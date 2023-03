Det var i alt 100 løpere som stod på startstreken i det tredje løpet i denne sesongen av Åsane Løpskarusell. Løpet var blitt utsatt fra forrige uke, da var det is- og holkeføre som gjorde det vanskelig å arrangere løp. Forrige løp gikk 16. februar, med 140 deltakere.

På kvinnenes 5 km var det samme vinner som sist, faktisk løp hun på samme tid også, 13 år gamle Aurora Veen Torkildsen, og denne gangen hadde hun bare én mann foran seg. Nest beste kvinne ble veteranen Grethe Jørgensen, som har en rekke seire i Åsane Løpskarusell. I det siste løpet i fjor skrev vi at det kanskje var et vendepunkt at Grethe ble slått av Aurora Veen Torkildsen, da skilte det 5 sekunder. Denne gangen var Aurora halvannet minutt foran Grethe Jørgensen, så det ser ut til at vi har fått en ny favoritt på 5 km.

Den eneste mannen som kom seg foran Aurora i mål var Aleksander Mork-Knudsen, som vant mennenes 5 km foran Eirik Nøtsund og Linus H. Andersson.

På 10 km var det samme vinner av kvinneklassen som i forrige løp, Christina Ellefsen Hopland, med Hanna Silgjerd på andreplass. Disse var i en klasse for seg, med tider på rundt 40 minutter.

For herrene var Helge Simmenes tilbake på premiepallen på 10 km, her klarte han å holde unna for den svært raske forfølgeren Kristian Nestor Jarnung, begge med tider på 37-tallet. Bjarne Andreas Bakke gjorde også et solid løp og tok tredjeplassen. Tiden 38:31 plasserer ham godt oppe på årets Kondis-statistikk for klasse M50-54.

Is- og holkeføret var altså borte denne gangen, men regnvær og vind ga løperne en ekstra utfordring. Neste løp i Åsane Løpskarusell kommer allerede neste uke, 30. mars. Da blir det dagslys, kanskje også tørr veibane?

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 873 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK K12-13 20:39 2 745 Grethe Jørgensen Alversund K45-49 22:08 3 763 Kaja Daviknes Sørgard Eidsvåg I Åsane K23-34 24:44 4 717 Anette Alvær Norna-Salhus IL K35-39 24:51 5 810 Elisa Finne Haugsgjerd Ulset K23-34 25:06 6 1280 Evelyn Kvamme Wold Paradis K55-59 25:33 7 843 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb K40-44 25:48 8 803 Ingebjørg Hatletveit Nyborg K40-44 26:28 9 771 Anne-Mai Wilberg DNB K35-39 26:31 10 726 Siri Margrete Kleppe Ulset K35-39 27:39 11 709 Anita Wiik Team Hanne K40-44 27:40 12 765 Kari Lundekvam DNB K60-64 27:48 13 772 Jenny Anteryd Bergen K35-39 28:08 14 736 Ann Kristin Johannessen Ulset K40-44 28:32 15 799 Hanne Bjørke Mjølkeråen K45-49 28:35



Passeringen av motorveien som krysser gjennom Åsane krever at løperne må ta seg opp noen bratte gangveier. Her kommer Theo Natland Flaktveit i bra driv. Gullgruven Senter glimrer i bakgrunnen.



Aleksander Mork-Knudsen ble raskeste mann på 5 km.

15 beste menn 15 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1269 Aleksander Mork-Knudsen Idrett med Alkohol M23-34 20:13 2 724 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 20:53 3 823 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M14-15 21:24 4 862 Geir Hundvebakk Åsane vgs M60-64 22:45 5 811 Tore Risan Haugsgjerd Mjølkeråen M23-34 22:53 6 850 Bjarte Onar Birkeland Ebats M55-59 23:23 7 1278 Vegard Soldal Fauske Mjølkeråen M18-19 23:24 8 732 Oskar Johansen Norna-Salhus IL M40-44 24:14 9 831 Alexander Sagebø Idrett Uten Alkohol M35-39 24:15 10 836 Karl Ove Aarbu Mjølkeråen M55-59 24:37 11 907 Jonathan Aarnes Carlson Øvre Ervik M12-13 24:50 12 744 Hallvard Natvik ÅCK M55-59 25:11 0 1265 Olav Kjellby Norna-Salhus IL M10-11 25:15 13 1264 Thor-Andre Kjellby Ulset M40-44 25:16 14 749 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 25:22 15 842 Henrik Johansen Norna-Salhus IL M12-13 25:59



Linus H. Andersson tok en tredjeplass på 5 km. Han løper i klasse M14-15.



Å krysse E39 er ikke helt rett frem, det er faktisk frem og tilbake og opp og ned.

Noen var bedre beskyttet mot regnet enn andre. Her er det John Woods som er motoren i vogntoget.



Christina Ellefsen Hopland og Hanna Silgjerd var i en klasse for seg selv på 10 km. Begge løper for Varegg.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1272 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K23-34 39:54 2 1266 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K23-34 40:36 3 879 Hege Hatlem Equinor Mongstad BIL K35-39 46:38 4 741 Tone Årdal Ulset K50-54 49:57 5 847 Jeanett Flatøy Framo BIL K35-39 51:50 6 812 Elin Tronstad Ulset K45-49 51:57 7 783 Anke. Seldal Tertnes K55-59 51:58 8 792 siri brendeland Norna-Salhus IL K45-49 56:12 9 762 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 57:45 10 889 Lise Bergheim Mikkelsen Nyborg K50-54 58:08 11 786 Frøydis Bertelsen Ulset K55-59 03:25 12 872 Camilla Flatøy Frekhaug K45-49 06:15



De tre raske menn på 10 km: Kristian Nestor Jarnung, Helge Simmenes og Bjarne Andreas Bakke.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 906 Helge Simmenes Tertnes M40-44 37:29 2 913 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL / Åsane Løpegruppe M45-49 37:38 3 861 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 38:31 4 1281 Ole Morten Gjøsæter EY M23-34 38:36 5 802 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 38:39 6 1275 Håkon Tollefsen Eviny Solutions M23-34 39:34 7 904 Mikkel Aas Ulset M20-22 40:14 8 1279 Ivar Løtveit Eikangervåg M23-34 41:18 9 782 Stian Eide Nyborg M45-49 42:02 10 1271 Jørgen Kallestad Øvre Ervik M23-34 42:11 11 1273 Andreas Kjelby Tørvikbygd IL M23-34 43:11 12 874 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK M12-13 44:38 13 743 Jan-Erik Erichsen Flaktveit M40-44 46:40 14 817 Michal Rypalla Ågotnes M40-44 47:01 15 727 Idar Birkeland Alversund M50-54 48:06 16 739 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 51:31 17 779 Fredrik Kristiansen Flaktveit M16-17 54:56 18 715 Asbjørn Kvernrød Gular, IL M75+ 1:04:13



Her kommer Evelyn Kvamme Wold og Tore Risan Haugsgjerd mens Johannes Lunde prøver å henge seg på.



Ut fra gangtunnelen.



God stemning etter løpet på denne venninnetrioen. Trude Skjelvan i midten.



IKEA, gangtunneller, rundkjøringer og løpere: dette er Åsane Løpskarusell.