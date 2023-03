Romsdalseggen Via-ferrata . (Foto: Haakon Lundkvist)

Rapport fra arrangøren:

Det eneste problemet i år var mangel på solkrem hos mange av deltagerne, det var mange røde fjes som kom i mål. Det er noe usikkert om dette kom av å være sliten eller den manglende solkremen.

Det var ikke overaskende at familien Forsberg Jornet vant. Kilian kom inn på tiden 2:21, mens hans samboer Emilie kom inn på 3:04. De hanket dermed inn 5000,- hver i førstepremie, sammen med mye heder og ære.

Emilie Eorsberg. (Foto: ​Haakon Lundkvist)

Utfordringer i skogen

Arrangøren hadde lagt inn en skogsparti i siste nedkjøring mot arena som det gikk gjetord om blant alle deltagerne, om hvor hard den var. Dette gav en særdeles utfordende nedkjøring som løypesjef Ola Hovdenak mente var på sin plass i Romsdalen. Romsdal Rando skal tross alt være Norges tøffeste Randonee konkurranse.

Både vestfoldinger, spanjoler og nordmøringer måtte innrømme at det ikke finnes en vakrere plass enn Venjedalen for å arrangere randorenn eller det å oppleve norsk natur.

Løypa for senior gikk opp til Storhesten, også videre over Romsdalseggen inkludert Via-ferrata på de bratteste partiene, tilbake til Storhesten, ned til arena, opp til Storhesten igjen, ned til arena, en liten sprintrunde opp på oversiden av hyttefeltet før det bar inn til mål. Dette ga ca 2500 hm og 20 km, en real utfordring for de aller fleste.

De første i mål

Aller først i mål var Ingrid Sandhaug fra Romsdal Randoneeklubb i klassen U14. Ingrid gikk en løype på 400 høydemeter. Hun slekter nok på sin far, Thomas Sandhaug, som er primus motor for Molde 7 topper og som også vant veteran klasse for herrer i dagens renn.

Først i mål i ungomsklassen som gikk 800 hm var Aron Rodal Haugen fra Trollheimen fjellsport klubb i klassen U16. I klassen med hardest konkurranse, gutter U18, var det Emil Aslaksen Røed som vant foran Mads Gjethammer, begge fra Romsdal Randoneeklubb.

Emil Aslaksen Røed. (Foto: Eirik Birkeland)

Totalt var det 68 deltagere, og rundt 40 frivillige på fjellet for å sikret et trygt og godt arrangement. Arrangørene har fokus på at vi skal arrangere Norges råeste randorenn, men at det også skal være trygt for alle å delta. Dermed er det stort behov for frivillige fra nærområdet i Åndalsnes og Molde.

Årets frivillige

Det var ekstra kult at kåringen av årets frivillige på Romsdal rando i år gikk til Knut Inge Orset. Mangeårig tidtager, tidligere rennleder - og leder for klubben. Han vant et weekend-opphold for to personer på valgfritt Classic Norway Hotell. Der vil han få mulighet til å slappe av etter alt dugnadsarbeidet og kanskje få tid til en fjelltur eller to selv også.

Alt i alt var det et svært vellykket renn uten bruk for Rauma Røde Kors så da er vi veldig fornøyde, sier rennleder Håkon Klerud Johannessen.

Forhåndsomtale: Klart for den 8. utgaven av Romsdal Rando

Arrangementets nettsider

De beste i Romsdal Rando 25.03.2023: Kvinner Norgescup 2400 hm Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter 1 Emelie Forsberg Romsdal Randoneeklubb 03:04:23 00:00 2 Johanna Åström Romsdal Randoneeklubb 03:05:37 01:14 3 Ida Nilsson Åndalsnes 03:08:29 04:06 4 Henriette Albon Isfjorden IL 03:11:42 07:19 5 Hildegunn Hovdenak Romsdal Randoneeklubb 03:17:02 12:39 6 Sylvia Nordskar Hoka x Untold Movement 03:25:38 21:15 Herrer Norgescup 2400 hm 1 Kilian Jornet Måndalen IL 02:21:27 00:00 2 Vegard Øie Romsdal Randonéeklubb 02:27:23 05:56 3 Trym Dalset Lødøen Haugen IL 02:32:06 10:39 4 Jonathan Albon Isfjorden IL 02:33:53 12:26 5 Bjørn Herfindal Tromsø Randoneeklubb 02:37:55 16:28 6 Torstein Vestli Lillehammer Skiklub 02:55:54 34:27 7 Ole Bjørn Smisethjell Romsdal Randoneeklubb 03:02:49 41:22 8 Thomas Berge Foyn Romsdal Randoneeklubb 03:02:55 41:28 9 Thomas Sandhaug Romsdal Randoneeklubb 03:05:10 43:43 10 Steinar Aarvåg Trollheimen Fjellsportklubb 03:08:37 47:10 Jenter Norgescup junior 1600 hm 1 Ingfrid Klokset Romsdal Randoneeklubb 01:53:19 00:00 Gutter Norgescup junior 1600 hm 1 Emil Aslaksen Røed Romsdal Randoneeklubb 01:27:24 00:00 2 Mads Gjethammer Romsdal Randoneeklubb 01:33:03 05:39 Jenter U14 1 Ingrid Sandhaug Romsdal Randoneeklubb 41:20:00 00:00 2 Signe Brakstad Orset Romsdal Randoneeklubb 46:25:00 05:05 Gutter U14 1 Magnus Bruseth Romsdal Randoneeklubb 44:45:00 00:00 2 Vetle Bjerkeli Romsdal Randoneeklubb 00:00 Jenter U16 1 Emma Lefort Isfjorden 01:19:07 00:00 Gutter U16 1 Aron Rodal Haugen Trollheimen Fjellsportklubb 48:27:00 00:00 2 Isak Drøpping Trollheimen Fjellsportklubb 51:59:00 03:32 3 Iver Holen Tromsø Randoneeklubb 53:20:00 04:53 Kvinner Speed med tid 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK / Nydalens Sk 04:17:45 00:00 2 Ida Irene Lindkvist Molde og Omegn IF 04:25:42 07:57 3 Marta Ulvensøen Isfjorden IL 04:25:43 07:58 Menn Speed med tid 1 Runar Ødegård Vistdal IL 03:24:20 00:00 2 Jakub Urban Skialp DM 04:05:06 40:46 3 Matyas Urban Zamberk 04:05:06 40:46

Johanna Åstrøm. (Foto: Haakon Lundkvist)

Henriette Albon. ​(Foto: Haakon Lundkvist)

Gjermund Nordskar. ​(Foto: Haakon Lundkvist)

Runar Ødegård. ​(Foto: Eirik Birkeland)

Tym Dalset Loden. ​(Foto: Eirik Birkeland)