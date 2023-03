Etter en lang sesong i vintermørke kunne deltagerne i Necon Vinterkarusell denne gangen løpe i dagslys, med en lav vårsol midt i fjeset oppover Flyplassveien. 444 løpere hadde denne gangen utfordret seg selv og hverandre med å delta i det som etter planen skulle vært det siste løpet i årets Vinterkarusell, men det kommer nå et utsatt løp den 17. april som avslutter sesongen.

Etter et litt uventet snøfall om morgenen var underlaget i løpet av dagen blitt både snøfritt og tørt, så det var gode forhold for løping.

På premiepallen med de tre beste kvinner og menn på hver distanse fant vi denne gangen mange av dem som har vært blant de beste gjennom årets Vinterkarusell. Renate Galleberg var nå tilbake, etter at hun gjorde sitt forrige løp i november. Hun har absolutt beholdt formen, vinnertiden hennes på 37:42 er sesongens beste 10-km-tid for kvinnene i Vinterkarusellen. Renate vinner alltid når hun stiller opp. På premiepallen fikk hun denne gangen med seg Ingrid Raa Hauge og Inger-Marie Schjøtt Lie.

På 5 km tok Tonja Johansen seieren denne gangen, som var hennes fjerde denne sesongen. Etter henne fulgte ungdommene Mathea Galleberg og Tiril Hausberg Kåstad.

André Aasen vant mennenes 5 km, sin første seier i Vinterkarusellen denne sesongen, men André er et kjent fjes på premiepallen fra tidligere. Espen Utgård Sæther og Eskil Hagenes supplerte ham på pallen.

På 10 km fikk vi et helt nytt navn denne gangen, beste mann ble her Bjorn Sether Wastvedt. Han kommer opprinnelig fra USA, men flyttet til Bergen i januar og trener nå med Gular. Tiden var også veldig god, 34:05. Her kunne vi fått en interessant duell hvis vi også hadde hatt med denne sesongens mestvinnende løper på 10 km, Tor-Aanen Kallekleiv. Men han deltok i Bergen Ultra på lørdag så vi forstår at han ikke løp Vinterkarusellen denne gangen. Med seg på premiepallen fikk han Runar Hove og Fredrik Halland, disse er også nye i Vinterkarusellen. Runar Hove spilte på Branns lag i fjor, og han var med på å spille laget opp i Eliteserien, men la opp etter fjorårssesongen.

Det utsatte adventsløpet kommer nå den 17. april, og avslutter sesongens Vinterkarusell.



Renate Galleberg var denne gangen tilbake i Vinterkarusellen. Og da er det ikke så lett for konkurrentene å vinne.

Bare nye løpere på premiepallen på 10 km for menn: Runar Hove, Bjorn Sether Wastvedt og Fredrik Halland.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5611 Bjorn Sether Wastvedt Gular, IL M20-34 34:05 2 5621 Runar Hove Hove Multiservice M20-34 34:31 3 5641 Fredrik Halland Mathopen M20-34 36:22 4 5646 Henrik Kjelling Nesttuntorget Fysioterapi M20-34 37:16 5 183 Trygve Halsne Norwegian Meteorological Institute M35-39 37:22 6 420 Johan Lybak Schlumberger M35-39 37:26 7 5649 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 37:29 7 339 Anders Aarvold Fana IL M35-39 37:29 9 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 37:34 10 328 Tore Stakkevold Bergen M35-39 37:46 11 5647 Richard Lunde OS M35-39 37:57 12 5609 Bjørnar Sælen Opptur Løpeklubb M45-49 38:26 13 366 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 38:59 14 406 Sjur Grevsgård Bjørndalstræ M20-34 39:08 15 5620 Nils Andreas Vøllestad Bergen M20-34 39:31

Premiepallen 10 km kvinner: Ingrid Raa Hauge, Renate Galleberg og Inger-Marie Schjøtt Lie.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 108 Renate Galleberg Nesttun K40-44 37:42 2 5632 Ingrid Raa Hauge Lærdal IL K20-34 41:23 3 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 43:18 4 5624 Maria Stenstrand Nesttun K35-39 44:07 5 5619 Synnøve Hodnekvam Nesttun K20-34 44:48 6 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 46:19 7 5643 Thea Våge Bergen K20-34 46:42 8 330 Hege Bussesund Rådal K40-44 46:59 9 331 Monica Rekdal Nesttun K35-39 48:02 10 793 Irene Langhelle Rådal K40-44 48:20 11 595 Kristin Tunsberg Dnb-Klubben K35-39 48:27 12 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:28 13 926 Annemarie B Aarnes Cowi AS K40-44 48:43 14 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 48:56 15 407 Kjersti Eikeland Arnatveit K60-64 50:31

Solskinn i fjeset for løperne oppover Flyplassveien.



Vel gjennomført 5 km: Ragnhild Aksnes og William Stave Osa.



Premiepallen kvinner 5 km: Mathea Galleberg, Tonja Johansen og Tiril Hausberg Kåstad.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger M20-34 19:41 2 107 Mathea Galleberg Fana il K15-19 20:23 3 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 20:49 4 5627 Gro Tufte Varegg Fleridrett K55-59 22:16 5 588 Amalie Nord Eriksen Dnb-Klubben K20-34 22:35 6 605 Rosa-Linn Laastad Dnb-Klubben K45-49 23:36 7 157 Kjersti Rognes Solbu Fyllingsdalen K40-44 23:49 8 566 Kirsti Gaupseth Aker Bergen BIL K40-44 23:58 9 68 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 24:12 10 142 Tuva Sandlund Fyllingen IL K1-14 24:14 11 5633 Marie Krohn-Hansen Rådal K20-34 24:15 12 456 Andrea Høyvik Bergen K20-34 24:23 13 5652 Ann-Helen Dalen Straume K35-39 24:54 14 192 Marianne Heksem Fana IL K45-49 24:59 14 91 Camilla Røren Rådal K45-49 24:59



Synkron løping: Oskar Engelsen Natland og Tobias Natland fra Ask Friidrett løper inn til eksakt samme tid på 5 km.



Premiepallen menn 5 km: Espen Utgård Sæther, André Aasen og Eskil Hagenes.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 418 André Aasen Onesubsea, Schlumberger M20-34 17:21 2 5645 Espen Utgård Sæther Velledalen IL M20-34 17:33 3 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 17:34 4 774 Magnus Hauge Øyen Gneist, IL M1-14 17:42 5 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M15-19 17:47 6 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 18:07 7 69 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 18:21 8 5618 Oskar Engelsen Natland Ask Friidrett M15-19 18:24 8 5617 Tobias Natland Ask Friidrett M15-19 18:24 10 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 18:28 11 247 Kristoffer Høyheim Necon M35-39 18:42 12 110 Markus Galleberg Delfana M1-14 18:52 13 350 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-19 18:57 14 348 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-44 19:04 15 587 Tommy Birkeland Dnb-Klubben M40-44 19:34



Tormod Heldal fylte 60 år denne dagen, og hva er vel bedre enn å feire den med å løpe en 5 km i Vinterkarusellen? Han løp seg inn til en fin 6. plass i sin nye aldersklasse, M60-64. Tormod tilhører den store gruppen med godt profilerte løpere fra DNB-Klubben.



Etter løpet var det mange som kunne hente seg en medalje for å ha deltatt i minst 5 løp. Gro Klungland var en av dem.



Sjur Breivik og Jan Åge Sundnes gjør begge gode løp på 5 og 10 km.