Lisboa Halvmaraton ble arrangert søndag. Det var egen eliteklasse for både kvinner og menn. Etiopiske Nibret Melak vantherreklassen på 59.06, mens kvinneklassen ble vunnet av etiopiske Almaz Ayana på 1.05.30 som tok OL-gull på 10 000 m i Rio 2016. 

Blant dem som ikke fikk stille i eliteklassen, var det Eli Anne Dvergsdal som vant på 1.16.00. Dette var ny pers for 31-åringen. Hennes gamle pers var på 1.17.43 fra Bergen i 2021. 

I samme løp kom Adele Henriksen på 11. plass med 1.20.51.

Beste nordmann i herreklassen på halvmaraton ble Tom Kuyken som kom på 32. plass totalt med 1.13.00. 

Se øvrige norske resultater nedenfor. 

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Komplette resultatlister

Halvmaraton kvinner ikke-elite (nordmenn i uthevet skrift)

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 ELI ANNE DVERGSDAL Sen-F 01:16:00 01:15:56
2 LEILA ARMOUSH Sen-F 01:16:28 01:16:16
3 YANNICK KRIJNEN W35 01:17:38 01:17:25
4 JOHANNA ARDEL Sen-F 01:18:58 01:18:54
5 MALENE MEYER Sen-F 01:19:17 01:19:17
6 GEMMA HILLIER-MOSES W35 01:19:32 01:19:27
7 LOUIS SHINGLES Sen-F 01:19:33 01:19:10
8 JOËLLE FLÜCK W35 01:19:39 01:19:26
9 CHRISTOPHE PIETZ W35 01:20:23 01:19:59
10 LAURA GRILO W35 01:20:33 01:19:55
11 ADELE NORHEIM HENRIKSEN Sen-F 01:20:51 01:20:46
12 SARAH SHORT Sen-F 01:20:56 01:20:29
13 EMILIE TISSOT Sen-F 01:21:18 01:21:08
14 PATRÍCIA PETIM LEITÃO Sen-F 01:22:19 01:18:57
15 LILIANA RESENDE W35 01:22:19 01:18:57
140 SOLVEIG VANNES W45 01:37:38 01:37:08
332 SIV THUE W45 01:45:00 01:44:40
386 MARIA ASMYHR W40 01:46:32 01:45:49
406 ANETTE NØSTBAKKEN W35 01:46:49 01:43:46
460 HANNE LOVISE JORE Sen-F 01:48:43 01:48:08
631 KRISTINE EID Sen-F 01:52:45 01:52:27

 

Halvmaraton menn ikke-elite (nordmenn i uthevet skrift)

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 ISKANDER YADGAROV Sen-M 01:04:05 01:04:05
2 ANTON TISHAKIN M35 01:05:24 01:05:20
3 JAMES TILLEY M35 01:06:25 01:06:25
4 DIOGO RAMALHEIRA M35 01:08:46 01:08:42
5 WILLDEBERG CLAUDINO DOS SANTOS Sen-M 01:08:52 01:08:48
6 AUGUSTO COSTA M50 01:09:05 01:09:05
7 RICARDO MADEIRA M40 01:09:25 01:09:25
8 MOHAMED HACHEMI Sen-M 01:09:59 01:09:59
9 MIQUEL BAS BALLESTER Sen-M 01:10:05 01:09:52
10 JOSÉ MANUEL GASPAR M45 01:10:08 01:10:08
11 AMÂNDIO CORREIA M50 01:10:18 01:10:14
12 DIOGO BAENA M40 01:10:33 01:10:19
13 BRIAN MARTIN M40 01:10:36 01:10:31
14 AMAURY GOSSÉ Sen-M 01:10:39 01:10:13
15 KAREL HUSSAR Sen-M 01:10:49 01:10:45
32 TOM KUYKEN M35 01:13:12 01:13:00
49 EIRIK FARSTAD Sen-M 01:14:26 01:14:11
176 OLAV GRAVDAL M35 01:21:10 01:20:58
185 MARKUS ROGNE MYKLEBUST Sen-M 01:21:22 01:21:09
201 JONAS HILLER M35 01:21:50 01:21:01
235 VINH QUANG NGUYEN Sen-M 01:23:00 01:22:48
260 NICOLAJ TIDEMAND M45 01:23:33 01:23:21
371 STEIN OVE ERIKSTAD M55 01:26:17 01:26:02
432 ERLEND MOSAND M40 01:27:20 01:27:07
463 NILS RUNE SÆTHRE M50 01:27:46 01:27:36
474 JACOB HELMERSEN Sen-M 01:27:55 01:27:31
518 RUNE AUSTVIK M35 01:28:33 01:27:44
680 FREDRIK WAAGENE Sen-M 01:30:49 01:30:16
978 JAN BAKKE Sen-M 01:34:51 01:34:40

 

Halvmaraton kvinner elite

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 ALMAZ AYANA Eli-F 01:05:30 01:05:29
2 MARGARET CHELIMO KIPKEMBOI Eli-F 01:05:50 01:05:48
3 GIRMAWIT GEBRZIHAIR GEBRU Eli-F 01:06:28 01:06:26
4 TIRUYE MESFIN Eli-F 01:06:31 01:06:30
5 PURITY JEMUTAI KOMEN Eli-F 01:07:08 01:07:07
6 CATHERINE RELINE AMANANGOLE Eli-F 01:07:21 01:07:20
7 ALEM NIGUS TSADIT Eli-F 01:07:50 01:07:48
8 FRANCINE NIYONSABA Eli-F 01:08:45 01:08:43
9 VIOLA CHEPNGENO Eli-F 01:08:56 01:08:54
10 GETE ALEMAYEHU Eli-F 01:08:59 01:08:58
11 SARA HALL Eli-F 01:09:31 01:09:30
12 SUSAN CHEMBAI ARAMISI Eli-F 01:10:13 01:10:11
13 GULUME TEKLE ARADO Eli-F 01:11:16 01:11:13
14 OLGA NYZHNYK Eli-F 01:11:46 01:11:43
15 LILY PARTRIDGE Eli-F 01:11:46 01:11:44

 

Halvmaraton menn elite

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 NIBRET MELAK Eli-M 00:59:06 00:59:04
2 HAGOS GEBRHIWET BERHE Eli-M 00:59:07 00:59:06
3 VINCENT KIPKEMOI NGETICH Eli-M 00:59:10 00:59:09
4 RHONEX KIPRUTO Eli-M 00:59:22 00:59:20
5 JAKE ROBERTSON Eli-M 01:00:05 01:00:03
6 SOLOMON BERIHU Eli-M 01:00:27 01:00:25
7 JOSPHAT KIPKEMBOI KEMEI Eli-M 01:00:41 01:00:38
8 EDWARD ZAKAYO PINGUA Eli-M 01:00:44 01:00:42
9 BENARD KIPKURUI BIWOT Eli-M 01:00:53 01:00:52
10 GETACHEW MASRESHA KIDIE Eli-M 01:01:43 01:01:41
11 EMMANUEL KIPCHUMBA KEMBOI Eli-M 01:02:44 01:02:43
12 RUI PINTO Eli-M 01:02:52 01:02:50
13 WISLEY KIBICHII Eli-M 01:02:53 01:02:51
14 MORGAN LE GUEN Eli-M 01:02:59 01:02:57
15 BAZEZEW ASMARE Eli-M 01:03:02 01:03:01

 

10 km menn (nordmenn i uthevet skrift)

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 CARLOS TIAGO M40 00:32:11 00:32:11
2 JOSÉ COSTA M55 00:32:18 00:31:56
3 SAMUEL ETTRUP LARSEN Sen-M 00:32:26 00:32:26
4 ANDRÉ ALVES M35 00:32:30 00:32:30
5 ANDRÉ PAIS Sen-M 00:33:01 00:33:01
6 NUNO MATIAS Sen-M 00:33:08 00:33:08
7 CONALL WHELAN Sen-M 00:33:17 00:33:17
8 CLAUDIO GONZALEZ ARAUJO M45 00:34:32 00:34:32
9 PATRYK SOBCZYK Sen-M 00:34:36 00:34:33
10 CHRISTIAN ØSTERGAARD BLACK M35 00:34:37 00:34:37
11 DANIEL ARAUJO M40 00:34:50 00:34:50
12 YURI STROFILOV M55 00:35:23 00:35:23
13 HUGO JORGE Sen-M 00:35:25 00:35:25
14 VITOR PEREIRA M35 00:35:28 00:35:28
15 TIAGO GONÇALVES M35 00:35:35 00:35:34
50 KRISTIAN KARLSEN M35 00:39:48 00:39:48

 

10 km kvinner

  NAME CATEGORY GUN TIME CHIP TIME
1 KIRSTEN PETTERSSON W40 00:37:49 00:37:49
2 MARTE GLEDITSCH Sen-F 00:39:08 00:39:08
3 GABRIELA RIBEIRO Sen-F 00:39:28 00:39:10
4 ANA BELAS W45 00:39:54 00:39:45
5 RAQUEL MARTINS W45 00:40:10 00:40:10
6 CATARINA TÁVORA Sen-F 00:40:13 00:40:13
7 ANA DIAS Sen-F 00:40:18 00:40:05
8 SANDRA MARISA DA SILVA W40 00:40:35 00:40:33
9 ELISABETH OLIVA RUIZ Sen-F 00:40:44 00:40:41
10 TAMARA NICHOLSON W45 00:40:59 00:40:51
11 CONSTANCE BROSSARD UNIVERSITÉ LAVAL Sen-F 00:41:40 00:41:22
12 LORENA MARCEN RODRIGUEZ W35 00:41:48 00:41:45
13 NURIA PASTOR AMOROS W55 00:42:38 00:42:36
14 ANA SEARA W45 00:42:59 00:42:59
15 TESSA GEORGES Sen-F 00:43:10 00:43:08

 

Komplette resultatlister

 