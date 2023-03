Dette mesterskapet var opprinnelig planlagt å finne sted fra 6. til 12. april 2021 i Edmonton, Canada, men på grunn av COVID-19-pandemien ble det gjentatte ganger utsatt. En rekke innendørs friidrettsøvelser vil bli avholdt. I tillegg til innendørs-konkurranser vil det bli avholdt ikke-stadionøvelser som halvmaraton, 8 km terrengløp, 10 km kappgang, kulestøt, sleggekast, diskoskast og spydkast. Nytt for mesterskapet blir en blandet 4 x 200 m stafett.



Norsk bronse på 3000 meter

På åpningsdagen søndag 26. mars hadde vi én norsk utøver i aksjon på løpsøvelsene. Det var Øivind Bernes, som løp 3000 meter i klasse M65. Og det gikk meget bra. Bernes løp i mål til tredjeplass og bronsemedalje etter et løp på 10.36,07. Det var over minuttet raskere enn han løp da han ble norsk mester i Stangehallen i januar i år. Jukka Kauppila fra Finland vant løpet med 10.14,37 og nederlandske Jaap Stijlaart ble nummer to med 10.22,68.



Flere norske utøvere og flere distanser

Mandag løp Øystein Syversen (M70) 6 kilometer cross og ble nummer 4 med 27.12. Luciano Moser fra Italia vant på 25.43.

Senere i mesterskapet skal både nevnte Syversen og Bernes løpe flere distanser, og vi får også andre norske løpere til start. Nedenfor ser du en oversikt over hva som gjenstår for våre veteranløpere i Polen.



400 meter :: Tirsdag 28. mars

Maylem Lauvstad (K50)

800 meter :: Onsdag 29. mars

Simen Nieuwlaat (M35)

Svein Oskar Støvring Nedregård (M50)

Øivind Bernes (M65)

Eva Carlsen (K80+)

1500 meter :: Lørdag 1. april

Øivind Bernes (M65)

Eva Carlsen (K80+)

10 km :: Onsdag 29. mars

Kristian Nedregård (M45)

Øystein Syversen (M70)

Halldis Nagell-Dahl (K80)

Halvmaraton :: Lørdag 1. april

Kristian Nedregård (M45)





