar i Hardhausen: han deltar i klasse M80.

Resultatliste Hardhausen 20 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 114 Gunnar Henry Fløystad Fana IL M80 1:41:30 2 118 Nils Soldal Fana IL M70-74 1:43:53 3 119 Olav Leivestad Equinor M35-39 2:30:36 3 120 Geir Leivestad Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl M35-39 2:30:36

Sjusete Skianlegg ligger på en fjellhylle over Hardangerfjorden, ved Norheimsund. Det gir en viss utsikt for dem som kan nyte den mens man samtidig går på ski. Her kommer Iver Blokkum i fint driv.



Rennleder Jan Tore Tveit ønsker seg enda flere deltagere i Torefjellsrennet.



Tonje Helgheim er en av dem som arrangerer Torefjellsrennet.



Tre som er klare for 22 km med skøyting: Stian Kristoffer Moss, Klas Færøvik og Petter Havsgård Martinsen.



Etter at Hardhausen var avsluttet startet de som gikk skøyting, fristil altså. Her kommer Ingrid Brattabø fra Osterøy IL foran Ståle Leiren fra Nordhordland Skiklubb.

Resultater Torefjellsrennet fristil 22 km, kvinner:

Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 145 Ingrid Brattabø Osterøy IL K20-24 1:26:00 150 Heidi Berlandstveit Hålandsdal IL K30-34 1:32:20 148 Lena Øyberg Klubbløs K25-29 2:15:10

Vetle Vesterhus Michelsen fra Ørnar IL foran Sverre Olav Botnen, Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb.

Resultater Torefjellsrennet fristil, 11 km, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 139 Marius Vognstølen Aarnes Fana IL M16-17 0:21:13 2 137 Magnus Aarvold Fana IL M35-39 0:23:37 3 140 Vetle Vesterhus Michelsen Ørnar IL M18-19 0:41:43 4 136 Andreas Aarvold Klubbløs M18-19 0:48:55

Resultater Torefjellsrennet fristil, 11 km, jenter og gutter:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 142 Astrid Berre Fana IL K15-16 0:50:43 Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 143 Håvard Andersen Fana IL M15-16 0:41:25 2 144 Mathias Gravelsæter Søreng Fana IL M15-16 0:41:50 3 169 Ådne Kjosås Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl M15-16 0:42:41

Resultater Torefjellsrennet fristil 5 km, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 133 Kristin Brattabø Osterøy IL Jenter 11-12år 0:22:16



Jan Øvregård kjemper i stigningene i den vestligste delen av løypenettet på Sjusete.

Resultater Torefjellsrennet fristil 22 km, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 146 Thomas Vethe Vargar IL M20-24 1:17:52 2 163 Bjarte Jordal Fana IL M55-59 1:19:35 3 155 Magnus Kallager Varegg Fleridrett M30-34 1:21:04 4 147 Jonas Hauger Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M20-24 1:21:14 5 153 Erlend Drivenes Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M30-34 1:21:23 6 161 Klas Færøvik Opptur Motbakkeklubb M50-54 1:21:49 7 158 Ståle Leiren Nordhordland Skiklubb M45-49 1:23:10 8 160 Morten Leikvoll Fana IL M50-54 1:23:28 9 159 Bjarte Vethe Vargar IL M50-54 1:25:07 10 149 Kevin Solberg BOLSTAD Samnanger IL M25-29 1:25:40 11 164 Jan Øvregård Rein, IL M60-64 1:26:25 12 151 Sverre Olav Botnen Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M30-34 1:27:45 13 167 Einar Bertrand Vikingstad Masters Langrenn Norge M70-74 1:29:01 14 166 Vigleik Tysseland Samnanger IL M65-69 1:30:12 15 162 Olav Svendal Aase TIF Viking M55-59 1:33:31 16 157 Hallgeir Torpe Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl M45-49 1:34:22 17 156 Stian Kristoffer Moss Klubbløs M40-44 1:39:02 18 168 Per Øyvind Tveiten Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M75-79 1:43:49 19 152 Tore Mæland Hirth Myrkdalen Snikfiskarlag M30-34 2:15:11



Utdeling av tidtakerbrikker.



Sjusete skianlegg, og fjellene rundt.