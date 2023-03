27 løpere stod klare i døra til Prestrudhallen for siste gang denne vinteren. (Foto: Rolf Bakken)

Snøfallet på mandag gjorde føret under det siste løpet i Hamarkarusellen heller krevende. Her fikk løperne alt fra snø, is, vann, grus til litt asfalt under skosålene. De fleste valgte defor pigger for å være på den sikre siden. Det går øyensynlig raskt mot lysere tider, og sesongen kunne avsluttes i dagslys med blå himmel og sol!

Sesongens mestvinnende, Marcus Danielsen, kom litt skjevt ut fra start denne gangen, men kom seg raskt opp i feltet. Han fikk imidlertid en ny mann å bryne seg på i Hamarkarusell-debutant Anders Bryhni, og Marcus måtte bruke spurtegenskapene for å sikre sin 3. seier på rad seier med åtte sekunders margin og tiden 19.06. Henning Mortensen sikret seg 3. plassen snaue halvminuttet bak Anders Bryhni i kamp med Erik Syversen.

Arrangør og kveldens sjokoladekake-produsent i særklasse, Esther Innselset, var tilbake i løypa, og sikret seg en trygg seier på 22.08 med vel minuttet ned til Hanne Westerheim Danielsen. Magnhild Volden. knep 3. plassen foran Marthe Bergstuen.

Føreforholdene var ikke egnet til å friste nye til å bekjempe dørstokk(halv)mila, og det siste løpet i karusellen er tradisjonelt heller ikke det mest besøkte. Med 33 deltagere, inkludert 4 trimmere uten tidtaking, ble det noe under gjennomsnittet for sesongen.

Nå står sommerutgaven av Hamarkarusellens for tur om en drøy måned med Tipperunden den 25. april som det første.

Vi oppdaterer med sammenlagtliste for sesongen senere.

Henning Mortensen institerte på at vårsesongen er i gang og hadde funnet fram shortsen. (Foto: Rolf Bakken)

Pål-Erik Langøigjelten har kontroll på teknikken. (Foto: Rolf Bakken)

RESULTATTER HAMARKARUSELLEN VINTER 6. LØP 14.03.2023: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Esther Innselset Hamar K40-49 22:08.8 +0:00.0 2 Hanne Westerheim Danielsen Vang Skiløperforening K40-49 23:18.4 +1:09.6 3 Magnhild Volden Brumunddal K30-39 24:41.9 +2:33.1 4 Marthe Bergstuen Vang PÅ Hedmarken K20-29 24:50.9 +2:42.1 5 Marit Aamdal Romerike Ultraløperklubb K40-49 25:48.0 +3:39.2 6 Tonje Opsalhagen IF Bedriftsidrettslag Hamar K30-39 34:02.2 +11:53.4 6 Karina Koteng IF Bedriftsidrettslag Hamar K30-39 34:02.2 +11:53.4 8 Ana Bjørli IF Bedriftsidrettslag Hamar K30-39 43:36.2 +21:27.4 Margrethe Bergaust Veldre Friidrett Trim Fullført Linn Danielsen If Bedriftsidrettslag Hamar Trim Fullført Silje Kjernli IF Bedriftsidrettslag Trim Fullført Ingvild Stenseth IF Bedriftsidrettslag Hamar Trim Fullført Menn: 1 Marcus Danielsen Hamar IL M16-19 19:09.6 +0:00.0 2 Anders Bryhni Asker SK TLG M40-49 19:14.9 +0:05.3 3 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-49 19:41.6 +0:32.0 4 Erik Syversen Hamar Skiklubb M50-59 19:48.3 +0:38.7 5 Svein Christian Wedum Eidsiva BIL M30-39 20:29.6 +1:20.0 6 Thomas Pedersen Team Fønix M40-49 21:14.8 +2:05.2 7 Hans Thorvald Nygaard Ingeberg M30-39 21:17.8 +2:08.2 8 Jan Hovde Asko M50-59 21:18.0 +2:08.4 9 Håkon Amb Asko M50-59 21:25.1 +2:15.5 10 Thor Michael Vardebakken Ingeberg M40-49 22:59.8 +3:50.2 11 Tor Anders Elfstedt Ottestad M50-59 23:36.1 +4:26.5 12 Huy Tien Dang Hamar M40-49 24:45.8 +5:36.2 13 Jens Nordland Hamar M40-49 25:00.8 +5:51.2 14 Lars Peder Grambo Bare Lars Peder IL M40-49 25:01.1 +5:51.5 15 Ole Morten Gjeterud Vang PÅ Hedmarken M30-39 25:14.6 +6:05.0 16 Rolf Bakken FIK Orion M60-69 25:22.4 +6:12.8 17 Ronny Bohrmann Arribatec AS M50-59 25:37.7 +6:28.1 18 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping bil M40-49 25:48.1 +6:38.5 19 Ivar Thomassen IF Bedriftsidrettslag Hamar M30-39 26:18.0 +7:08.4 20 Ole Peter Bergaust Elverum M70-79 26:26.5 +7:16.9 21 Anders Tonjum IF Bedriftsidrettslag Hamar M30-39 34:01.7 +14:52.1

