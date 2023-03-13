Eli Anne Dvergsdal (til venstre) vant Lisboa Halvmaraton for dem som ikke stilte i eliteklassen. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)
Eli Anne Dvergsdal med seier og pers i Lisboa
Lisboa Halvmaraton ble arrangert søndag. Det var egen eliteklasse for både kvinner og menn. Etiopiske Nibret Melak vantherreklassen på 59.06, mens kvinneklassen ble vunnet av etiopiske Almaz Ayana på 1.05.30 som tok OL-gull på 10 000 m i Rio 2016.
Blant dem som ikke fikk stille i eliteklassen, var det Eli Anne Dvergsdal som vant på 1.16.00. Dette var ny pers for 31-åringen. Hennes gamle pers var på 1.17.43 fra Bergen i 2021.
I samme løp kom Adele Henriksen på 11. plass med 1.20.51.
Beste nordmann i herreklassen på halvmaraton ble Tom Kuyken som kom på 32. plass totalt med 1.13.00.
Se øvrige norske resultater nedenfor.
Les også stort intervju med Eli Anne Dvergsdal:
Fotballspilleren som ble stjerne i fjelløping
Halvmaraton kvinner ikke-elite (nordmenn i uthevet skrift)
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|ELI ANNE DVERGSDAL
|Sen-F
|01:16:00
|01:15:56
|2
|LEILA ARMOUSH
|Sen-F
|01:16:28
|01:16:16
|3
|YANNICK KRIJNEN
|W35
|01:17:38
|01:17:25
|4
|JOHANNA ARDEL
|Sen-F
|01:18:58
|01:18:54
|5
|MALENE MEYER
|Sen-F
|01:19:17
|01:19:17
|6
|GEMMA HILLIER-MOSES
|W35
|01:19:32
|01:19:27
|7
|LOUIS SHINGLES
|Sen-F
|01:19:33
|01:19:10
|8
|JOËLLE FLÜCK
|W35
|01:19:39
|01:19:26
|9
|CHRISTOPHE PIETZ
|W35
|01:20:23
|01:19:59
|10
|LAURA GRILO
|W35
|01:20:33
|01:19:55
|11
|ADELE NORHEIM HENRIKSEN
|Sen-F
|01:20:51
|01:20:46
|12
|SARAH SHORT
|Sen-F
|01:20:56
|01:20:29
|13
|EMILIE TISSOT
|Sen-F
|01:21:18
|01:21:08
|14
|PATRÍCIA PETIM LEITÃO
|Sen-F
|01:22:19
|01:18:57
|15
|LILIANA RESENDE
|W35
|01:22:19
|01:18:57
|140
|SOLVEIG VANNES
|W45
|01:37:38
|01:37:08
|332
|SIV THUE
|W45
|01:45:00
|01:44:40
|386
|MARIA ASMYHR
|W40
|01:46:32
|01:45:49
|406
|ANETTE NØSTBAKKEN
|W35
|01:46:49
|01:43:46
|460
|HANNE LOVISE JORE
|Sen-F
|01:48:43
|01:48:08
|631
|KRISTINE EID
|Sen-F
|01:52:45
|01:52:27
Halvmaraton menn ikke-elite (nordmenn i uthevet skrift)
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|ISKANDER YADGAROV
|Sen-M
|01:04:05
|01:04:05
|2
|ANTON TISHAKIN
|M35
|01:05:24
|01:05:20
|3
|JAMES TILLEY
|M35
|01:06:25
|01:06:25
|4
|DIOGO RAMALHEIRA
|M35
|01:08:46
|01:08:42
|5
|WILLDEBERG CLAUDINO DOS SANTOS
|Sen-M
|01:08:52
|01:08:48
|6
|AUGUSTO COSTA
|M50
|01:09:05
|01:09:05
|7
|RICARDO MADEIRA
|M40
|01:09:25
|01:09:25
|8
|MOHAMED HACHEMI
|Sen-M
|01:09:59
|01:09:59
|9
|MIQUEL BAS BALLESTER
|Sen-M
|01:10:05
|01:09:52
|10
|JOSÉ MANUEL GASPAR
|M45
|01:10:08
|01:10:08
|11
|AMÂNDIO CORREIA
|M50
|01:10:18
|01:10:14
|12
|DIOGO BAENA
|M40
|01:10:33
|01:10:19
|13
|BRIAN MARTIN
|M40
|01:10:36
|01:10:31
|14
|AMAURY GOSSÉ
|Sen-M
|01:10:39
|01:10:13
|15
|KAREL HUSSAR
|Sen-M
|01:10:49
|01:10:45
|32
|TOM KUYKEN
|M35
|01:13:12
|01:13:00
|49
|EIRIK FARSTAD
|Sen-M
|01:14:26
|01:14:11
|176
|OLAV GRAVDAL
|M35
|01:21:10
|01:20:58
|185
|MARKUS ROGNE MYKLEBUST
|Sen-M
|01:21:22
|01:21:09
|201
|JONAS HILLER
|M35
|01:21:50
|01:21:01
|235
|VINH QUANG NGUYEN
|Sen-M
|01:23:00
|01:22:48
|260
|NICOLAJ TIDEMAND
|M45
|01:23:33
|01:23:21
|371
|STEIN OVE ERIKSTAD
|M55
|01:26:17
|01:26:02
|432
|ERLEND MOSAND
|M40
|01:27:20
|01:27:07
|463
|NILS RUNE SÆTHRE
|M50
|01:27:46
|01:27:36
|474
|JACOB HELMERSEN
|Sen-M
|01:27:55
|01:27:31
|518
|RUNE AUSTVIK
|M35
|01:28:33
|01:27:44
|680
|FREDRIK WAAGENE
|Sen-M
|01:30:49
|01:30:16
|978
|JAN BAKKE
|Sen-M
|01:34:51
|01:34:40
Halvmaraton kvinner elite
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|ALMAZ AYANA
|Eli-F
|01:05:30
|01:05:29
|2
|MARGARET CHELIMO KIPKEMBOI
|Eli-F
|01:05:50
|01:05:48
|3
|GIRMAWIT GEBRZIHAIR GEBRU
|Eli-F
|01:06:28
|01:06:26
|4
|TIRUYE MESFIN
|Eli-F
|01:06:31
|01:06:30
|5
|PURITY JEMUTAI KOMEN
|Eli-F
|01:07:08
|01:07:07
|6
|CATHERINE RELINE AMANANGOLE
|Eli-F
|01:07:21
|01:07:20
|7
|ALEM NIGUS TSADIT
|Eli-F
|01:07:50
|01:07:48
|8
|FRANCINE NIYONSABA
|Eli-F
|01:08:45
|01:08:43
|9
|VIOLA CHEPNGENO
|Eli-F
|01:08:56
|01:08:54
|10
|GETE ALEMAYEHU
|Eli-F
|01:08:59
|01:08:58
|11
|SARA HALL
|Eli-F
|01:09:31
|01:09:30
|12
|SUSAN CHEMBAI ARAMISI
|Eli-F
|01:10:13
|01:10:11
|13
|GULUME TEKLE ARADO
|Eli-F
|01:11:16
|01:11:13
|14
|OLGA NYZHNYK
|Eli-F
|01:11:46
|01:11:43
|15
|LILY PARTRIDGE
|Eli-F
|01:11:46
|01:11:44
Halvmaraton menn elite
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|NIBRET MELAK
|Eli-M
|00:59:06
|00:59:04
|2
|HAGOS GEBRHIWET BERHE
|Eli-M
|00:59:07
|00:59:06
|3
|VINCENT KIPKEMOI NGETICH
|Eli-M
|00:59:10
|00:59:09
|4
|RHONEX KIPRUTO
|Eli-M
|00:59:22
|00:59:20
|5
|JAKE ROBERTSON
|Eli-M
|01:00:05
|01:00:03
|6
|SOLOMON BERIHU
|Eli-M
|01:00:27
|01:00:25
|7
|JOSPHAT KIPKEMBOI KEMEI
|Eli-M
|01:00:41
|01:00:38
|8
|EDWARD ZAKAYO PINGUA
|Eli-M
|01:00:44
|01:00:42
|9
|BENARD KIPKURUI BIWOT
|Eli-M
|01:00:53
|01:00:52
|10
|GETACHEW MASRESHA KIDIE
|Eli-M
|01:01:43
|01:01:41
|11
|EMMANUEL KIPCHUMBA KEMBOI
|Eli-M
|01:02:44
|01:02:43
|12
|RUI PINTO
|Eli-M
|01:02:52
|01:02:50
|13
|WISLEY KIBICHII
|Eli-M
|01:02:53
|01:02:51
|14
|MORGAN LE GUEN
|Eli-M
|01:02:59
|01:02:57
|15
|BAZEZEW ASMARE
|Eli-M
|01:03:02
|01:03:01
10 km menn (nordmenn i uthevet skrift)
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|CARLOS TIAGO
|M40
|00:32:11
|00:32:11
|2
|JOSÉ COSTA
|M55
|00:32:18
|00:31:56
|3
|SAMUEL ETTRUP LARSEN
|Sen-M
|00:32:26
|00:32:26
|4
|ANDRÉ ALVES
|M35
|00:32:30
|00:32:30
|5
|ANDRÉ PAIS
|Sen-M
|00:33:01
|00:33:01
|6
|NUNO MATIAS
|Sen-M
|00:33:08
|00:33:08
|7
|CONALL WHELAN
|Sen-M
|00:33:17
|00:33:17
|8
|CLAUDIO GONZALEZ ARAUJO
|M45
|00:34:32
|00:34:32
|9
|PATRYK SOBCZYK
|Sen-M
|00:34:36
|00:34:33
|10
|CHRISTIAN ØSTERGAARD BLACK
|M35
|00:34:37
|00:34:37
|11
|DANIEL ARAUJO
|M40
|00:34:50
|00:34:50
|12
|YURI STROFILOV
|M55
|00:35:23
|00:35:23
|13
|HUGO JORGE
|Sen-M
|00:35:25
|00:35:25
|14
|VITOR PEREIRA
|M35
|00:35:28
|00:35:28
|15
|TIAGO GONÇALVES
|M35
|00:35:35
|00:35:34
|50
|KRISTIAN KARLSEN
|M35
|00:39:48
|00:39:48
10 km kvinner
|NAME
|CATEGORY
|GUN TIME
|CHIP TIME
|1
|KIRSTEN PETTERSSON
|W40
|00:37:49
|00:37:49
|2
|MARTE GLEDITSCH
|Sen-F
|00:39:08
|00:39:08
|3
|GABRIELA RIBEIRO
|Sen-F
|00:39:28
|00:39:10
|4
|ANA BELAS
|W45
|00:39:54
|00:39:45
|5
|RAQUEL MARTINS
|W45
|00:40:10
|00:40:10
|6
|CATARINA TÁVORA
|Sen-F
|00:40:13
|00:40:13
|7
|ANA DIAS
|Sen-F
|00:40:18
|00:40:05
|8
|SANDRA MARISA DA SILVA
|W40
|00:40:35
|00:40:33
|9
|ELISABETH OLIVA RUIZ
|Sen-F
|00:40:44
|00:40:41
|10
|TAMARA NICHOLSON
|W45
|00:40:59
|00:40:51
|11
|CONSTANCE BROSSARD UNIVERSITÉ LAVAL
|Sen-F
|00:41:40
|00:41:22
|12
|LORENA MARCEN RODRIGUEZ
|W35
|00:41:48
|00:41:45
|13
|NURIA PASTOR AMOROS
|W55
|00:42:38
|00:42:36
|14
|ANA SEARA
|W45
|00:42:59
|00:42:59
|15
|TESSA GEORGES
|Sen-F
|00:43:10
|00:43:08