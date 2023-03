Det var barneløp klokken 17.00 og voksenløp med start klokken 17.30. Folk gav gass både ut fra start, underveis og mot mål, og det var mange som likte at løpet gikk til støtte for kreftsaken. For de som syntes 5 km ble for langt, var det mulig å velge 3 km uten tidtaking.

528 deltok i voksenløpet, og 50 av dem stilte i fellesstarten. Kvinnene var i flertall med 279 mot 249 menn. I tillegg deltok 28 smårollinger i barneløpet.

Som forventa beveget folk seg i alle slags tempo på turen langs Bystranda og opp og ned langs Otra. Men de som hadde det desidert mest travelt, var disse:

Selma White (19:08) ble best av jentene foran Monica Mjåland Thortveit (19:22), Anne Kari Borgersen (20:36), Christina White (22:33) og Teresa Pham (22:54).

Hos guttene var det noe tettere mellom båtene. Her vant Jørgen Solli Strøm-Olsen (17:49), foran Jens Christian Iglebæk (17:58), Marius Engeland (18:03), Brage Bjorvand Josefsen – 14 år! – (18:10) og Abraham Pettersen (18:19).



28 sprekinger stilte i barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Alle resultat



Sverre Larsen tok en prat med noen av folkene som deltok, og noen som representerte Kreftforeningen og Terrengkarusellen.



Mikkel Brunvatne Klami (6) liker å løpe og synes det er gøy. Denne gangen løp han med både lillesøster og fetter. Han har ei bestemor som har kreft, og derfor er denne saken aktuell. Faren til Mikkel heter Raimo Brunvatne Klami (39). Han støtter kreftsaken og arbeidet med å bedre helsa til folk, og derfor var han sammen med familien her i dag. (Foto: Sverre Larsen)



Nina Elisabeth Bakkejord Alfredsen (43) synes dette arrangementet er veldig flott, og hun støtter innsamling av penger til løsning av kreftgåten.

– Dette er et flott initiativ, og arrangementet er godt likt. Alle kjenner noen som er rammet av kreft, og det er en viktig kamp å kjempe, sier hun. (Foto: Sverre Larsen)





Trude Nygaard Omland er kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen. Hun synes det er helt fantastisk at det er et så stort engasjement for kreftsaken. Hun vil takke Terrengkarusellen og Bedriftsidretten for at de gjør dette år etter år. Pengene som samles inn, går uavkortet til Kreftforeningen og forskningsarbeidet på kreft. (Foto: Sverre Larsen)



John Magnus Humborstad er leder av Terrengkarusellen i Agder. Han sier at arrangementet i dag er et forsøk på å samle inn penger til kreftforskning. Samtidig markerer det begynnelsen av løpesesongen og fungerer som en prolog til Terrengkarusellen.

– Løpet startet i 2012, og det er en viktig sak å samle inn penger til. Det er bra at folk er engasjerte i denne saken – det dreier seg tross alt om liv. I dag ble de et bra oppsving i deltakelsen etter pandemien. Folk støtter opp, og det liker vi, forteller han. (Foto: Sverre Larsen)