Thomas Thrap Huse AKA Mr. Pimp-Lotion er engasjert på mange felt. Han er musiker, som har produsert og sunget seg til platina (over 6 millioner strømninger), men paradoksalt nok har han likevel helst teipet igjen munnen. Både når han trener og når han sover, vil han bare puste gjennom nesen. Da han satte sin uoffisielle 10 km-pers på 39.40, var det med teip over munnen. Han er også en ivrig skiløper og har gått 10 mil på ski uten inntak av mat eller drikke. Vanligvis spiser han bare ett måltid om dag og mener dette har mange fordeler:

– Mange forbinder faste med slanking, men det er absolutt ikke mitt fokus. Jeg faster av hensyn til helse: for å resette den hormonelle balansen, og det er bra for tarmhelsen, immunforsvaret og mitokondriene – ja, egentlig for alt, forteller Mr. Pimp-Lotion til Kondis.

Han er langt fra den eneste du vil bli kjent med i april-nummeret av Kondis. 16 år gamle Elias Haugen Torjussen har forbedra seg med 1 minutt – til 8.55,51 – på 3000 m fra i fjor til i år. Vi får høre hvordan han legger opp treninga med gode råd fra trener Sindre Buraas.

Astrid Brathaug Sørset får treningsprogram fra en annen storhet, Ingrid Kristiansen, og Astrid fortsetter å dele treningshverdagen sin med Kondis-leserne.

I likhet med Mr. Pimp-Lotion er ikke Christina Forstrønen Bruarøy redd for å gå – og løpe – sin egen vei. Hun har satt seg som mål å løpe halvmaraton i Trondheim til høsten – barfot. I tillegg til løpinga bokser hun, og også i bokseringen opptrer hun barføtt. Hun forteller om hvordan det å droppe tradisjonelle sko ble hennes vei ut av en vond og langvarig skade, plantar fasciitt.

"Å finne roten til vondtene ble mitt daglige prosjekt. Da svaret viste seg å være svake føtter, ble fokuset totalt endret. Energien kom tilbake – det hele gav mening. Dette måtte jo bare funke!"

Litt bedre innpakka av både sko og klær er Kristin Harila når hun drar ut på tur. Hun satte seg som mål å bestige alle verdens 14 fjelltopper over 8000 m på rekordkort tid. Visatrøbbel gjorde at hun ikke kom helt i mål med prosjektet, men i intervjuet i Kondis får vi et godt innblikk i 37-åringens ambisiøse og til dels farefulle reiser til verdens tak. I fjor ble hun kåret til både årets finnmarking, årets eventyrer i Norge og årets europeiske eventyrer.

Hans Jørgen Borgen holder til i flatere landskap på Romerike, men ruver som engasjert ildsjel, og han har også lang erfaring som trener for flere av Norges beste løpere. I intervju med Kondis forteller han nokså detaljert om treningsfilosofien sin for både mellom- langdistanseløpere.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold tar denne gangen for seg sammenhengen mellom søvn og idrettsprestasjoner. Hva har mengden og kvaliteten på søvnen å si for formutviklingen? Og kan det hjelpe med en liten ettermiddagshvil?

Trond Inge Carlsen reiser omtrent årvisst til Italia for å delta i Marcialonga. Også i år var Rustad-løperen med, og han forteller om den fine opplevelsen det var å delta da den lange marsjen ble arrangert for 50. gang.

I april-nummeret finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 2 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett.

Her finner du digital versjon av alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Mr. Pimp-Lotion hevder han er en trassig fyr som aldri har ønsket å være lik andre. (Foto: Bjørn Johannessen)