Detagere i SkøyteBirken, TurBirken og Birkebeinerrennet i skjønn foreinng ved Kvarstadsætra utpå lørdagen. (Foto: Stein Arne Negård)

For Hanna Kristin Larsen fra Heddal IL ble det kamp helt til siste millimeter av Kirsten Daae Wiig fra Ullensaker Skiklubb som fikk samme sluttid, 3:07:18. Julie Kvale Støstad, Team Salomon ble tredje beste kinne vel fem minutter bak tetduoen.

Geir Lervik fra Matningsdal IL hadde følge av Morten Antonsen fra Gjerdrum IL til passering vel halvveis men fikk deretter en luke før Sjusjøen og vant med tilnærmet to minutter på 2:37:22. Erlend Moian Nydal fra Asker Skiklubb og Didrik Smith fra Fossum IF gjorde opp om 3. plassen der Asker-løperen tok siste stikk etter at Didrik Smith var helt i tet ved passering halvveis.

60% deltakelse dagen derpå

Det ble naturlig nok et visst frafall av de 565 påmeldte til SkøyteBirken som var forberedt på å gå over fjellet fredag og godt og vel halvparten, 330 løpere, kunne gjennomføre rennet under strålende forholdene dagen derpå.

Preparering for skøyting i midten av traséen etter at klassikerne var godt i gang ga ikke ikke helt optimale forhold, men nok den beste løsningen som det store flertallet bare var glade for. Spesielt for for de mange utenlandske deltakerne i fristilutgaven, var det en kjærkommen "nødløsning" og langt bedre enn å kjempe seg over i heftig snøvær fredag.

Geir Lervik og Morten Antonsen passerte 30 km som nummer 2 og 3 etter en ledende Didrik Smith. (Foto: Stein Arne Negård)

Erlend Moian Nydal fra Asker Skiklubb (til høyre) jobbet seg oppover fra 5. plass halvveis til 3. plass i mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Jakob Eiksund Sæthre fra Fossum IF ble 5. mann i mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Julie Kvale Støstad, Team Salomon skøytet inn til en sikker 3. plass i kvinneklasen. (Foto: Stein Arne Negård)

Merethe Braathen Sinnes fra Lillehammer Skiklub passerte Kvarstad på 4. plass og endte på 6. plass til sllutt. (Foto: Stein Arne Negård)

Topp 10 kvinner: Pl Stnr Deltaker Klubb Klasse Tid 1 70153 Hanna Kristine Larsen Heddal IL K20 3:07:18.3 2 70228 Kirsten Daae Wiig Ullensaker skiklubb K20 3:07:18.3 3 70127 Julie Kvale Støstad Team Salomon K20 3:12:39.0 4 70107 Bodil Ryste Gaular IL K40 3:20:03.9 5 70269 Moa Larsson Falun Borlänge SK/ Henning Skilag K30 3:22:57.0 6 70119 Merethe Braathen Sinnes Lillehammer Skiklub K40 3:25:47.9 7 70286 Marit Melby Jacobsen NTNUI K20 3:26:54.1 8 70477 Marte Skoglund Frol IL K40 3:41:09.5 9 70065 Kristine Louise Kvamme Lillehammer Skiklub K20 3:42:14.3 10 70105 June Rognmo Kirkenes og Omegn Skiklubb K50 3:42:32.9 Topp 10 menn: 1 70070 Geir Lervik Matningsdal IL M20 2:37:22.6 2 70175 Morten Antonsen Salomon Norge/ Gjerdrum IL M20 2:39:12.7 3 70237 Erlend Moian Nydal Asker Skiklubb M30 2:39:24.2 4 70221 Didrik Smith Fossum IF / Bull S&K / Aon M30 2:39:24.4 5 70261 Jakob Eiksund Sæthre Fossum IF M20 2:46:58.7 6 70652 Gudmund Storlien M30 2:47:16.1 7 70256 Eirik Landheim Finansco M30 2:47:18.7 8 70036 Kornelius Grøv Byaasen Skiklub M20 2:47:57.1 9 70236 Ørjan Moseng Røros il M20 2:48:53.1 10 70047 Vebjørn Hegdal HEMING IL M20 2:49:05.7

