De siste forberedelser før start i Flendalen for (fra venstre) veteranene Torfinn Sandbakk og Ove Stengrundet. Foran til høyre Nikolai Hansen Bakken. (Foto: Rolf Bakken)

Startflata med stakesone før skøyteteknikkene kunne tas i bruk. (Foto: Rolf Bakken)

20 løpere klare til start (Foto: Helge Bonden)

Rennet som går fra Flendalen ned til Engerneset gikk i fristil for andre gang etter at det ble innført til 40-årsjubiléet i fjor. Det var ikke rekordføre i år, men den kvasse nedoverkjøringen ned Kittilia mellom Jordet og Engerneset ble likevel en fartsfylt og spennende opplevelse i en bred og velpreparert trasé.

Avgjorde utfor

Det var også her den meget talentfulle 14-åringen dro fra og sikret seieren på tiden 48.23, vel halvannet minutt foran fjorårets vinner Qinghang He. I fjorårets rekordraske fristilpremiere var rekkefølgen blant de to beste motsatt og tidene over fem minutter raskere. Mor Anita kom inn på 53.59 og var som i fjor en klar vinner blant kvinnene med tidtaking. Deltakelsen blant de aktive økte fra 13 i fjor til 20 i år, deriblant en del unge lokale skiløpere. I tillegg fullførte 60 trimmere i nær sagt alle aldre enten 14 eller 18 km.

UngdomsBirken neste

Dagens vinner har hatt en strålende sesong med gull og sølv i G15 i Hovedlandsrennet i Meråker nylig. Neste helg jakter han seieren i neste eldste klasse i UngdomsBirken fra Sjusjøen til Birkebeineren etter at det ble 2. plass i fjor. Etter gjennomkjøringen nesten på hjemmebane, kan 9. klassingen fra Trysil bli vanskelig å følge også nedover Sjøsæterlia kommende søndag.

Kristian filmer mor Anita over mål etter først å ha sikret totalseieren. (Foto: Siri Anne Stengrundet)

Morsom løype

Rennet var et nytt og positivt bekjentskap for Kondis-reporteren som fikk en rask tur i en meget variert og morsom løype mellom de to bygdene helt nord i Trysil kommune. Løypa inneholdt det meste fra sugende padlebakker på de fem første kilometerne før danseteknikkene kunne varieres bortover myrkjølen før det bar nedover lia i hockeystilling avløst av friskøyting. På den lange "oppløpssida" nordover til Engerneset ble det igjen bruk for padleteknikken i noen kvasse egger.

Lokalt særpreg

Kittillirennet er et godt gammaldags skirenn - men med moderne skiteknikk. Det er dessverre få renn igjen hvor man går fra A til B og får en følelse av å oppleve bygdekulturen. Logistikk med transport og samarbeid mellom mellom bygdene kan være en utfordring, men det er meget prisverdig at tradisjonen holdes i hevd i den stolte skibygda. Det samme kan bare oppleves i noen av påskeskirennene i distriktet. Stemningen på samfunnshuset med lokalmat både i kaféen og på premiebordet samt premier til et stort flertall av de 80 deltagerne, bidrar helt klart til at folk møter opp igjen også neste år. Kanskje kan Trysils mange tilreisende i vinterhalvåret også benytte ses av det fine aktivitetstilbudet som passer for skiløpere på nær sagt alle nivåer.

Det var ikke mange av de totalt 80 deltagerne som dro hjem uten å ha mottatt premie i Engerneset samfunnshus. Det var full premiering for alle under 16 år som hadde gjennomført i trimklassen. (Foto: Rolf Bakken)

Anita Moen Bonden med dagens matauke. (Foto: Rolf Bakken)

Per Arne Storsnes og Astrid G. Enger har kun gått glipp av ett eneste Kittillirenn og mottak utmerkelsen for 40 gjennomførte utgaver. Rennet ble forøvrig som et av ytterste få turrenn arrangert også i koronaårene - med intervallstart. (Foto: Rolf Bakken)

Resultater Kittillirennet 12.03.2023: Kvinner Plass Navn Tid 1 Anita Moen Bonden 0:53:59 2 Lene Stengrundet 1:05:58 3 Anne Norderhaug Sætre 1:10:40 Herrer 1 Kristian Moen Bonden 0:48:23 2 Qinghang He 0:49:56 3 Tore Stengrundet 0:50:32 4 Ivar Hesselberg Indby 0:50:57 5 Lars Martinsen 0:51:00 6 Julian Paula 0:53:23 7 Espen Elgshøen 0:53:27 8 Olve Norderhaug 0:54:18 9 Nikolai Hansen Bakken 0:54:27 10 Magnus Borg Faldmo 0:54:28 11 Rolf Bakken 1:01:44 12 Martin Kvisler 1:01:51 13 Patrick Gustavsen 1:04:25 14 Marius Holt 1:05:09 15 Trond Pedersen 1:09:07 16 Torfinn Sandbakk 1:15:24 17 Ove Stengrundet 1:15:48

(Alle foto: Siri Anne Stengrundet)

Tore Stengrundet

Olve Norderhaug

Nicolai Hansen Bakken med Magnus Borg Faldmo bak.

Rolf Bakken

Martin Kvisler

Patrick Gustavsen

Marius Holt

Lene Stengrundet

Trond Pedersen

Anne Norderhaug Sætre