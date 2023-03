Det gikk raskt unna under Zurich Maraton Barcelona Marathon søndag formiddag. Både Marius Kimutai fra Baharin og etiopiske Zeineba Yimer Worku satte løyperekorder. De løp på henholdsvis 2.05.06 og 2.19.44.

I herrenes løp brøt Kimutai, Othmane El Goumri og Kaan Kigen Özbilen seg løs fra feltet og dannet en trio i kampen om seieren. De tre holdt et høyt tempo gjennom store deler av løpet, og etter hvert kunne Kimutai og El Goumri sige i fra Özbilen. 3 kilometer før mål kunne Kimutai sette inn det siste støtet, og distanserte El Goumri. Løyperekorden som Yihuniligne Adane satte i fjor på 2.05.53 måtte se seg slått da Kimutai krysset mållinjen.

- Jeg er veldig glad. Jeg følte meg sterk, og jeg takker Gud for seieren, sa Kimutai etter løpet.

El Goumri endte på andreplass med tiden 2:05:12, mens den kenyanskfødte tyrkiske løperen Özbilen tok tredjeplassen med sitt løp på 2:05:37. Eritreas Oqbe Kibrom Ruesom og Kenyas Joel Kemboi Kimurer havnet på henholdsvis fjerde- og femteplass med tidene 2:05:51 og 2:06:32.

I kvinneklassen gikk det også raskt unna, og Zeineba Yimer Worku står nå som rekordholder i Barcelonas maratonløype. Den etiopiske løperens tid ble 2.19.44, noe som er en kraftig forbedring av rekorden til Masaret Dekebo fra i fjor. Dekebo løp den gangen på 2.23.11.

På andreplass fulgte Selly Chepyego Kaptich fra Kenya på 2.20.03, mens Delvine Meringor fra Romania tok tredjeplassen med 1.2.0.49. De tre fremste kvinnene løp sammen fra start og helt til det gjenstod kun et par kilometer, men da satte vinner Kaptich inn et ekstra gir. Det ble etiopisk også på fjerde- og femteplass, til Buzunesh Getachew Gudeta (2.22.38) og Zenebu Fikadu Jebesa (2.24.43).



- Jeg følte meg veldig sprek i dag, og er veldig glad for seieren, sa Worku etter løpet.



Norske løpere

Tradisjonelt sett deltar mange nordmenn på de store maratonbegivenhetene rundt omkring i verden. I Barcelona har vi notert oss at Kasper Kragelund Inderhaug har blitt beste nordmann med 120. plass og 2.44.36 på klokka. Per- Christian Barholm fra Spirit Friidrett løp på 2.52.20, Eivind Gjøystdal løp på 2.52.31 og Andreas Røst løp på 2.54.50. Det var de fire som ser ut til å ha løpt under 3 timer.

De fire beste norske kvinnene var Beate Lid Skodje som løp på 3.57.45, Antje Dørfler Skjæveland so løp på 4.01.52, Veronika Ask Stuksrud som løp på 4.06.43 og Kristin Børresen Øksendal som løp på 4.10.41.





